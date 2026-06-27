網紅篠崎泫化身阿根廷球迷！大派火辣球衣福利 揭「廠商爸爸」一個要求
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世界盃足球狂熱，唔少人都係會撐強隊！網紅Toyz女友篠崎泫都唔例外，趁世界盃期間在IG曬出一組火辣美照，身穿改良版阿根廷國家隊球衣，深V低胸短版設計加上極短褲，大秀事業線與大長腿，引爆粉絲眼球！
篠崎泫IG曬改良版阿根廷球衣超辣造型
世足賽正值全球關注焦點，篠崎泫選擇在這個時間點於IG發布多張自拍美照。照片中她穿著淺藍與白色相間的阿根廷國家隊球衣，但與市售寬鬆版本截然不同，這件球衣經過改良，變成極度貼身的深V低胸短版設計，令她的事業線與纖細腰線一覽無遺。下半身則搭配同色系腰帶與極短熱褲，一雙大長腿盡收眼底，整體造型性感程度直接拉滿。
篠崎泫大爆：廠商爸爸指定小辣穿搭
篠崎泫在貼文中坦言，這套量身訂做的改良版球衣其實是為了廣告拍攝而準備。她向粉絲喊話：「世足期間滑到我穿這件球衣的廣告，請幫我看完不要滑掉。」更搞笑補充表示是「廠商爸爸指定小辣穿搭」，叫大家「且看且珍惜」，暗示這種火辣風格並非她日常穿著習慣，純粹是配合廠商需求才有此大膽嘗試。
粉絲湧入留言區大讚太辣！
美照一出，大批粉絲火速湧入留言區朝聖，紛紛大讚：「太美太辣了吧」、「風格百變，美麗不變」、「收到！滑到廣告絕對不跳過，一定乖乖看完！」不少網民表示被這組照片驚艷到，直呼篠崎泫身材管理實在太好，穿什麼風格都能完美駕馭。這波世足賽期間的辣照攻勢，成功為她帶來大量關注與互動。
資料或影片來源：原文刊於新假期