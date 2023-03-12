第16屆亞洲電影大獎｜入圍及得獎名單、紅地毯直擊 梁朝偉奪榮譽大獎
亞洲電影大獎於過去兩屆在南韓釜山舉行後，今年在「創意香港及電影發展基金」的支持下，將重臨香港並於2023年3月12日（星期日），首次在九龍西九文化區，香港故宮文化博物館內的香港賽馬會演講廳舉行。
第16屆亞洲電影大獎｜紅地毯直擊
頒獎嘉賓陳容強大 MIRROR四子現身紅地毯
大獎今年邀得陣容鼎盛的入圍名單，以及頒獎嘉賓出席盛會，當中包括評審團主席張藝謀、是枝裕和、鄭裕玲、周秀娜、阿部寬、池昌旭、任時完、 岡田將生、宋芸樺，以及MIRROR成員Anson Lo、Edan、Stanley、Lokman等。
周秀娜話今晚著呢件衫唔敢食太多嘢，全程要縮肚！
林明禎孖埋家姐林詩枝一齊出現
第16屆亞洲電影大獎本年度入圍影片合共30部，分別來自22個國家及地區，競逐16項大獎。當中由南韓導演朴贊郁執導的《分手的決心》獲得10項提名，成為本屆最多提名電影；西島秀俊主演的《Drive My Car》則入圍了包括最佳電影、最佳導演及最佳男主角等八項提名；來自印度的《Ponniyin Selvan: Part I》就入選最佳電影及五項幕後大奬。此外，《風再起時》、《梅艷芳》、《燈火闌珊》、《明日戰記》、《正義迴廊》5部香港電影入圍各個獎項類別。
香港史詩式犯罪傳記電影《風再起時》共入圍3項大奬，包括梁朝偉入圍競逐最佳男主角、許冠文入圍最佳男配角、雷楚雄及黃敏軒入圍最佳美術指導。梁朝偉曾兩度提名亞洲電影大獎最佳男主角，並以《色，戒》獲封亞洲影帝。
另外，王丹妮與麥沛東分别慿住人物傳記電影《梅艷芳》及懸疑電影《正義迴廊》雙雙入圍最佳新演員奬項，與李知恩《孩子轉運站》、楊恩又《人生大事》、PARK Ji-min《回首爾後》角逐殊榮。
第16屆亞洲電影大獎部份入圍名單
第16屆亞洲電影大獎｜最佳電影：
1.《分手的決心》
2.《Drive MyCar》
3.《古來詩人皆寂寞》
4.《Ponniyin Selvan: Part I》
5.《湧浪之後》
第16屆亞洲電影大獎｜最佳導演：
1.是枝裕和《孩子轉運站》
2.朴贊郁《分手的決心》
3.濱口竜介《Drive MyCar》
4.達赫讓奧米巴夫《古來詩人皆寂寞》
5.周戴維《回首爾後》
第16屆亞洲電影大獎｜最佳男主角：
1.朴海日《分手的決心》
2.西島秀俊《Drive MyCar》
3.鈴木亮平《Egoist》
4.張譯《萬里歸途》
5.莫森塔納班德《片場風暴》
6.梁朝偉《風再起時》
第16屆亞洲電影大獎｜最佳女主角：
1.張艾嘉《燈火闌珊》
2.林嘉欣《美國女孩》
3.哈琵薩爾馬《娜娜的逝水年華》
4.湯唯《分手的決心》
5.倍賞千惠子《七五計劃》
第16屆亞洲電影大獎｜最佳男配角：
1.岡田生《Drive MyCar》
2.宮澤冰魚《Egoist》
3.任時完《緊急迫降》
4.吳光祿《回首爾後》
5.許冠文《風再起時》
第16屆亞洲電影大獎｜最佳女配角：
1.安藤櫻《那個男人》
2.羅拉巴蘇姬《娜娜的逝水年華》
3.金素辰《緊急迫降》
4.殷桃《萬里歸途》
5.河合優實《七五計劃》
第16屆亞洲電影大獎｜最佳新演員：
1.王丹妮《梅艷芳》
2.李知恩《孩子轉運站》
3.楊恩文《人生大事》
4.PARK Ji-min《回首爾後》
5.麥沛東《正義迴廊》
「亞洲電影貢獻榮譽大奬」得主梁朝偉
「亞洲電影貢獻榮譽大獎」致力表揚電影工作者於亞洲以及全世界電影發展文化中的貢獻精神，旨在鼓勵國際影壇互相交流及學習，從而豐富中西電影文化的生命力。梁朝偉將於3月12日出席第十六屆亞洲電影大獎頒獎典禮接受頒贈儀式，屆時亞洲各地的電影界菁英將聚首香港，一同見證這個電影界的年度盛事。
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