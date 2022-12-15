輕功｜簡淑兒TVB告別作畀觀眾鬧港女 IG曬六嚿腹肌近況勁吸睛
撰文：東方新地
簡淑兒《輕·功》TVB告別作 畀觀眾鬧港女
而最近在TVB播出的劇集《輕·功》是簡淑兒在TVB的告別作，在劇中她飾演朱敏瀚的女朋友Chole，劇中二人還在拍拖階段，朱敏瀚在拍拖期間搞大簡淑兒，當女方知道懷孕，便不斷追問對方︰「你老竇十一間屋，你有冇名㗎？」觀眾看完簡淑兒這段戲後，直斥港女行為太過份，紛紛留言責罵。而簡淑兒在2022年6月於社交媒體上宣佈離開無綫電視，結束雙方10年的賓主關係。
專心投入做健身 曬腹肌展示成果
離開TVB後，簡淑兒依然活躍於幕前，早前拍攝HOY TV《離鄉別井的故事》。而近年喜愛健身的她，在這方面也投放了很多時間，近日簡淑兒於IG發布多張照片，展示做健身帶來的成果，從相中明顯可見簡淑兒隔了手臂三頭肌及二頭剛也有完美的線條，連六嚿腹肌也非常明顯。
簡淑兒唔做嬌滴女鋼條身形做打女
簡淑兒在2019年年尾用一年前的相片作Before / After 對比，原來佢一年前開始做gym，半年前立志操出腹肌，在教練特訓之下，加上佢嘅努力、飲食節制，令佢終於如願，嬌滴滴嘅佢突然變成鋼條身形，可以考慮轉戲路做打女喎 ﹗
「倒立著衫」去片：
一年多的特訓下，窈窕而不失肌肉，想不到嬌滴滴的身型下，可以操出一排六舊腹肌！ 簡淑兒對這健美的身型也十分滿意，連環貼出健身成果的靚相：
簡淑兒感謝教練特訓：
當個個都同我講:「你唔得㗎. 你做唔到㗎. 你冇可能完成到囉. 你會死㗎!!!」….🤦🏻♀😭
得佢一個同我講:「你得㗎! 你做到㗎! 可能會慢啲….但係你完成到㗎! 」😅😂😂
多謝我位trainer 好用心咁幫我plan workout routine啦, 好有耐性咁train 我啦, 又教我要點樣注意飲食啦, 同比咗我一份連我自己都冇嘅信心!!! 😊
玩越野障礙賽 自知弱雞求操Fit
其實2017年尾，簡淑兒曾經與一眾藝人去到東京參加「斯巴達障礙賽」（Spartan Race），拍攝節目《誇極限大挑戰》，全程6公里的賽事，包括泥漿、火圈、石牆、鐵絲網等20多個障礙，對體能和膽量都係挑戰，只顧形象絕對完成唔到！
當時有觀眾質疑細細粒的簡淑兒能否有資格完成賽事，亦因此激發起她訓練體質的決心：
人生第一玩越野障礙賽就要喺颱風之下完成, 應該呢世人都唔會忘記今次嘅經歷…
起跑時滿心興奮~ 到完成時已經由頭到腳都係泥, 成身濕哂, 冇哂力, 又凍又餓… 🙈😂 幸好都算冇穿冇爛只係少少皮外傷~
好想大叫聲… I AM SPARTAN !!!
張彥博由白切雞變成爆肌男操肌操上癮
男子組方面平時斯斯文文嘅張彥博，向來身上肌肉欠奉，加上眼大皮膚白滑，反串女仔似模似樣㖭，早前為咗開首個音樂會，開始去做gym，終於甩咗肥仔博稱號，騷就開完，肌未操夠，原來張彥博已經操上癮，近來更操出六嚿腹肌，忍唔住影相貼出由一嚿腩變成六嚿腹肌嘅對比，佢話試過操到攤喺地上郁唔到，一身肌肉同簡淑兒一樣得來不易呀 ﹗