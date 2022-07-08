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32歲簡淑兒入行10年終極回應整容傳聞：連阿媽都唔認得嗰個係我

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入行已有10年的32歲簡淑兒（Jessica），因一對腰果眼和甜美的笑容，而被網民封為宅男女神，但一直以來她都備受整容傳聞困擾，日前她接受由林柏希主持的網上節目《月傾會》訪問，就對這個話題作出了終極回應，又講到自己參選港姐時的一張相片經常都被傳媒翻炒，她好嬲又好笑地指連她阿媽看到這張相時，都認不出她來！

簡淑兒 簡淑兒日前接受由林柏希主持的網上節目《月傾會》訪問。
簡淑兒日前接受由林柏希主持的網上節目《月傾會》訪問。（圖片來源：《月傾會》圖片）

簡淑兒：由我一入行講到依家

簡淑兒自2012年參加香港小姐落選後入行，至今已有10年，講到傳足咁多年的整容話題，簡淑兒冇咁好氣話：「由我一入行到依家，選完（港姐）出嚟就已經咁講，其實我已經答過無數咁多次，我已經唔想再答喇！如果要繼續講，呢個當然我控制唔到，但係我就選擇咗唔會再答呢個問題！」

簡淑兒 簡淑兒過去曾多次否認整容，並一再強調只係妝容與角度問題。
簡淑兒過去曾多次否認整容，並一再強調只係妝容與角度問題。（圖片來源：《月傾會》圖片）
簡淑兒 2012年參選港姐時的簡淑兒。
2012年參選港姐時的簡淑兒。（圖片來源：《月傾會》圖片）

唔開心10年前舊照經常被翻炒

簡淑兒又講到在無綫10年最不開心的事，原來係因為一張相而起，她好嬲又好笑地說：「依家每一次睇關於我嘅報道，都會有一張好核突嘅相喺隔離，哈哈哈！我媽咪話有一次睇報紙，見到我張相隔籬有個女人，佢唔認得嗰個係我囉！」

簡淑兒選港姐照
就係呢張簡淑兒選港姐時嘅官方舊相，經常被傳媒翻炒。（圖片來源：tvb.com）
簡淑兒 簡淑兒話連佢阿媽都唔認得佢以前個樣！
簡淑兒話連佢阿媽都唔認得佢以前個樣！（圖片來源：《月傾會》圖片）

最開心識到陳婉衡

至於在無綫10年最開心的事，簡淑兒就話：「最開心就係我識到依家嘅best friend，大家係同一屆入選嘅Alycia（陳婉衡）！我諗我呢10年裏面，如果冇佢喺身邊，日子未必會咁開心囉！」

簡淑兒 簡淑兒同陳婉衡係best friend。
簡淑兒同陳婉衡係best friend。（圖片來源：[email protected]_jessica）

拒認有錢女：屋企搵幾多都唔關我事

除了整容傳聞外，簡淑兒亦一直被傳係有錢女，屋企好富貴，對此簡淑兒一直堅持父母只是在美國做珠寶小生意，仲話有錢過佢嘅人大把：「我真係唔係好有錢，屋企人就算搵幾多都好，都同你冇乜關連，因為你自己都要有你自己生活，冇理由呢一世都係靠屋企㗎嘛！」

簡淑兒的家族珠寶店於09年在香港創建了一個珠寶品牌「Dazzle」，並由她親自做代言人賣廣告。
簡淑兒的家族珠寶店於09年在香港創建了一個珠寶品牌「Dazzle」，並由她親自做代言人賣廣告。（圖片來源：微博@簡淑兒Jessica）
兩年前珠寶公司獲商業大獎，簡淑兒亦現身頒獎禮贈興，並與公司員工及高層合照。
2018年珠寶公司獲商業大獎，簡淑兒亦曾現身頒獎禮贈興，並與公司員工及高層合照。（圖片來源：新傳媒照片庫）

簡淑兒在美國讀書時曾被霸 凌

簡淑兒仲透露自己當年在美國讀書慘被霸 凌，甚至試過被人剪頭髮及推落樓梯：「我喺香港出世，但係我喺美國大，我啱啱過到去唔識講英文，所以嗰時成日畀人蝦，試過畀人剪頭髮呀、推我落樓梯呀，令我性格變到好內向，佢哋（父母）見到就覺得我出嚟做嘢會好蝕底，所以想我去見識下，去參加港姐識多啲嘢，但就冇諗過我會留喺呢行！」

簡淑兒 簡淑兒8歲便隨家人移民美國，曾在美國紐約州立大學帕切斯分校修讀心理學學士，副修藝術設計。
簡淑兒8歲便隨家人移民美國，曾在美國紐約州立大學帕切斯分校修讀心理學學士，副修藝術設計。（圖片來源：《月傾會》圖片）

