簡淑兒被飛出《聲夢傳奇2》評判之列 突然宣布離巢：唔想再活喺個框框入面

入行十年曾是無綫力捧小花，現時32歲的簡淑兒，昨晚(20日)突然在社交網出po宣布回復自由身，仲話唔想活於框框入面，早前有報道指她要飛到馬來西亞為《聲夢傳奇2》擔任評判及表演嘉賓，簡淑兒更表示會在當地「食好西」，點知最後竟然冇份兼離巢，唔係當事人自爆都真係好難相信係事實。