TVB開拍新版《笑傲江湖》 陳瀅 VS 朱千雪做任盈盈各有支持者 令狐沖選角最有爭議？
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TVB宣布開拍新版《笑傲江湖》！《笑傲江湖》改編自金庸經典武俠小說，每次翻拍都喚起無數武俠迷嘅期待，其中令狐沖的選角最受網民爭議，而對於任盈盈的演出者，網民意見就分為兩大派，分別係陳瀅同朱千雪！
新版《笑傲江湖》選角引網民熱議
任盈盈：陳瀅 VS 朱千雪
任盈盈作為日月神教聖姑，氣質高雅中帶神秘，內心堅定且深愛令狐沖。有網友提議搵早前同TVB續約嘅朱千雪擔任女主角，亦有網友支持陳瀅飾演任盈盈，認為佢嘅冷艷外型非常適合。陳瀅喺不同劇集中都塑造過不少獨立堅強嘅女性角色，能將任盈盈嘅霸氣同深情詮釋得恰到好處。
岳靈珊：陳曉華
岳靈珊天真活潑，後因愛上林平之而經歷感情波折，需兼具青春氣息同情感深度。搵陳曉華飾演岳靈珊竟然係最少人爭議，佢喺《新聞女王》中展現出清新形象，喺《萬千星輝頒獎典禮2024》獲「飛躍進步女藝員」，證明其潛力。佢嘅甜美外型同細膩演技，適合演繹岳靈珊由純真到心碎嘅轉變。
林平之：張振朗
林平之由初入江湖嘅少年逐步黑化，變成心狠手辣嘅復仇者，角色轉變極大。張振朗喺《刑偵12》中成功塑造多面角色，佢嘅俊朗外型同內心掙扎嘅演繹，適合林平之由純真到扭曲嘅心路歷程，動作戲經驗亦能應付劍法場面。也有網民提議搵涂毓麟飾演林平之。
令狐沖：丁子朗 VS 吳卓羲
令狐沖係《笑傲江湖》嘅核心人物，瀟灑不羈、仗義豪邁，帶點玩世不恭卻又深情款款，兼具高超武藝同音樂才華。有網友提議由吳卓羲出演令狐沖，但有網友認為令狐沖年齡設定為25-30歲，應該搵新生代演員演出，其中就以丁子朗呼聲最高。丁子朗喺《奪命提示》中展現咗靈活嘅演技同青春活力，與令狐沖隨性灑脫嘅性格十分契合。
東方不敗：周嘉洛 VS 魯振順
東方不敗作為《笑傲江湖》除男女主角外的另一靈魂人物，有網友建議搵經常在《愛回家》扮女裝的周嘉洛出演，也有網友認為好難有人超越到在1996年《笑傲江湖》飾演東方不敗嘅魯振順，應該搵他翻演。
撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG資料或影片來源：原文刊於新假期