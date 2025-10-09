33歲女神簡幗儀再派福利！男友視覺水著照震撼全網 回顧昔日泳裝套套有誠意

有「最美時裝設計師」之稱的33歲IG女神簡幗儀（Lilian Kan），憑藉甜美外貌與火辣身材在社交平台坐擁近30萬粉絲。相隔一年，她再度向粉絲大派福利，上載了一輯全新的「男友視覺」水著靚相，瞬間引爆網絡討論，其Fit爆身形讓大批網民為之瘋狂，究竟這次造型有多震撼？