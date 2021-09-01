簡慕華曾中晒十個抑鬱症狀 與黃德斌一樣經歷過情緒低谷 終日以淚洗面
文：東方新地｜圖：簡慕華IG、《健康‧旦》YouTube影片截圖
簡慕華 與黃德斌互相影響
現年44歲的簡慕華曾效力無綫17年，至2017年解約後，她秘嫁拍拖多年的圈外男友，之後便淡出幕前，並移居加拿大，直到今年回流香港演出ViuTV劇集《大叔的愛》，令她再度受到觀眾關注，日前她接受鄭丹瑞網上節目《健康‧旦》訪問，透露自己曾與好友黃德斌一樣陷入過情緒低谷，並中晒她在網上search到的十個抑鬱症狀。
曾四度合演戀人
簡慕華坦言一直都有人邀請她回港拍劇，但因她身處加拿大，返港要隔離21日，所以不會刻意返香港，直至今次因為好友黃德斌有份主演，她才決定回港接拍《大叔的愛》。原來簡慕華曾與黃德斌四度合演過夫妻或戀人角色，戲外兩人亦是一對好朋友，她笑言：「我哋都成日出嚟玩、食飯、睇戲同傾偈，佢啲生活習慣、飲食、思想模式都同我好似，好多嘢都係互相影響。」
陷入情緒低谷
簡慕華又透露曾因家人及感情方面的問題，而與黃德斌一樣陷入過情緒低谷，她直言：「我都好似德斌所形容咁，曾經試過嚴重到唔想出街、唔想見人，終日喺度喊，我係試過呢啲stage，連睇周星馳嘅戲或者卡通片都喊，我知道係要睇嘢去分散自己注意力，搵朋友做運動都試過，咩方法都試過晒，但都係升唔返起個情緒。」
十個病徵中晒
簡慕華憶述這個狀態持續至一次她照鏡見到自己，她說：「我同自己講你真係好唔掂，唔可以畀自己再沉淪落去。我就上網search十個抑鬱症嘅病徵，十個中晒，我就知道不得了啦，如果唔再醫自己、唔抽身嘅話，就係咁先㗎啦。」
唔使食藥正常返
於是簡慕華開始向朋友傾訴，又外出享受大自然，她表示自己主要的傾訴對象都是朋友而非家人：「因為工作性質關係，我見朋友多過屋企人；加上性格問題，唔想將唔開心嘅嘢話畀屋企人聽，又有一重壓力畀自己。好彩呢行都有好多好好嘅朋友陪住我成長，我諗半年左右，唔使食藥，我就正常返晒。」
簡慕華老公陪返港拍《大叔的愛》
簡慕華今年2月回港拍攝《大叔的愛》，接受完21日隔離後，出關即出席《大叔的愛》記者會，近月並為劇集出街做宣傳。簡慕華指好開心老公可以遙距工作，故今次陪她一起回港，簡慕華又指會完成所有《大叔的愛》宣傳才返加拿大，所以這段時候若然有其他工作都會接。
大讚有足夠時間準備及休息
無綫近來大改革，並邀請舊將回巢，問到簡慕華有冇接到邀請？簡慕華直指沒有被邀，再被問到有否觀看無綫大改革後的綜藝節目，簡慕華直接話冇：「想睇啲自己想睇嘅嘢先囉﹗」簡慕華又指今次《大叔的愛》合作愉快，大讚幕前幕後都好好，指自己被照顧得好好：「有足夠時間準備同休息，令我可以喺每一場戲都有時間去諗點演﹗」
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簡慕華結束與無綫17年賓主關係
簡慕華2000年選港姐，雖然三甲不入但簽約做無綫藝員，拍過好多劇集，雖然做閒角，但演出機會不斷，更加是金牌監製戚其義愛將，二人傳緋聞傳足多年，外間一直認定二人係一對。17年簡慕華拍完《超時空男臣》後結束同無綫的十七年賓主關係，離巢但未有跟任何電視台合作。
18年突然宣布已嫁人
簡慕華離巢大半年未有更新社交網，18年2月於微博及IG上載跟圈外老公的合照，並留言話：「We do. We did. Forever and always.」（無論過往及將來，我們一直相愛），見二人情深對望，勁SWEET！據知簡慕華早在17年離巢無綫後便秘嫁圈外老公，而老公係佢嘅中學同學，二人早年在敍會碰頭撻著！秘嫁近一年才公布喜訊，貫徹其低調作風﹗
簡慕華曾經係金牌監製戚其義愛將，二人也傳緋聞多年，本刊也多次拍得二人密會，但一直為當時人否認！
二人經常出雙入對，不過簡慕華話佢哋係Friend，對於緋聞會一笑置之，而且簡慕華嘅老公都認識戚其義！
簡慕華科大畢業 選港姐入行
在科技大學物理系畢業的簡慕華，當時投考空姐做咗一年地勤，於2000年參加港姐，但決賽止步，當年的冠軍是劉慧蘊、亞軍是簡佩堅、季軍是劉嘉慧，拍過好多劇集，多做閒角，直至演出《金枝慾孽貳》同《心戰》等劇做女配角，演技備受讚賞。而17年2月拍完無綫劇《超時空男臣》後決定離巢。