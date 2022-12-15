簡淑兒瞬間show六嚿 張彥博唔再做白切雞

輕功｜簡淑兒TVB告別作畀觀眾鬧港女　IG曬六嚿腹肌近況勁吸睛

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東方新地

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宅男女神簡淑兒向來走卡娃兒鄰家女feel，去年尾突然轉型像貼出練有所成嘅六嚿腹肌相，不禁令一眾網民大為驚訝，唔通佢想開拓戲路，挑戰做打女？另外男子組都唔輸蝕，張彥博終於摵甩肥仔稱號，成功變成爆肌男！

撰文：東方新地

簡淑兒《輕·功》TVB告別作　畀觀眾鬧港女

而最近在TVB播出的劇集《輕·功》是簡淑兒在TVB的告別作，在劇中她飾演朱敏瀚的女朋友Chole，劇中二人還在拍拖階段，朱敏瀚在拍拖期間搞大簡淑兒，當女方知道懷孕，便不斷追問對方︰「你老竇十一間屋，你有冇名㗎？」觀眾看完簡淑兒這段戲後，直斥港女行為太過份，紛紛留言責罵。而簡淑兒在2022年6月於社交媒體上宣佈離開無綫電視，結束雙方10年的賓主關係。

簡淑兒瞬間show六嚿 張彥博唔再做白切雞 追問對方。
追問對方。
簡淑兒瞬間show六嚿 張彥博唔再做白切雞 飾演情侶。
飾演情侶。

專心投入做健身 曬腹肌展示成果

離開TVB後，簡淑兒依然活躍於幕前，早前拍攝HOY TV《離鄉別井的故事》。而近年喜愛健身的她，在這方面也投放了很多時間，近日簡淑兒於IG發布多張照片，展示做健身帶來的成果，從相中明顯可見簡淑兒隔了手臂三頭肌及二頭剛也有完美的線條，連六嚿腹肌也非常明顯。

簡淑兒瞬間show六嚿 張彥博唔再做白切雞 真係Fit。
真係Fit。
簡淑兒瞬間show六嚿 張彥博唔再做白切雞 腹肌。
腹肌。
簡淑兒瞬間show六嚿 張彥博唔再做白切雞 肌肉線條。
肌肉線條。
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簡淑兒唔做嬌滴女鋼條身形做打女

簡淑兒在2019年年尾用一年前的相片作Before / After 對比，原來佢一年前開始做gym，半年前立志操出腹肌，在教練特訓之下，加上佢嘅努力、飲食節制，令佢終於如願，嬌滴滴嘅佢突然變成鋼條身形，可以考慮轉戲路做打女喎 ﹗

簡淑兒瞬間show六嚿 張彥博唔再做白切雞 簡淑兒去年四月肚仔仲有啲肉，經過一年訓練，半年加操之後，已經變成運動鋼條型，變化好大，佢話食咗半年都係蒸嘅食物， 一星期操足六日，真係付出好大努力至得㗎！
簡淑兒去年四月肚仔仲有啲肉，經過一年訓練，半年加操之後，已經變成運動鋼條型，變化好大，佢話食咗半年都係蒸嘅食物， 一星期操足六日，真係付出好大努力至得㗎！
簡淑兒瞬間show六嚿 張彥博唔再做白切雞 以前同身材激凸嘅陳婉衡拍《3日兩夜》，著乜都被比下去，依家可以同對方鬥結實腹肌 ﹗
以前同身材激凸嘅陳婉衡拍《3日兩夜》，著乜都被比下去，依家可以同對方鬥結實腹肌 ﹗

家居隔離示範「倒立著衫」！

疫情之下長期在家無工開的簡淑兒不忘示範好身手，最新就示範了一招「倒立著衫」show臂力，我哋先倒轉睇睇成個過程：

簡淑兒瞬間show六嚿 張彥博唔再做白切雞 簡淑兒六嚿腹肌見光！ 鋼條身型求轉型 簡淑兒瞬間show六嚿 張彥博唔再做白切雞 簡淑兒六嚿腹肌見光！ 鋼條身型求轉型

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簡淑兒瞬間show六嚿 張彥博唔再做白切雞 其實成個過程倒轉咗，真實情況係調轉睇：
其實成個過程倒轉咗，真實情況係調轉睇：