簡淑兒離開TVB跳出舒適圈

簡淑兒在6月20日出po宣告離開無綫，她直言不經不覺已入行10年，因此決心要跳出舒適圈：「10年前嘅我，都係因為跳出咗自己嘅comfort zone，先會入到呢一行；10年之後，不如再試下跳出comfort zone，睇下會唔會有更多進步！嚟到呢個位，自己好似stuck住咗，所以想跳出去囉！」

簡淑兒 32歲的簡淑兒，突然宣布離巢無綫。
32歲的簡淑兒，早前突然宣布離巢無綫。（圖片來源：[email protected]_jessica）
簡淑兒 簡淑兒向公司及合作過的人道謝。
簡淑兒向公司及合作過的人道謝。（圖片來源：[email protected]_jessica）

自由身唔一定要簽公司

問到離開無綫後大計，簡淑兒話：「依家自由身，有好多嘢自己想試囉，唔一定要有公司，先有你嘅價值，一個人嘅價值，應該去到邊度都有！我依家就好努力去build up自己價值，睇下嚟緊會唔會有唔同project，或者自己試下拍片！」

簡淑兒 簡淑兒話離開TVB後有好多嘢想試。
簡淑兒話離開TVB後有好多嘢想試。（圖片來源：《月傾會》圖片）

簡淑兒哽咽：我唔肯放棄！

簡淑兒回想入行初期，有同事曾經同佢講過一番說話：「佢話呢一行，靚嘅女仔大把，你又冇名銜、又唔係讀藝訓、又冇讀過演藝，你又冇後台，你覺得自己憑咩呢？」今時今日嘅簡淑兒想同對方講：「我好想可以同番佢講，我憑咩呢？就係憑我真係好鍾意呢一行，同埋我真係唔肯放棄囉！」講講下，簡淑兒忍唔住哽咽：「好想話畀大家聽，如果你真係好鍾意嘅話，你就去做！」明星同演員，簡淑兒想做邊樣？佢諗都唔使諗：「我想做演員！」

簡淑兒 講到對演藝事業嘅堅持，簡淑兒講到喊。
講到對演藝事業嘅堅持，簡淑兒講到喊。（圖片來源：《月傾會》圖片）

簡淑兒兜巴星視后田蕊妮驚到震

講番喺無綫嘅作品，當年一齣《迷》，簡淑兒做田蕊妮個女，仲要兜巴星阿媽，呢個角色都好深入民心，她說：「嗰時大家啱啱認識我，跟住會覺得點會咁大膽冚視后，其實我係好驚，因為嗰日係我第一日拍嗰套劇！田蕊妮好nice，佢知道我係新人，會同我對晒（稿），佢直頭話真係冚落嚟啦一take過，但係我都驚！」

簡淑兒 簡淑兒第一日拍《迷》已經要大膽冚視后！
簡淑兒第一日拍《迷》已經要大膽冚視后！（圖片來源：《月傾會》圖片）
簡淑兒 佢話驚到震！
佢話驚到震！（圖片來源：《月傾會》圖片）

「少女標本」Kabby最啱傾

再問到曾經組過女團「少女標本」，簡淑兒同三位隊友許雅婷（Kabby）、袁紫僑（CoCo）同溫心（Swan），邊個最friend？同邊個最冇偈傾呢？她回答：「我諗最唔熟嘅係溫心囉，因為大家都知，其實佢出現咗一個公開活動之後就冇，所以唔係不和嘅，係完全唔熟囉！少女標本其實一開始唔係我㗎，我係replacement，出道前一個月改咗人，攝咗我落去。最close多啲偈傾係Kabby（許雅婷），因為佢係一個好大情大性嘅人！」

2015年，簡淑兒與許雅婷、袁紫僑和溫心等人，組成香港女子音樂組合「少女標本」，不過甚少合體演出，漸漸地各有發展，而簡淑兒就在無綫專注拍劇。
2015年，簡淑兒與許雅婷、袁紫僑和溫心等人，組成香港女子音樂組合「少女標本」，不過甚少合體演出，漸漸地各有發展。（圖片來源：新傳媒照片庫）
簡淑兒 簡淑兒話喺少女標本中同Kabby許雅婷右二）最啱傾，另外左一為袁紫僑、左二為溫心。
簡淑兒話喺少女標本中同Kabby許雅婷（右二）最啱傾，另外左一為袁紫僑、左二為溫心。（圖片來源：新傳媒照片庫）

