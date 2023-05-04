33歲簡淑兒池中戲水派「甜頭」 曬零贅肉body夠吸睛！
白色誘惑瘋狂吸like
簡淑兒前天（2日）上載了2張在無邊際泳池的照片，更留言：「Summerrrrrrrrrr is coming！」相中簡淑兒穿上白色比堅尼，曬出一副零贅肉body置身碧波蕩漾的水中，小蠻腰更是吸睛，短短兩日輕鬆吸過萬like，更有網民大讚她「so beautiful！」
簡淑兒同老友陳婉衡鬥「曬」
簡淑兒經常孖住好友陳婉衡（Alycia）一齊做運動操肌，過去她更發了兩人一同出海玩直立板的靚相，笑言：「Can’t believe it’s the last day of August already!（不敢相信這已經是8月的最後一天了！）」相中兩人分別著上黑色和淺藍色的比堅尼泳衣，大騷Fit爆身形，簡淑兒更大擺心形pose，引得網民大讚「性感又甜美」、「好Fit好靚」、「充滿青春活力」等等。
網民擔心簡淑兒唞唔到氣
簡淑兒難得以性感比堅尼示人，讓網民大感驚喜，但也有網民留意到她谷出的深長事業線，竟然不輸給「咪神」陳婉衡，激讚她「有啲料到」、「原來你身材都唔輸蝕」、「兩個都好身材」等等，但簡淑兒似乎因為谷得太用力，令到心口有點谷到變形起角，有網民就擔心表示：「夾到咁會唔會窒息唞唔到氣？」
最開心識到陳婉衡
簡淑兒早前接受網上節目《月傾會》訪問，講到在無綫10年最開心的事，她直言：「最開心就係我識到依家嘅best friend，大家係同一屆入選嘅Alycia（陳婉衡）！我諗我呢10年裏面，如果冇佢喺身邊，日子未必會咁開心囉！」
離巢TVB為跳出框框
簡淑兒2012年曾經參選港姐，在落敗後加入無綫，之後參演過《我家無難事》、《踩過界II》、《平安谷之詭谷傳說》等多套劇集，更於《萬千星輝頒獎典禮》中獲提名「飛躍進步女藝員」。簡淑兒早前在社交平台上宣佈離巢，留言表示：「曾經有一份執著，好想喺到做到啲成績出嚟。去到有一刻，發覺自己唔想再活喺一個框框入邊，慢慢咁失去自己嘅價值，之後仲有好長嘅路，我會繼續努力。」
簡淑兒被指女大十八變
簡淑兒入行以來一直被指有變臉疑雲，本刊曾獲得一批2012年香港小姐競選官方照，當年簡淑兒20強不入，一早做咗炮灰。係同屆黃心穎、朱千雪、湯洛雯等太高質，還是簡淑兒方面、細眼、扁鼻實力差太遠？雖然話女大十八變啫，點解事隔多年冇人話心穎BB同千雪BB唔同晒樣嘅？又點解可以變變吓變咗撞埋Baby樣呢？
簡淑兒解釋：以前只係黑同肥
事隔10年，簡淑兒已面目全非，愈大愈靚，她曾經解釋係當初官方妝頭出事，又曾自post在2011年回流前美國留學舊照，自嘲曾經又肥又黑、再自嘲EQ差、話傳媒專揀妝頭出事的相片對比，水蛇春咁長hashtags，曲線自辯係女大十八變唔係整容囉！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！