簡淑兒被飛出《聲夢傳奇2》評判之列 突然宣布離巢：唔想再活喺個框框入面
簡淑兒離巢消息突然
現年32歲的簡淑兒，去年6月被踢爆與麥大力拍拖後，事業一直停滯不前，早前有傳麥大方將棄做幕前返回機師崗位，簡淑兒昨晚(20日)亦突然宣布離巢，她在社交網留言：「曾經有一份執着，好想喺度做到啲成績出嚟，去到有一刻，發覺自己唔想再活喺一個框框入面，慢慢咁失去自己的價值，之後仲有好長嘅路，我會繼續努力。」她在文中多謝公司合作過的導演同監製，多謝大家給她機會、鼓勵同肯定，並續寫：「多謝曾經美好過嘅回憶，最開心喺到認識好多好好嘅同事，跳出框框的勇氣，自由身，新開始吧。」
原本有份跟《聲夢傳奇2》出埠
簡淑兒曾是女子組合「少女標本」成員，早年憑《愛‧回家之開心速遞》的「年青版熊尚善」而為人認識，一度獲無綫力捧，參演過好多劇集演出，如《平安谷之詭谷傳說》、《踩過界II》、《C9特工》、《智能愛人》、《我家無難事》等，不過演技始終未被認同。原本簡淑兒要跟無綫大隊飛去馬來西亞為《聲夢傳奇2》擔任評判及表演嘉賓，組合出身的她事前更公開話好耐冇唱歌，出發前會練歌，又話有當地同事知她將到馬來西亞，準備帶她四圍去「食好西」，結果簡淑兒冇得隨大隊出發，仲突然宣布離巢無綫，真係耐人尋味。
簡淑兒自爆男友冇呷醋
為了令角色栩栩如生，簡淑兒不惜使出秘密武器，就連男友麥大力都要企埋一邊被冷落，她說：
「我夜晚會不停同『Siri』（語音助理）傾偈，因為想學佢嘅語調，講咗好多嘢畀佢聽，所以佢都知我好多嘢！同埋原來同佢傾美劇，佢係識！我諗我同『Siri』Friend啲，哈哈！男友又冇呷醋喎，依家我再冇同『Siri』傾偈喇！」
麥大力入行後一擊即中
簡淑兒自爆因為同Siri溝通而冷落男友麥大力，不過翻查資料顯示，《智能愛人》於前年8月至今年1月期間進行拍攝，而簡淑兒與麥大力於去年6月才被揭發戀情，當時二人都指是剛萌芽，時間上好似有出入喎！照本刊記者推斷，前年12月參加《衝上雲霄大選》勝出入行的麥大力，分分鐘一加入無綫後已極速撻著簡淑兒，不過一直唔公開，至幾個月後被踢爆才認愛。
對簡淑兒一見鍾情
港英混血兒麥大力由飛機師轉型做藝人，被踢爆與宅男女神簡淑兒合作拍無綫節目後一拍即合，火速成為戀人，二人事後亦大方認愛。麥大力早前在中環出席品牌活動，認愛後首度現身，對於戀事更有問必答。麥大力直認對簡淑兒是一見鍾情，二人拍拖個多月，仍在熱戀階段。對於最欣賞女方係乜？麥大力就話：「我好欣賞佢嘅生活態度，好健康、好有規律，定下目標唔會輕易放棄，呢方面同我好相似。」他又指二人好夾好多共同嗜好，大家都有潛水牌，不時會在「水底談情」，非常浪漫。
簡淑兒被斷正當街纏綿
簡淑兒去年年初因拍攝myTV SUPER節目《Super Five》同前機師、參加《衝上雲霄大選》奪冠的麥大力首次合作，一撻即著，曾被斷正當街纏綿，女神正式封盤﹗簡淑兒有一雙腰果眼，甚得宅男歡心，雖然已32歲，但童顏臉加甜美笑容，迷到不少男粉絲﹗之前被爆與分手一年的圈外男友Marcus復合，但戀情原來已告落幕，不過女神唔寂寞，因為身邊已換上35歲的麥大力。
合作《SUPER FIVE》撻著
簡淑兒和麥大力因合作myTV SUPER真人騷節目《SUPER FIVE》，一拍即合。早前簡淑兒和麥大力被斷正在西貢拍拖，在餐廳撐枱腳，並選中最僻靜位置談心，由五點坐到八點，離去時仍保持一定距離。但二人一行去暗黑位等𨋢，在四處無人時，麥大力立即從後攬實簡淑兒，戴住口罩都隔罩錫錫，sweet到爆，之後麥大力更升級雙手在簡淑兒腰間及胸前游走，簡淑兒一臉陶醉如連體嬰，熱戀中的男女份外癡纏﹗
簡淑兒孖麥大力考潛水牌
簡淑兒和麥大力擦出愛火花，全因二人都熱愛運動，同樣支持健康飲食生活，啱傾又啱feel，一撻即著，簡淑兒和好姊妹陳婉衡一直孖住去學潛水，早前突然多出一個麥大力，最後更一起考獲潛水牌，興趣相若，話題自然多﹗
簡淑兒家族經營珠寶生意，家庭雄厚，麥大力都唔輸蝕，當飛機師時月薪超過二十萬，懂得投資，在海外有不少物業，在英國已有三棟物業，絕對配得上女神簡淑兒﹗
簡淑兒入行8年完美進化史
做幕前靠樣搵食，簡淑兒一早知道現實殘酷，12年參選港姐時眼細鼻扁顴骨大，被指生得一張大媽臉，相隔八年，明顯五官大變，現時擁一雙腰果眼、娃娃臉，再加甜美笑容，被網民大讚有仙氣，還可以駕馭學生妹角色，完全進化版跟初出道時比較面目全非。
簡淑兒事業搏殺期唔諗感情事
現實生活中的簡淑兒家族經營珠寶生意，其父母早已把珠寶公司做得有聲有色，成立廿八年除了香港的零售業務及出口生意外，在國內亦自設工廠與辦事處，09年更在香港創建了珠寶品牌「 Dazzle」，近年全力由簡淑兒擔任代言人，成為珠寶店的御用生招牌。早前簡淑兒拍完《一笑渡凡間 》休息了一段時間，再連踩兩劇開拍《智能愛（AI）人》及《我家無難事》，不用開工的日子，她都會抽時間返珠寶店返工。
對於感情生活，簡淑兒公開表示前年中才跟前度男友Marcus復合，二人分手一年藕斷絲連，仍然念念不忘對方，所以決定再走在一起，她說：「是緣份吧，感覺這回事難以去解釋，既然真的很喜愛對方，想給大家一次機會。」雖然與男友已復合，但簡淑兒表明現階段是工作排第一，除了拍劇和返珠寶公司，她的私人生活好像只有健身做運動，男友對她來說比較像隨傳隨到的貼身司機，她曾表示藝人工作日夜顛倒，以前遲覆短訊會惹男友生疑，會學習互相體諒及磨合。
常見問題
簡淑兒因為男友而離巢？
早前有傳麥大方將棄做幕前返回機師崗位，簡淑兒亦突然宣布離巢，她在社交網留言表示「唔想再活喺一個框框入面」⋯⋯詳情請看
《聲夢傳奇2》評判原本有簡淑兒？
原本簡淑兒要跟無綫大隊飛去馬來西亞為《聲夢傳奇2》擔任評判及表演嘉賓，當時更有在社交網上分享⋯⋯詳情請看