同麥大力唔認唔得

今次離開無綫的決定，男友麥大力梗係支持啦，眨下眼兩人拍拖已經超過1年。簡淑兒話當初真係冇諗過公開：「好老實講，真係因為影到，嗰陣時大家都冇諗住公開㗎！」有傳聞話簡淑兒離開無綫，係為咗方便同本身為機師嘅男友，等通關後周圍飛？佢話：「據我所知，佢仲未飛返㗎，因為都仲係封緊關，所以佢都仲未飛到，同埋據我所知，佢都仲係（無綫）合約演員！」

簡淑兒 麥大力
麥大力自爆對簡淑兒一見鍾情。（圖片來源：[email protected]_jessica）
簡淑兒 麥大力
簡淑兒和麥大力因合作《SUPER FIVE》一拍即合，擦出愛火花﹗（圖片來源：[email protected]_jessica）

男友麥大力上山下海追求

同麥大力拍拖超過1年，男友做過最sweet一件事？簡淑兒話，當初同麥大力發展，對方真係上天下海乜都做齊：「我問佢有冇興趣去行山，因為我係夜晚黑去行，跟住之後就去潛水啦，仲有一次就係我去捐血！行山嗰次，佢本身諗住女仔行山都係行下啫，但係嗰次我哋攞埋繩去爬，跟住就刮損咗佢！上山下海，佢就話，如果我都追唔到呢個女仔，我都唔知仲有啲咩可以做喇，佢講完畀我聽，我都覺得有少少感動！」

簡淑兒 麥力力
簡淑兒同麥大力一起學潛水一起去考牌，志趣相投，麥大力亦曾指同簡淑兒好夾好多共同嗜好，大家都有潛水牌，不時會在「水底談情」，非常浪漫。（圖片來源：[email protected]

試過前男友出軌 拒check男友電話

而問到兩人鬧交最勁嗰次係為乜嘢？簡淑兒表示：「我記得有一次係因為我電話冇signal收唔到，之後佢搵唔到我就好擔心，但係我嘅性格就覺得，我都唔知你打畀我，唔關我事㗎嘛！」問到有冇互相check對方電話，係咪有齊對方電腦、手機密碼？同埋如果麥大力出軌，簡淑兒會點處理？佢話：「我冇佢電話、電腦password呀，佢都冇我嘅！我從來都冇睇過佢電話，唔好話check，就算佢玩緊電話，我都係連望都冇望！」簡淑兒話試過前男友出軌：「以前都試過男朋友出軌，跟住畀佢氹到囉，我冇真係捉姦在床嗰啲，我選擇算啦、信佢啦，但係依家我就唔會喇！」

離開公司上車後，男友忙講電話，簡淑兒全程木無表情，到達黃埔海逸豪園寓所，簡淑兒獨自先返家，二人全程甚少交流，不過臨落車都有goodbye kiss。
簡淑兒過去曾有個圈外男友Ｍarcus，二人拍拖數年，分手後又再度復合，2020年Marcus更被本刊影到親自駕車接送簡淑兒返工放工，雖然簡淑兒在去年表示已同Marcus分手，但卻直言心中仍會為舊愛永遠留下一個位置。（圖片來源：新傳媒照片庫）
簡淑兒多年來非常保護男友，甚至說過之前的經理人公司反對她拍拖。
簡淑兒前男友Marcus。（圖片來源：新傳媒照片庫）

即將踏入33歲

最後仲有驚喜彩蛋，林柏希預備咗蛋糕，為即將生日（7月18日）嘅簡淑兒提早慶生。簡淑兒話係今年第一個生日蛋糕，驚喜之餘最希望就係疫情快啲過去！

簡淑兒 林柏希為簡淑兒提早慶祝33歲生日。
林柏希為簡淑兒提早慶祝33歲生日。（圖片來源：《月傾會》圖片）
簡淑兒 簡淑兒的生日願望係希望疫情快啲過去！
簡淑兒的生日願望係希望疫情快啲過去！（圖片來源：《月傾會》圖片）

即睇簡淑兒《月傾會》訪問：

簡淑兒曾回應整容傳聞：我以前只係黑同肥

雖然簡淑兒出名樣子甜美，但其實由佢16年加入《愛回家之八時入席》出演秘書仔時開始，整容傳聞就傳到㷫烚烚。當時簡淑兒經已反客為主，自post在2011年回流前美國留學舊照，自嘲曾經又肥又黑、再自嘲EQ差、話傳媒專揀妝頭出事的相片對比，水蛇春咁長hashtags，曲線自辯係女大十八變唔係整容囉！

