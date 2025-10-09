33歲女神簡幗儀再派福利！男友視覺水著照震撼全網 回顧昔日泳裝套套有誠意
Lilian Kan最新水著照震撼眼球
Lilian Kan日前在社交平台分享最新泳衣美照，照片中，她身穿一件多重綁帶設計泳衣，火辣視覺效果極度誘人，完美展現出她零贅肉的Fit爆身形。這輯充滿「男友視覺」風格的照片，不僅突顯了她的美好身段，更散發出濃厚的夏日氣息，讓粉絲們看得目不轉睛，紛紛表示夏天真的來了。
這輯性感水著照曝光後，除了整體造型備受讚賞外，不少眼利的網民更將焦點放在Lilian Kan纖細的腰部線條上，驚嘆其身材管理得宜。Lilian Kan還分享了在澳門吃喝玩樂的美照，輕鬆收穫過千fans讚好！
回顧簡幗儀昔日泳裝造型
事實上，Lilian Kan並非首次派泳裝福利，每到炎夏都會同陽光玩遊戲！她在2024年5月就曾為一款泳衣代言，當時她穿上高腰三點式泳衣，並介紹指高腰設計能完美包裹小肚子，而背部的幼帶細節則充滿性感魅力。此外，她早前出席好友倪晨曦的泳池派對時，身穿一套鮮豔的橙色泳衣，在一眾美女中依然脫穎而出，當時的照片同樣引來網民熱烈討論，可見其女神地位穩固。
網民睇到頭暈激讚一年比一年正
對於Lilian Kan久違的泳衣福利，網民反應極為熱烈，紛紛留言洗版式激讚：「好正」、「鼻血長流中」、「睇到有啲頭暈」、「靚爆」、「越來越有星味」。不過，亦有部分網民指出她真人面型比較包，但隨即有忠實粉絲護航，反駁指：「有啲 kol P 完都好蛇精」，力撐女神的美貌。綜合大部分留言，網民都認為Lilian一年比一年更美，狀態大勇，魅力不減反增。
Lilian Kan靠一招努力練出超靚腰
網民對Lilian Kan久違的泳衣福利都紛紛留下心心眼的emoji，並大讚：「好正」、「夏天已到」、「鼻血長流中」、「睇到有啲頭暈」、「靚爆」、「越來越有星味」、「流哂鼻血」、「很想幫妳搽太陽油」等，亦有網民留意到Lilian Kan腰部的線條超靚，對此她回應：「我都節食咗一陣！」
Lilian Kan度假相勁吸睛 網民熱議：讚美執相科技偉大
睇翻Lilian Kan曾出席好友倪晨曦的泳池派對，一班靚女與陀著第二胎倪晨曦的大玩Staycation，Lilian Kan貼出一輯橙色泳照，亦引來網民熱烈討論。
狂迷表示「P得靚你吹佢唔脹」
雖然每次 Lilian Kan 出圖都有清醒巴打指出她真人面型好包，但亦有網友依然沉迷不吝讚賞，並表示「有啲 kol P 完都好蛇精」用以將心目中女神抬高一格，事實上近年 Lilian Kan 迷上做運動，IG不時發放運動影片，條腰又真係好幼咁！
夏威夷藍白泳照令人難忘
Lilian還曾分享過一輯夏威夷茂宜島的靚相，此行係為咗倪晨曦婚禮做姐妹，當中最吸睛就係呢一輯藍白色泳裝：