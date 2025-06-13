TVB開拍新版《笑傲江湖》 陳瀅 VS 朱千雪做任盈盈各有支持者 令狐沖選角最有爭議？

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TVB宣布開拍新版《笑傲江湖》！《笑傲江湖》改編自金庸經典武俠小說，每次翻拍都喚起無數武俠迷嘅期待，其中令狐沖的選角最受網民爭議，而對於任盈盈的演出者，網民意見就分為兩大派，分別係陳瀅同朱千雪！

新版《笑傲江湖》選角引網民熱議

任盈盈：陳瀅 VS 朱千雪

任盈盈作為日月神教聖姑，氣質高雅中帶神秘，內心堅定且深愛令狐沖。有網友提議搵早前同TVB續約嘅朱千雪擔任女主角，亦有網友支持陳瀅飾演任盈盈，認為佢嘅冷艷外型非常適合。陳瀅喺不同劇集中都塑造過不少獨立堅強嘅女性角色，能將任盈盈嘅霸氣同深情詮釋得恰到好處。

笑傲江湖 《笑傲江湖》曾多次被翻拍成影視作品，但香港電視劇版對上次已是1996年，由呂頌賢和梁珮玲主演的版本，當中呂頌賢飾演的令狐沖曾受到不少觀眾讚賞。（圖片來源：TVB）
《笑傲江湖》曾多次被翻拍成影視作品，但香港電視劇版對上次已是1996年，由呂頌賢和梁珮玲主演的版本，當中呂頌賢飾演的令狐沖曾受到不少觀眾讚賞。（圖片來源：TVB）
笑傲江湖 另一套由TVB拍攝的《笑傲江湖》，是1984年由周潤發和陳秀珠主演的版本，其中陳秀珠飾演任盈盈也受到讚賞。（圖片來源：TVB）
另一套由TVB拍攝的《笑傲江湖》，是1984年由周潤發和陳秀珠主演的版本，其中陳秀珠飾演任盈盈也受到讚賞。（圖片來源：TVB）
笑傲江湖 陳瀅在《痞子殿下》和《痞子無間道》都著過古裝。（圖片來源：陳瀅IG）
陳瀅在《痞子殿下》和《痞子無間道》都著過古裝。（圖片來源：陳瀅IG）
笑傲江湖 朱千雪早前剛宣布續約TVB，表示要慎選劇本。（圖片來源：朱千雪IG）
朱千雪早前剛宣布續約TVB，表示要慎選劇本。（圖片來源：朱千雪IG）

岳靈珊：陳曉華

岳靈珊天真活潑，後因愛上林平之而經歷感情波折，需兼具青春氣息同情感深度。搵陳曉華飾演岳靈珊竟然係最少人爭議，佢喺《新聞女王》中展現出清新形象，喺《萬千星輝頒獎典禮2024》獲「飛躍進步女藝員」，證明其潛力。佢嘅甜美外型同細膩演技，適合演繹岳靈珊由純真到心碎嘅轉變。

笑傲江湖 陳曉華早前為一款手機遊戲cosplay古裝角色，獲網民大讚佢好有古典氣質。（圖片來源：陳曉華IG）
陳曉華早前為一款手機遊戲cosplay古裝角色，獲網民大讚佢好有古典氣質。（圖片來源：陳曉華IG）

林平之：張振朗

林平之由初入江湖嘅少年逐步黑化，變成心狠手辣嘅復仇者，角色轉變極大。張振朗喺《刑偵12》中成功塑造多面角色，佢嘅俊朗外型同內心掙扎嘅演繹，適合林平之由純真到扭曲嘅心路歷程，動作戲經驗亦能應付劍法場面。也有網民提議搵涂毓麟飾演林平之。

笑傲江湖 張振朗2019年曾在《包青天再起風雲》中飾演過展昭。（圖片來源：TVB）
張振朗2019年曾在《包青天再起風雲》中飾演過展昭。（圖片來源：TVB）

令狐沖：丁子朗 VS 吳卓羲

令狐沖係《笑傲江湖》嘅核心人物，瀟灑不羈、仗義豪邁，帶點玩世不恭卻又深情款款，兼具高超武藝同音樂才華。有網友提議由吳卓羲出演令狐沖，但有網友認為令狐沖年齡設定為25-30歲，應該搵新生代演員演出，其中就以丁子朗呼聲最高。丁子朗喺《奪命提示》中展現咗靈活嘅演技同青春活力，與令狐沖隨性灑脫嘅性格十分契合。

笑傲江湖 丁子朗從未拍過古裝劇，但網友卻認為他的外形和性格好適合演令狐沖。（圖片來源：丁子朗IG）
丁子朗從未拍過古裝劇，但網友卻認為他的外形和性格好適合演令狐沖。（圖片來源：丁子朗IG）
笑傲江湖 吳卓羲近年都有返TVB拍劇。（圖片來源：吳卓羲IG）
吳卓羲近年都有返TVB拍劇。（圖片來源：吳卓羲IG）

東方不敗：周嘉洛 VS 魯振順

東方不敗作為《笑傲江湖》除男女主角外的另一靈魂人物，有網友建議搵經常在《愛回家》扮女裝的周嘉洛出演，也有網友認為好難有人超越到在1996年《笑傲江湖》飾演東方不敗嘅魯振順，應該搵他翻演。

笑傲江湖 林青霞飾演的東方不敗最經典，曾先後演出過《笑傲江湖二之東方不敗》和《東方不敗之風雲再起》。（圖片來源：《笑傲江湖二之東方不敗》）
林青霞飾演的東方不敗最經典，曾先後演出過《笑傲江湖二之東方不敗》和《東方不敗之風雲再起》。（圖片來源：《笑傲江湖二之東方不敗》）
笑傲江湖 周嘉洛經常在《愛回家》扮女裝演出。（圖片來源：TVB）
周嘉洛經常在《愛回家》扮女裝演出。（圖片來源：TVB）
笑傲江湖 魯振順曾在《笑傲江湖》中飾演的「東方不敗」成了他重返電視台的其中一個代表作，更被金庸點名稱讚。（圖片來源：TVB）
魯振順曾在《笑傲江湖》中飾演的「東方不敗」成了他重返電視台的其中一個代表作，更被金庸點名稱讚。（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG資料或影片來源：原文刊於新假期

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