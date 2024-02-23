Toyz被爆有「未婚妻」 與台日混血女神傳緋聞 女方1句反擊！
Toyz要求婚？對象是緋聞女友篠崎泫？
Toyz近日與台日混血女星篠崎泫的緋聞鬧得沸沸揚揚，Toyz更在社交媒體上的一則貼文更是添油加醋，他表示若點讚數能破百萬，他將向「未婚7」求婚。篠崎泫的綽號恰好是「小7」，這不禁讓人猜測Toyz是否在間接承認，他的求婚對象正是篠崎泫。其後Toyz po出與愛貓合照，其靠枕被網民捉到與篠崎泫同款！「靠枕跟小7限動同款？」「椅子不錯哦 把到我女神了」「跟篠崎泫限時動態的背景一樣 算公開了吧」「Toyz你明明跟小7泫交往，為什麼不敢承認」
Toyz澄清：與篠崎泫僅是朋友
然而，當這段緋聞愈演愈烈時，Toyz卻向媒體澄清稱他與篠崎泫只是朋友關係。他強調自己的女友不是圈內人士，並不願透露更多細節，擔心會為女友帶來不必要的壓力。雖然Toyz否認，但有許多網民都一致認為2人交往中，香港網民還大讚Toyz是香港之光「Toyz 今次溝台日混血女星，香港之光」「食親啲女都大」「超派」「痴線 真係溝到」「依條女好正」「證明溝女口才好重要」「老實講 佢係幾靚仔」「樣你當中上 佢把口應該浪過油 再加埋應該有d錢 點樣唔溝死女」
愷愷爆料：其實早已交往 還勾搭別人男友！
原本眾人以為這段緋聞將因Toyz的澄清而告一段落，但愷愷在Threads發文爆料，稱篠崎泫與Toyz其實早已交往。她透露，篠崎泫在交往期間還曾「勾搭別人男友」，即使被發現後仍死不承認，導致與Toyz一度分手，但現在兩人又再度復合。愷愷直言自己是「光明正大的看不順眼」篠崎泫才爆料，而且她認識篠崎泫的朋友因此對這段關係的內情瞭如指掌。
篠崎泫回應：求給予人身安全的空間
面對愷愷的爆料和網絡上的各種猜測，篠崎泫終於忍不住發文回應。她表示自己出道多年，背負的謠言和誤解不在少數，但她希望大家能給予她一點安全空間。篠崎泫坦言自己的人生已經遭遇過無數次危險，她只希望能夠活得安全，不想再為自己的生活製造更多恐慌和危險。
「要怎麼繼續亂報亂寫都可以，出道這麼多年背的鍋沒少過，但就是別跟我好嗎拜託了，我孤家寡人無父無母的，給我點安全空間可以嗎… … 反正隨便聽說編造爆料，大家都還是會信以為真抓著我打一輩子，我已經很接受自己這輩子就是這樣了，可以繼續寫得更黑，大家也可以繼續罵死我，但可不可以讓我保有點人身安全的基本需求。我人生已經遭遇過無數次危險，我能活著很萬幸了，別再為我的生活製造恐慌跟危險了，拜託。」
一齊睇篠崎泫靚相：
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！