簡淑兒 簡淑兒曾貼出在美國留學時的舊照，自嘲以前又肥又黑。
簡淑兒曾貼出在美國留學時的舊照，自嘲以前又肥又黑。（圖片來源：[email protected]_jessica）
簡淑兒 《愛回家之八時入席》演秘書仔時的簡淑兒。
《愛回家之八時入席》演秘書仔時的簡淑兒。（圖片來源：《愛回家之八時入席》截圖）

真面目判若兩人

對於簡淑兒的變臉疑雲，本刊曾獲得一批2012年香港小姐競選官方照，當年簡淑兒20強不入，一早做咗炮灰。係同屆黃心穎、朱千雪、湯洛雯等太高質，還是簡淑兒方面、細眼、扁鼻實力差太遠？雖然話女大十八變啫，點解事隔多年冇人話心穎BB同千雪BB唔同晒樣嘅？又點解可以變變吓變咗撞埋Baby樣呢？

簡淑兒選港姐照
簡淑兒選港姐照（圖片來源：TVB）
簡淑兒選港姐照
簡淑兒選港姐照（圖片來源：TVB）
簡淑兒選港姐照
簡淑兒選港姐照（圖片來源：TVB）

簡淑兒愈大愈靚

事隔10年，簡淑兒已面目全非，愈大愈靚，她曾經解釋係當初官方妝頭出事喎！

簡淑兒 腰果眼加心形嘴，現時的簡淑兒已變身成宅男女神。
腰果眼加心形嘴，現時的簡淑兒已變身成宅男女神。（圖片來源：[email protected]_jessica）
簡淑兒 同初入行時嘅佢判若兩人。
成功迷倒不少宅男。（圖片來源：[email protected]_jessica）

簡淑兒進化史

12年：面型尖咗，個鼻直咗，不過本來輪廓仲喺度，當年仲有少少似張慧儀。

簡淑兒 2012年時的簡淑兒。
2012年入無綫做主持時的簡淑兒。（圖片來源：[email protected]_jessica）
簡淑兒 有少少似張慧儀。
有少少似張慧儀。（圖片來源：[email protected]_jessica）

13年：明顯下巴更尖，鼻型筆直，對眼都比選港姐時圓咗又深咗。

簡淑兒 2013年時的簡淑兒。
2013年時的簡淑兒。（圖片來源：微博@簡淑兒Jessica）

14年：多咗大眼仔美化對眼，不過明顯雙眼又大又圓，已見腰果眼初型。

簡淑兒 2014年時的簡淑兒。
2014年時的簡淑兒。（圖片來源：微博@簡淑兒Jessica）
簡淑兒 已見腰果眼初型。
已見腰果眼初型。（圖片來源：[email protected]_jessica）

16年：間尺鼻成型、嘴唇突然飽滿，角度突登低抄，其實拍埋一齊邊個係Baby，邊個係簡淑兒已經好難分！

簡淑兒 2016年時的簡淑兒。
2016年時的簡淑兒。（圖片來源：微博@簡淑兒Jessica）

16年：進化成功再加埋全新化妝，簡淑兒連pose表情都有意無意以Baby為藍本，正式變身成為新一代女神。

簡淑兒 愈來愈似Angelababy。
愈來愈似Angelababy。（圖片來源：[email protected]_jessica）
簡淑兒 有對腰果眼加間尺鼻。
有對腰果眼加間尺鼻。（圖片來源：微博@簡淑兒Jessica）
簡淑兒 少女味十足。
少女味十足。（圖片來源：微博@簡淑兒Jessica）

17-18年：新一代女神地位奠定，腰果眼笑臉已成招牌，整體樣貌都無咩改變，最多都係齊陰髮型有時會變吓。

簡淑兒 2017年開始，簡淑兒個樣已再無咩變化。
2017年開始，簡淑兒個樣已再無咩變化。（圖片來源：[email protected]_jessica）
簡淑兒 最多會變吓個髮型。
最多會變吓個髮型。（圖片來源：新傳媒照片庫）
簡淑兒 2018年《平安谷之詭谷傳說》演淼淼。
2018年《平安谷之詭谷傳說》演淼淼。（圖片來源：《平安谷之詭谷傳說》截圖）
簡淑兒 同年《波士早晨》演秘書仔Hanna。
同年《波士早晨》演秘書仔Hanna。（圖片來源：《波士早晨》劇照）
簡淑兒 現在的簡淑兒，外貌冇再進化，但身形就不斷改善，狂操腹肌。
現在的簡淑兒，外貌冇再進化，但身形就不斷改善，狂操腹肌。（圖片來源：[email protected]_jessica）

撰文：東方新地圖片來源：《月傾會》圖片、TVB、[email protected]_jessica資料或影片來源：[email protected]盒子 BOX channel

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