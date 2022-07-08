32歲簡淑兒入行10年終極回應整容傳聞：連阿媽都唔認得嗰個係我
簡淑兒：由我一入行講到依家
簡淑兒自2012年參加香港小姐落選後入行，至今已有10年，講到傳足咁多年的整容話題，簡淑兒冇咁好氣話：「由我一入行到依家，選完（港姐）出嚟就已經咁講，其實我已經答過無數咁多次，我已經唔想再答喇！如果要繼續講，呢個當然我控制唔到，但係我就選擇咗唔會再答呢個問題！」
唔開心10年前舊照經常被翻炒
簡淑兒又講到在無綫10年最不開心的事，原來係因為一張相而起，她好嬲又好笑地說：「依家每一次睇關於我嘅報道，都會有一張好核突嘅相喺隔離，哈哈哈！我媽咪話有一次睇報紙，見到我張相隔籬有個女人，佢唔認得嗰個係我囉！」
最開心識到陳婉衡
至於在無綫10年最開心的事，簡淑兒就話：「最開心就係我識到依家嘅best friend，大家係同一屆入選嘅Alycia（陳婉衡）！我諗我呢10年裏面，如果冇佢喺身邊，日子未必會咁開心囉！」
拒認有錢女：屋企搵幾多都唔關我事
除了整容傳聞外，簡淑兒亦一直被傳係有錢女，屋企好富貴，對此簡淑兒一直堅持父母只是在美國做珠寶小生意，仲話有錢過佢嘅人大把：「我真係唔係好有錢，屋企人就算搵幾多都好，都同你冇乜關連，因為你自己都要有你自己生活，冇理由呢一世都係靠屋企㗎嘛！」
簡淑兒在美國讀書時曾被霸 凌
簡淑兒仲透露自己當年在美國讀書慘被霸 凌，甚至試過被人剪頭髮及推落樓梯：「我喺香港出世，但係我喺美國大，我啱啱過到去唔識講英文，所以嗰時成日畀人蝦，試過畀人剪頭髮呀、推我落樓梯呀，令我性格變到好內向，佢哋（父母）見到就覺得我出嚟做嘢會好蝕底，所以想我去見識下，去參加港姐識多啲嘢，但就冇諗過我會留喺呢行！」
簡淑兒離開TVB跳出舒適圈
簡淑兒在6月20日出po宣告離開無綫，她直言不經不覺已入行10年，因此決心要跳出舒適圈：「10年前嘅我，都係因為跳出咗自己嘅comfort zone，先會入到呢一行；10年之後，不如再試下跳出comfort zone，睇下會唔會有更多進步！嚟到呢個位，自己好似stuck住咗，所以想跳出去囉！」
自由身唔一定要簽公司
問到離開無綫後大計，簡淑兒話：「依家自由身，有好多嘢自己想試囉，唔一定要有公司，先有你嘅價值，一個人嘅價值，應該去到邊度都有！我依家就好努力去build up自己價值，睇下嚟緊會唔會有唔同project，或者自己試下拍片！」
簡淑兒哽咽：我唔肯放棄！
簡淑兒回想入行初期，有同事曾經同佢講過一番說話：「佢話呢一行，靚嘅女仔大把，你又冇名銜、又唔係讀藝訓、又冇讀過演藝，你又冇後台，你覺得自己憑咩呢？」今時今日嘅簡淑兒想同對方講：「我好想可以同番佢講，我憑咩呢？就係憑我真係好鍾意呢一行，同埋我真係唔肯放棄囉！」講講下，簡淑兒忍唔住哽咽：「好想話畀大家聽，如果你真係好鍾意嘅話，你就去做！」明星同演員，簡淑兒想做邊樣？佢諗都唔使諗：「我想做演員！」
簡淑兒兜巴星視后田蕊妮驚到震
講番喺無綫嘅作品，當年一齣《迷》，簡淑兒做田蕊妮個女，仲要兜巴星阿媽，呢個角色都好深入民心，她說：「嗰時大家啱啱認識我，跟住會覺得點會咁大膽冚視后，其實我係好驚，因為嗰日係我第一日拍嗰套劇！田蕊妮好nice，佢知道我係新人，會同我對晒（稿），佢直頭話真係冚落嚟啦一take過，但係我都驚！」
「少女標本」Kabby最啱傾
