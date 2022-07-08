32歲簡淑兒入行10年終極回應整容傳聞：連阿媽都唔認得嗰個係我

入行已有10年的32歲簡淑兒（Jessica），因一對腰果眼和甜美的笑容，而被網民封為宅男女神，但一直以來她都備受整容傳聞困擾，日前她接受由林柏希主持的網上節目《月傾會》訪問，就對這個話題作出了終極回應，又講到自己參選港姐時的一張相片經常都被傳媒翻炒，她好嬲又好笑地指連她阿媽看到這張相時，都認不出她來！