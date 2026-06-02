簡慕華爆拍旅遊節目遭非禮 「攝手入褲」情節震撼 再做一步變本加厲
簡慕華憶述船上遭非禮全過程
簡慕華在節目中透露，當年獲邀拍攝一個4日3夜的旅遊節目，需要上船出海。她憶述當時一眾人圍埋食飯傾偈，坐在身旁的男子突然向她伸出魔手，「佢無喇喇咁樣攝入我條褲裏面」，而且程度相當深入。事後簡慕華沒有當場呼救，只選擇躲入廁所迴避。豈料該名男子變本加厲，其後更傳訊息約她，又藉口送她回房間，到門口時企圖強吻，簡慕華即時推開對方並關門拒絕，「跟住從此之後就再無旅遊節目拍」。
伍詠薇自爆的士內遭同劇男星強吻
伍詠薇聽完簡慕華的經歷後，亦分享自己曾遭「鹹豬嘴」的慘痛遭遇。她指有次外景拍攝收工後，與同劇一班人食飯飲酒，離開時她上了的士，一名醉酒男子突然衝上車，「佢就騎實咗我呢度（大腿），我就已經郁唔到」。伍詠薇雖然當時仍然清醒，嘗試開口反抗說對方飲醉，但話未講完已被強吻，「硬食咗呀！」她到達酒店後即衝回房間。事後該名男星竟然扮作若無其事上前搭訕，伍詠薇對其採取冷處理，「我連Hi都唔想，嗰個係衰人嚟架！」
簡慕華揭娛圈監製約飯潛規則
除了親述非禮經歷外，簡慕華在節目中更揭露娛樂圈的casting潛規則。她指有些節目監製在選角後，會主動傳訊息約女藝人食飯，「唔食咪無得做」，而即使赴約亦不代表一定獲得工作機會，「食完飯或者先可以入個list」。雖然伍詠薇在節目中追問非禮者是幕前還是幕後人士，但簡慕華堅拒透露身份，只表示「講咗好易搵」。從她一句「從此之後就再無旅遊節目拍」推斷，該名男子疑似擁有一定話事權。
網民聽後群情激憤要求公開身份
節目播出後隨即引發網民熱議，不少觀眾對兩位女星的遭遇表示震驚和憤怒。有網民留言表示：「點解唔報警」、「呢啲人應該被公開」，亦有人感嘆女藝人在圈中的弱勢處境。節目主持Brian聽到伍詠薇的經歷後亦即場爆粗，直斥借醉行兇的男人是「X街」。有網民則關注簡慕華提及的潛規則問題，認為事件反映行業長期存在的權力不對等現象，要求業界正視職場性騷擾問題。