簡淑兒被指一腳踏兩船 暗撻好姊妹唐紫睿舊愛 堅稱冇拖拍冇出軌

無綫小花簡淑兒去年被踢爆與男友Marcus翻撻，更被本刊拍到Marcus當柴可夫接送簡淑兒上下班，更在車廂情不自禁咀嘴。事隔唔夠一年，簡淑兒突然捲入出軌疑雲，被指與圈外舊愛復合數月後又暗撻好姊妹唐紫睿（Hazel）的前男友Louis Chan 3個月，疑似一腳踏兩船，而簡淑兒就解釋話…

撰文：東方新地 圖片：東方新地圖片、簡淑兒IG圖片、唐紫睿IG圖片