再問到曾經組過女團「少女標本」，簡淑兒同三位隊友許雅婷（Kabby）、袁紫僑（CoCo）同溫心（Swan），邊個最friend？同邊個最冇偈傾呢？她回答：「我諗最唔熟嘅係溫心囉，因為大家都知，其實佢出現咗一個公開活動之後就冇，所以唔係不和嘅，係完全唔熟囉！少女標本其實一開始唔係我㗎，我係replacement，出道前一個月改咗人，攝咗我落去。最close多啲偈傾係Kabby（許雅婷），因為佢係一個好大情大性嘅人！」
同麥大力唔認唔得
今次離開無綫的決定，男友麥大力梗係支持啦，眨下眼兩人拍拖已經超過1年。簡淑兒話當初真係冇諗過公開：「好老實講，真係因為影到，嗰陣時大家都冇諗住公開㗎！」有傳聞話簡淑兒離開無綫，係為咗方便同本身為機師嘅男友，等通關後周圍飛？佢話：「據我所知，佢仲未飛返㗎，因為都仲係封緊關，所以佢都仲未飛到，同埋據我所知，佢都仲係（無綫）合約演員！」
男友麥大力上山下海追求
同麥大力拍拖超過1年，男友做過最sweet一件事？簡淑兒話，當初同麥大力發展，對方真係上天下海乜都做齊：「我問佢有冇興趣去行山，因為我係夜晚黑去行，跟住之後就去潛水啦，仲有一次就係我去捐血！行山嗰次，佢本身諗住女仔行山都係行下啫，但係嗰次我哋攞埋繩去爬，跟住就刮損咗佢！上山下海，佢就話，如果我都追唔到呢個女仔，我都唔知仲有啲咩可以做喇，佢講完畀我聽，我都覺得有少少感動！」
試過前男友出軌 拒check男友電話
而問到兩人鬧交最勁嗰次係為乜嘢？簡淑兒表示：「我記得有一次係因為我電話冇signal收唔到，之後佢搵唔到我就好擔心，但係我嘅性格就覺得，我都唔知你打畀我，唔關我事㗎嘛！」問到有冇互相check對方電話，係咪有齊對方電腦、手機密碼？同埋如果麥大力出軌，簡淑兒會點處理？佢話：「我冇佢電話、電腦password呀，佢都冇我嘅！我從來都冇睇過佢電話，唔好話check，就算佢玩緊電話，我都係連望都冇望！」簡淑兒話試過前男友出軌：「以前都試過男朋友出軌，跟住畀佢氹到囉，我冇真係捉姦在床嗰啲，我選擇算啦、信佢啦，但係依家我就唔會喇！」
即將踏入33歲
最後仲有驚喜彩蛋，林柏希預備咗蛋糕，為即將生日（7月18日）嘅簡淑兒提早慶生。簡淑兒話係今年第一個生日蛋糕，驚喜之餘最希望就係疫情快啲過去！
即睇簡淑兒《月傾會》訪問：
簡淑兒曾回應整容傳聞：我以前只係黑同肥
雖然簡淑兒出名樣子甜美，但其實由佢16年加入《愛回家之八時入席》出演秘書仔時開始，整容傳聞就傳到㷫烚烚。當時簡淑兒經已反客為主，自post在2011年回流前美國留學舊照，自嘲曾經又肥又黑、再自嘲EQ差、話傳媒專揀妝頭出事的相片對比，水蛇春咁長hashtags，曲線自辯係女大十八變唔係整容囉！
真面目判若兩人
對於簡淑兒的變臉疑雲，本刊曾獲得一批2012年香港小姐競選官方照，當年簡淑兒20強不入，一早做咗炮灰。係同屆黃心穎、朱千雪、湯洛雯等太高質，還是簡淑兒方面、細眼、扁鼻實力差太遠？雖然話女大十八變啫，點解事隔多年冇人話心穎BB同千雪BB唔同晒樣嘅？又點解可以變變吓變咗撞埋Baby樣呢？
簡淑兒愈大愈靚
事隔10年，簡淑兒已面目全非，愈大愈靚，她曾經解釋係當初官方妝頭出事喎！
簡淑兒進化史
12年：面型尖咗，個鼻直咗，不過本來輪廓仲喺度，當年仲有少少似張慧儀。
13年：明顯下巴更尖，鼻型筆直，對眼都比選港姐時圓咗又深咗。
14年：多咗大眼仔美化對眼，不過明顯雙眼又大又圓，已見腰果眼初型。
16年：間尺鼻成型、嘴唇突然飽滿，角度突登低抄，其實拍埋一齊邊個係Baby，邊個係簡淑兒已經好難分！
16年：進化成功再加埋全新化妝，簡淑兒連pose表情都有意無意以Baby為藍本，正式變身成為新一代女神。
17-18年：新一代女神地位奠定，腰果眼笑臉已成招牌，整體樣貌都無咩改變，最多都係齊陰髮型有時會變吓。
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