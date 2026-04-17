37歲女神Lilian Kan簡幗儀無預警宣布結婚 穿親手設計婚紗 首公開神秘另一半
簡幗儀突然宣布結婚消息震驚網民
簡幗儀今日無預警在社交平台分享結婚短片，配文寫道：「有些情緒太過宏大，無法安靜封存。於是我賦予了它們生命與律動。在助力下，翩然起舞。我曾為無數人的愛情故事裁製嫁衣，而這一次，主角是我自己。」她更透露在遇見另一半之前，從未想像過自己披上婚紗的模樣，「是他給予了我那份遍尋不獲、卻又期盼已久的靈感」。短片中可見簡幗儀身穿純白婚紗，氣質脫俗，背景疑似在外國拍攝，畫面唯美浪漫。
首度公開神秘另一半身份引猜測
一直以來都極度低調的簡幗儀，今次罕有地在婚禮短片中公開另一半的身影，雖然對方只是背影入鏡，但已經是她首次在社交媒體上曝光男友身份。從片段可見，男方身形高大，穿著西裝，與簡幗儀十分登對。不過簡幗儀並未透露對方的職業和背景，保持一貫的神秘作風，令網民更加好奇這位能夠俘虜「最靚設計師」芳心的男士究竟是何方神聖。
從名模到設計師華麗轉身創業有成
簡幗儀早年以模特兒身份出道，其後轉戰演藝圈，但最終選擇投身時裝設計行業，創立個人品牌KanaLili。憑著出色的設計天份和對時尚的敏銳觸覺，她迅速在業界建立口碑，被譽為「最靚時裝設計師」。近年來，簡幗儀的設計作品備受城中名人和藝人青睞，生意搞得有聲有色，特別是婚紗設計更是她的強項，為不少新娘打造出夢想中的完美嫁衣。
宣布進入婚紗時代新篇章
在結婚宣言中，簡幗儀更預告將會推出全新的婚紗系列，「這是我們全新篇章的第一頁。我迫不及待想與你們分享，所有因我們的愛情而生的絕美禮服。準備好迎接KanaLili的婚紗時代了嗎？」看來這次結婚不但為她的人生帶來新開始，同時也為事業注入新靈感，相信以愛情為主題的婚紗設計將會更加動人心弦。
網民紛紛送上祝福大讚婚紗設計
消息公布後，大批網民湧入簡幗儀的Instagram留言祝賀，「恭喜！🤍🤍🤍」、「我好開心感動呀！！！好幸福呀！！❤️」、「😭😭😭😭😭😭😭😭終於見到你結婚喇😭😭😭😭年頭你去旅行講best companion，平時你同姊妹去都會出相都估到架喇😭😭😭😭😭😭能夠比你認定既丈夫，一定係好男人，Lilian你要更幸福呀😭😭😭😭😭😭😭」。有網民更大讚她的婚紗設計，「恭喜晒Lilian 🎉着住自己設計嘅婚紗出嫁🦋太厲害了！婚紗好靚好襯你💕你喺我心目中一直都係一個好努力、好有要求、好善良嘅女生，你老公實在太幸福啦！🥰祝福你哋婚姻甜蜜美滿💕白頭到老💖」。
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