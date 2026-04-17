37歲女神Lilian Kan簡幗儀無預警宣布結婚 穿親手設計婚紗 首公開神秘另一半

被譽為「最靚時裝設計師」的簡幗儀（Lilian Kan）今日（4月17日）突然在Instagram宣布結婚喜訊，37歲的她終於穿上親手設計的婚紗，為自己裁製出最完美的幸福時刻！從模特兒轉戰演藝圈，再華麗轉身成為時裝設計師，簡幗儀多年來為無數新娘圓夢，如今終於輪到自己成為最美的主角，這個感人瞬間令不少網民都感動落淚。