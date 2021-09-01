簡慕華曾中晒十個抑鬱症狀 與黃德斌一樣經歷過情緒低谷 終日以淚洗面

簡慕華早前憑ViuTV熱爆劇集《大叔的愛》而人氣急升，日前她接受旦哥（鄭丹瑞）網上節目《健康‧旦》訪問，透露自己曾與好友黃德斌一樣陷入過情緒低谷，並中晒她在網上search到的十個抑鬱症狀，最後靠這樣才終於令她走出情緒谷底。

文：東方新地｜圖：簡慕華IG、《健康‧旦》YouTube影片截圖