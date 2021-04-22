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簡淑兒被指一腳踏兩船 暗撻好姊妹唐紫睿舊愛 堅稱冇拖拍冇出軌

東方新地 - 娛聞

無綫小花簡淑兒去年被踢爆與男友Marcus翻撻，更被本刊拍到Marcus當柴可夫接送簡淑兒上下班，更在車廂情不自禁咀嘴。事隔唔夠一年，簡淑兒突然捲入出軌疑雲，被指與圈外舊愛復合數月後又暗撻好姊妹唐紫睿（Hazel）的前男友Louis Chan 3個月，疑似一腳踏兩船，而簡淑兒就解釋話…

撰文：東方新地 圖片：東方新地圖片、簡淑兒IG圖片、唐紫睿IG圖片

 

簡淑兒
簡淑兒最近疑似捲入多角關係風波。

簡淑兒被爆有新戀情

簡淑兒無端被指一腳踏兩船，是因為最近網上流傳幾張一名女子的眼瘀和手瘀相，及一張Louis的上身赤裸相，有指該名女子與Louis拍過拖，分手後大爆男方人品差勁，醉酒後會向女友動粗及偷食，該女子更聲稱簡淑兒曾暗撻Louis。

簡淑兒
被指與簡淑兒暗撻的Louis，是唐紫睿的前度男友，二人於16年打得火熱。
簡淑兒
唐紫睿與Louis拍拖期間，不時在社交網放閃，17年女方於網上宣布分手消息，更用「這個世界上最差的男人」來形容Louis。

簡淑兒稱與男友再度分手

簡淑兒本身有個圈外男友Ｍarcus，二人拍拖數年，分手後又再度復合，去年Marcus更被本刊影到親自駕車接送簡淑兒返工放工。對於背男友偷食一事，簡淑兒就話冇同Louis拍過拖，同Marcus亦分咗手，依家是單身。至於識唔識得Louis？簡淑兒表示有見過唐紫睿帶過Louis出席朋友間的活動，但與男方唔熟，更加唔知佢有飲酒習慣。

簡淑兒
簡淑兒對於被指出軌，覺得好無奈。
簡淑兒
有「仙氣女神」之稱的簡淑兒，澄清自己現時是單身。

簡淑兒事業搏殺期唔諗感情事

現實生活中的簡淑兒家族經營珠寶生意，其父母早已把珠寶公司做得有聲有色，成立廿八年除了香港的零售業務及出口生意外，在國內亦自設工廠與辦事處，09年更在香港創建了珠寶品牌「 Dazzle」，近年全力由簡淑兒擔任代言人，成為珠寶店的御用生招牌。早前簡淑兒拍完《一笑渡凡間 》休息了一段時間，再連踩兩劇開拍《智能愛（AI）人》及《我家無難事》，不用開工的日子，她都會抽時間返珠寶店返工。

早前本刊拍得素顏簡淑兒身穿露腰背心加闊腳牛仔褲，步入紅磡一幢大廈，返回家族珠寶公司的總部。
早前本刊拍得素顏簡淑兒身穿露腰背心加闊腳牛仔褲，步入紅磡一幢大廈，返回家族珠寶公司的總部。

對於感情生活，簡淑兒公開表示去年中才跟前度男友Marcus復合，二人分手一年藕斷絲連，仍然念念不忘對方，所以決定再走在一起，她說：「是緣份吧，感覺這回事難以去解釋，既然真的很喜愛對方，想給大家一次機會。」雖然與男友已復合，但簡淑兒表明現階段是工作排第一，除了拍劇和返珠寶公司，她的私人生活好像只有健身做運動，男友對她來說比較像隨傳隨到的貼身司機，她曾表示藝人工作日夜顛倒，以前遲覆短訊會惹男友生疑，會學習互相體諒及磨合。

