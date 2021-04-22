簡淑兒被指一腳踏兩船 暗撻好姊妹唐紫睿舊愛 堅稱冇拖拍冇出軌
撰文：東方新地 圖片：東方新地圖片、簡淑兒IG圖片、唐紫睿IG圖片
簡淑兒被爆有新戀情
簡淑兒無端被指一腳踏兩船，是因為最近網上流傳幾張一名女子的眼瘀和手瘀相，及一張Louis的上身赤裸相，有指該名女子與Louis拍過拖，分手後大爆男方人品差勁，醉酒後會向女友動粗及偷食，該女子更聲稱簡淑兒曾暗撻Louis。
簡淑兒稱與男友再度分手
簡淑兒本身有個圈外男友Ｍarcus，二人拍拖數年，分手後又再度復合，去年Marcus更被本刊影到親自駕車接送簡淑兒返工放工。對於背男友偷食一事，簡淑兒就話冇同Louis拍過拖，同Marcus亦分咗手，依家是單身。至於識唔識得Louis？簡淑兒表示有見過唐紫睿帶過Louis出席朋友間的活動，但與男方唔熟，更加唔知佢有飲酒習慣。
簡淑兒事業搏殺期唔諗感情事
現實生活中的簡淑兒家族經營珠寶生意，其父母早已把珠寶公司做得有聲有色，成立廿八年除了香港的零售業務及出口生意外，在國內亦自設工廠與辦事處，09年更在香港創建了珠寶品牌「 Dazzle」，近年全力由簡淑兒擔任代言人，成為珠寶店的御用生招牌。早前簡淑兒拍完《一笑渡凡間 》休息了一段時間，再連踩兩劇開拍《智能愛（AI）人》及《我家無難事》，不用開工的日子，她都會抽時間返珠寶店返工。
對於感情生活，簡淑兒公開表示去年中才跟前度男友Marcus復合，二人分手一年藕斷絲連，仍然念念不忘對方，所以決定再走在一起，她說：「是緣份吧，感覺這回事難以去解釋，既然真的很喜愛對方，想給大家一次機會。」雖然與男友已復合，但簡淑兒表明現階段是工作排第一，除了拍劇和返珠寶公司，她的私人生活好像只有健身做運動，男友對她來說比較像隨傳隨到的貼身司機，她曾表示藝人工作日夜顛倒，以前遲覆短訊會惹男友生疑，會學習互相體諒及磨合。
細數簡淑兒入行8年完美進化史
有機會成為珠寶公司未來揸fit人的簡淑兒，出道以來經歷完美大進化，對於多次被指曾在臉上「做手腳」，她都堅持自己貨真價實，其實除了個樣唔同晒，近年她更受好姊妹陳婉衡感染愛上健身操肌，簡淑兒由嬌滴滴瘦弱女，操到有腹肌有馬甲線，不時在社交網晒健美身材，先後畢業於美國紐約州立大學帕切斯分校和清華大學的簡淑兒，有樣有身材仲有家族珠寶公司做大後台，無綫中又一禾稈冚珍珠的女筍盤，難怪男友要管接送睇緊啲啦！
做幕前靠樣搵食，簡淑兒一早知道現實殘酷，12年參選港姐時眼細鼻扁顴骨大，被指生得一張大媽臉，相隔八年，明顯五官大變，現時擁一雙腰果眼、娃娃臉，再加甜美笑容，被網民大讚有仙氣，還可以駕馭學生妹角色，完全進化版跟初出道時比較面目全非。