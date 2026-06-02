簡慕華爆拍旅遊節目遭非禮 「攝手入褲」情節震撼 再做一步變本加厲

最新娛聞
東方新地

廣告

簡慕華在HOY節目《九運會客室》中親述入行多年遭遇職場性騷擾經歷，透露拍攝旅遊節目期間被同行男子伸手入褲非禮，事件更令她從此告別旅遊節目。同集節目中伍詠薇亦自爆曾在的士內遭同劇男星借醉強吻，兩位女星的震撼告白令觀眾嘩然。

簡慕華憶述船上遭非禮全過程

簡慕華在節目中透露，當年獲邀拍攝一個4日3夜的旅遊節目，需要上船出海。她憶述當時一眾人圍埋食飯傾偈，坐在身旁的男子突然向她伸出魔手，「佢無喇喇咁樣攝入我條褲裏面」，而且程度相當深入。事後簡慕華沒有當場呼救，只選擇躲入廁所迴避。豈料該名男子變本加厲，其後更傳訊息約她，又藉口送她回房間，到門口時企圖強吻，簡慕華即時推開對方並關門拒絕，「跟住從此之後就再無旅遊節目拍」。

伍詠薇自爆的士內遭同劇男星強吻

伍詠薇聽完簡慕華的經歷後，亦分享自己曾遭「鹹豬嘴」的慘痛遭遇。她指有次外景拍攝收工後，與同劇一班人食飯飲酒，離開時她上了的士，一名醉酒男子突然衝上車，「佢就騎實咗我呢度（大腿），我就已經郁唔到」。伍詠薇雖然當時仍然清醒，嘗試開口反抗說對方飲醉，但話未講完已被強吻，「硬食咗呀！」她到達酒店後即衝回房間。事後該名男星竟然扮作若無其事上前搭訕，伍詠薇對其採取冷處理，「我連Hi都唔想，嗰個係衰人嚟架！」

簡慕華揭娛圈監製約飯潛規則

除了親述非禮經歷外，簡慕華在節目中更揭露娛樂圈的casting潛規則。她指有些節目監製在選角後，會主動傳訊息約女藝人食飯，「唔食咪無得做」，而即使赴約亦不代表一定獲得工作機會，「食完飯或者先可以入個list」。雖然伍詠薇在節目中追問非禮者是幕前還是幕後人士，但簡慕華堅拒透露身份，只表示「講咗好易搵」。從她一句「從此之後就再無旅遊節目拍」推斷，該名男子疑似擁有一定話事權。

網民聽後群情激憤要求公開身份

節目播出後隨即引發網民熱議，不少觀眾對兩位女星的遭遇表示震驚和憤怒。有網民留言表示：「點解唔報警」、「呢啲人應該被公開」，亦有人感嘆女藝人在圈中的弱勢處境。節目主持Brian聽到伍詠薇的經歷後亦即場爆粗，直斥借醉行兇的男人是「X街」。有網民則關注簡慕華提及的潛規則問題，認為事件反映行業長期存在的權力不對等現象，要求業界正視職場性騷擾問題。

gkYJXHZS1sx6h8BiQuDNsRrbI08Spv7jtXVPoLV1T6A.jpeg/raw
簡慕華在節目中透露，當年獲邀拍攝一個4日3夜的旅遊節目，需要上船出海。（圖片來源：HoyTV）
Vv0i8RDr8kuCgFoMfOuL82eCB0b-N35mUklg1VJJYNU.jpeg/raw
伍詠薇聽完簡慕華的經歷後，亦分享自己曾遭「鹹豬嘴」的慘痛遭遇。（圖片來源：HoyTV）
4mlYfDTnmghQoj9x2Afw0C9oRhOFttwOCAfkOwgH5Ds.jpeg/raw
她憶述當時一眾人圍埋食飯傾偈，坐在身旁的男子突然向她伸出魔手，「佢無喇喇咁樣攝入我條褲裏面」（圖片來源：HoyTV）
photo_6123065438183822957_y.jpg/raw
簡慕華係2000年參選港姐入行，當時參選編號20 ，該屆冠亞季軍（ 劉慧蘊、簡佩堅、劉嘉慧）都已離開娛樂圈，五強中只有林淑敏繼續效力無綫 （圖片來源：新傳媒資料庫）
photo_6123065438183822958_y.jpg/raw
簡慕華Keep得好好！（圖片來源：新傳媒資料庫）
photo_6123065438183822954_y.jpg/raw
《心戰》飾演心魔造型（圖片來源：新傳媒資料庫）
photo_6123065438183822951_y.jpg/raw
簡慕華參選港且後曾在2001年開舖賣衫月賺四千六，同屆佳麗羅泳嫻、朱婉儀、 簡佩堅都有現身支持（圖片來源：新傳媒資料庫）
photo_6123065438183822955_y.jpg/raw
參演戚其義監製作品，獲機會嘗試不同角色，《心戰》飾演心魔造型誇張，經常被傳緋聞，在昨天節目中亦有澄清雙方只是純友誼關係（圖片來源：新傳媒資料庫）
photo_6123065438183822959_y.jpg/raw
（圖片來源：新傳媒資料庫）

資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 