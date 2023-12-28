34歲簡淑兒洗衣機廣告慘被恥笑 網民直指1個地方「老是常出現」
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現年34歲的簡淑兒（Jessica）自去年6月離巢TVB後，極速過檔香港開電視拍攝節目《離鄉別井的故事》，最近簡淑兒又為洗衣機代言，其廣告更「老是常出現」在港鐵車廂之中播放，被轟好洗腦兼好難頂！
簡淑兒跳唱sell洗衣機被轟洗腦
廣告中，簡淑兒跳舞加唱歌落足力sell新款洗衣機，十分洗腦係咁重覆「470」，有網民批評歌詞騎呢又唔啱音：「洗乾變死光」、「好煩呀 你個廣告，唔好再播啦。又難聽 又大聲」、「呢首歌d歌詞邊個寫既，甘難聽既，就好似少林功夫醒好好野甘樣」。
簡淑兒腰果眼不獲討好：個樣發生咩事
另一方面，廣告主角簡淑兒的招牌腰果眼加心形嘴亦不討好。「扮cutie好X嘔心」、「好膠，我講緊塊面」、「個樣發生咩事….」、「選角問題，變成橋本環奈嘅話成件事即刻唔同晒」。
網民直指1個地方經常出現
只要演嗰個尷尬，尷尬嘅就係睇嗰個，而呢個廣告好成功將網民洗腦之餘，更有一種說不出的尷尬感覺！有網民更透露其廣告更「老是常出現」在不同港鐵線，「之前觀塘線狂播。煩到嘔！」、「之前東鐵日日播，又難聽又難睇，不停聽到470，但470以外既資訊咩都聽唔到，好耐之後先知係賣洗衣機….」、「呢排搭屯馬線每日都聽到」。
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圖片來源：YouTube圖片、[email protected]、TVB