「倒立著衫」去片：

倒立著衫法

簡淑兒在家操到short咗😂😂😂 : orientalsunday.hk/366887/

Posted by 對白Cap圖王 on Tuesday, April 14, 2020

一年多的特訓下，窈窕而不失肌肉，想不到嬌滴滴的身型下，可以操出一排六舊腹肌！ 簡淑兒對這健美的身型也十分滿意，連環貼出健身成果的靚相：

簡淑兒瞬間show六嚿 張彥博唔再做白切雞 「因為堅持所以見到成果，因為見到成果所以堅持...」
「因為堅持所以見到成果，因為見到成果所以堅持…」

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對比之前拍民初劇的柔弱造型，似乎特訓過後的簡淑兒戲路將會拓闊不少：
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型格操練黑白照

難得練出打女身型，Jessica特意拍攝了一輯型格黑白相，甚有電影劇照的風味：
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簡淑兒瞬間show六嚿 張彥博唔再做白切雞 簡淑兒在IG留言：「I rather push myself to experience what I can be, than to just live in the opinions of others for the rest of my life. It’s hard, but it’s satisfying, and it makes me happy~」
簡淑兒在IG留言：「I rather push myself to experience what I can be, than to just live in the opinions of others for the rest of my life. It’s hard, but it’s satisfying, and it makes me happy~」

簡淑兒感謝教練特訓：

當個個都同我講:「你唔得㗎. 你做唔到㗎. 你冇可能完成到囉. 你會死㗎!!!」….🤦🏻‍♀😭
得佢一個同我講:「你得㗎! 你做到㗎! 可能會慢啲….但係你完成到㗎! 」😅😂😂
多謝我位trainer 好用心咁幫我plan workout routine啦, 好有耐性咁train 我啦, 又教我要點樣注意飲食啦, 同比咗我一份連我自己都冇嘅信心!!! 😊

簡淑兒瞬間show六嚿 張彥博唔再做白切雞 由前年開始持續一星期三天運動操練，簡淑兒特意撰文感謝Trainer。
由前年開始持續一星期三天運動操練，簡淑兒特意撰文感謝Trainer。

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玩越野障礙賽 自知弱雞求操Fit

其實2017年尾，簡淑兒曾經與一眾藝人去到東京參加「斯巴達障礙賽」（Spartan Race），拍攝節目《誇極限大挑戰》，全程6公里的賽事，包括泥漿、火圈、石牆、鐵絲網等20多個障礙，對體能和膽量都係挑戰，只顧形象絕對完成唔到！
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當時有觀眾質疑細細粒的簡淑兒能否有資格完成賽事，亦因此激發起她訓練體質的決心：
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人生第一玩越野障礙賽就要喺颱風之下完成, 應該呢世人都唔會忘記今次嘅經歷…
起跑時滿心興奮~ 到完成時已經由頭到腳都係泥, 成身濕哂, 冇哂力, 又凍又餓… 🙈😂 幸好都算冇穿冇爛只係少少皮外傷~
好想大叫聲… I AM SPARTAN !!!

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特訓前身型大對比

重溫簡淑兒2017年的舊照，更加突顯操練的成果！
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張彥博由白切雞變成爆肌男操肌操上癮

男子組方面平時斯斯文文嘅張彥博，向來身上肌肉欠奉，加上眼大皮膚白滑，反串女仔似模似樣㖭，早前為咗開首個音樂會，開始去做gym，終於甩咗肥仔博稱號，騷就開完，肌未操夠，原來張彥博已經操上癮，近來更操出六嚿腹肌，忍唔住影相貼出由一嚿腩變成六嚿腹肌嘅對比，佢話試過操到攤喺地上郁唔到，一身肌肉同簡淑兒一樣得來不易呀 ﹗

簡淑兒瞬間show六嚿 張彥博唔再做白切雞 張彥博笑稱自己由白切雞變成爆肌男，佢話其實唔難，不過又自爆曾經喺健身室操到郁唔到，今次嘅努力真係冇白費。
張彥博笑稱自己由白切雞變成爆肌男，佢話其實唔難，不過又自爆曾經喺健身室操到郁唔到，今次嘅努力真係冇白費。
簡淑兒瞬間show六嚿 張彥博唔再做白切雞 周不時又騷下麒麟臂㖭！
周不時又騷下麒麟臂㖭！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_jessica

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