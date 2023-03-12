第16屆亞洲電影大獎｜入圍及得獎名單、紅地毯直擊 梁朝偉奪榮譽大獎

第16屆亞洲電影大獎（Asian Film Awards）在3月12日於香港舉行，雲集亞洲電影人的盛會，搶在奧斯卡前進行，今屆入圍名單中不乏香港演員，入圍名單中梁朝偉和許冠文均憑《風再起時》入圍最佳男主角及男配角，而麥沛東及王丹妮就分別憑《正義迴廊》和《梅艷芳》入選最佳新演員，頒獎禮及紅地毯於西九文化區香港故宮文化博物館舉行，亦有林明禎擔任大會「青年大使」。