簡淑兒與男友分手一年，早幾個月成功復合。
簡淑兒與男友分手一年，去年成功復合。
離開公司上車後，男友忙講電話，簡淑兒全程木無表情，到達黃埔海逸豪園寓所，簡淑兒獨自先返家，二人全程甚少交流，不過臨落車都有goodbye kiss。
離開公司上車後，男友忙講電話，簡淑兒全程木無表情，到達黃埔海逸豪園寓所，簡淑兒獨自先返家，二人全程甚少交流，不過臨落車都有goodbye kiss。
簡淑兒多年來非常保護男友，甚至說過之前的經理人公司反對她拍拖。
簡淑兒多年來非常保護男友Marcus，甚至說過之前的經理人公司反對她拍拖。
男友年紀與簡淑兒相若，早前他送完簡淑兒，拎架車去觀塘維修，並與車行職員一齊煲煙。
男友年紀與簡淑兒相若，早前他送完簡淑兒，拎架車去觀塘維修，並與車行職員一齊煲煙。
簡淑兒有個隨傳隨到的男朋友，這日她一身運動服打扮由男友駕車送回寓所，一如以往她都是獨自上樓。
簡淑兒有個隨傳隨到的男朋友，這日她一身運動服打扮由男友駕車送回寓所，一如以往她都是獨自上樓。

細數簡淑兒入行8年完美進化史

有機會成為珠寶公司未來揸fit人的簡淑兒，出道以來經歷完美大進化，對於多次被指曾在臉上「做手腳」，她都堅持自己貨真價實，其實除了個樣唔同晒，近年她更受好姊妹陳婉衡感染愛上健身操肌，簡淑兒由嬌滴滴瘦弱女，操到有腹肌有馬甲線，不時在社交網晒健美身材，先後畢業於美國紐約州立大學帕切斯分校和清華大學的簡淑兒，有樣有身材仲有家族珠寶公司做大後台，無綫中又一禾稈冚珍珠的女筍盤，難怪男友要管接送睇緊啲啦！

簡淑兒表示去年經歷大家姐患病要做手術，令她更珍惜家人及注意健康，早前見她去黃埔超市入貨，買的全都是健康的低脂食物，可見她真的很注重健康飲食。
簡淑兒表示前年經歷大家姐患病要做手術，令她更珍惜家人及注意健康，早前見她去黃埔超市入貨，買的全都是健康的低脂食物，可見她真的很注重健康飲食。
簡淑兒與閨密陳婉衡不時約埋去健身
簡淑兒與閨密陳婉衡不時約埋去健身。
簡淑兒表示開始操練及調節飲食習慣後，發覺心情輕鬆了，人都開心些，覺得人生有種新寄託及目標，最開心不是練出腹肌，而是令自己變得更健康。
簡淑兒表示開始操練及調節飲食習慣後，發覺心情輕鬆了，人都開心些，覺得人生有種新寄託及目標，最開心不是練出腹肌，而是令自己變得更健康。
本來弱質纖纖的簡淑兒，08年4月開始玩健身，經過一年的操練，竟練出六塊腹肌，體脂只有百分之十。
本來弱質纖纖的簡淑兒，08年4月開始玩健身，經過一年的操練，竟練出六塊腹肌，體脂只有百分之十。
簡淑兒變成甜姐兒後，IG粉絲人數激增，現有近十八萬粉絲，早前她上載倒立著衫及除褲的視頻上網，令粉絲嘆為觀止。
簡淑兒變成甜姐兒後，IG粉絲人數激增，現有近十八萬粉絲，早前她上載倒立著衫及除褲的視頻上網，令粉絲嘆為觀止。
倒立著衫又除褲
倒立著衫又除褲

做幕前靠樣搵食，簡淑兒一早知道現實殘酷，12年參選港姐時眼細鼻扁顴骨大，被指生得一張大媽臉，相隔八年，明顯五官大變，現時擁一雙腰果眼、娃娃臉，再加甜美笑容，被網民大讚有仙氣，還可以駕馭學生妹角色，完全進化版跟初出道時比較面目全非。

12年大媽樣選港姐
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入無綫做主持
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