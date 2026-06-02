簡慕華爆拍旅遊節目遭非禮 「攝手入褲」情節震撼 再做一步變本加厲

簡慕華在HOY節目《九運會客室》中親述入行多年遭遇職場性騷擾經歷，透露拍攝旅遊節目期間被同行男子伸手入褲非禮，事件更令她從此告別旅遊節目。同集節目中伍詠薇亦自爆曾在的士內遭同劇男星借醉強吻，兩位女星的震撼告白令觀眾嘩然。