33歲簡淑兒孖陳婉衡出海抓緊夏日尾巴 鬥曬比堅尼有人心口谷到起角？
簡淑兒 陳婉衡 齊玩直立板
簡淑兒經常孖住好友陳婉衡（Alycia）一齊做運動操肌，日前她更發了兩人一同出海玩直立板的靚相，笑言：「Can’t believe it’s the last day of August already!（不敢相信這已經是8月的最後一天了！）」相中兩人分別著上黑色和淺藍色的比堅尼泳衣，大騷Fit爆身形，簡淑兒更大擺心形pose，引得網民大讚「性感又甜美」、「好Fit好靚」、「充滿青春活力」等等。
網民擔心簡淑兒唞唔到氣
簡淑兒難得以性感比堅尼示人，讓網民大感驚喜，但也有網民留意到她谷出的深長事業線，竟然不輸給「咪神」陳婉衡，激讚她「有啲料到」、「原來你身材都唔輸蝕」、「兩個都好身材」等等，但簡淑兒似乎因為谷得太用力，令到心口有點谷到變形起角，有網民就擔心表示：「夾到咁會唔會窒息唞唔到氣？」
最開心識到陳婉衡
簡淑兒早前接受網上節目《月傾會》訪問，講到在無綫10年最開心的事，她直言：「最開心就係我識到依家嘅best friend，大家係同一屆入選嘅Alycia（陳婉衡）！我諗我呢10年裏面，如果冇佢喺身邊，日子未必會咁開心囉！」
簡淑兒目前身在英國
簡淑兒日前已出發飛往英國，為香港開電視拍攝節目《離鄉別井的故事》，了解港人移民到英國後的情況，節目由前TVB非戲劇節目監製及經理張志明（B哥）監製，及《嫁到這世界邊端》的導演黃俊輝執導，行程預計為36日，簡淑兒笑言男友麥大力已預先向她報告每日行蹤，確保她可以放心工作。
離巢TVB為跳出框框
簡淑兒2012年曾經參選港姐，在落敗後加入無綫，之後參演過《我家無難事》、《踩過界II》、《平安谷之詭谷傳說》等多套劇集，更於《萬千星輝頒獎典禮》中獲提名「飛躍進步女藝員」。簡淑兒早前在社交平台上宣佈離巢，留言表示：「曾經有一份執著，好想喺到做到啲成績出嚟。去到有一刻，發覺自己唔想再活喺一個框框入邊，慢慢咁失去自己嘅價值，之後仲有好長嘅路，我會繼續努力。」
原本有份跟《聲夢傳奇2》出埠
簡淑兒曾是女子組合「少女標本」成員，早年憑《愛‧回家之開心速遞》的「年青版熊尚善」而為人認識，一度獲無綫力捧，參演過好多劇集演出，如《平安谷之詭谷傳說》、《踩過界II》、《C9特工》、《智能愛人》、《我家無難事》等，不過演技始終未被認同。原本簡淑兒要跟無綫大隊飛去馬來西亞為《聲夢傳奇2》擔任評判及表演嘉賓，組合出身的她事前更公開話好耐冇唱歌，出發前會練歌，又話有當地同事知她將到馬來西亞，準備帶她四圍去「食好西」，結果簡淑兒冇得隨大隊出發，仲突然宣布離巢無綫，真係耐人尋味。
簡淑兒被指女大十八變
簡淑兒入行以來一直被指有變臉疑雲，本刊曾獲得一批2012年香港小姐競選官方照，當年簡淑兒20強不入，一早做咗炮灰。係同屆黃心穎、朱千雪、湯洛雯等太高質，還是簡淑兒方面、細眼、扁鼻實力差太遠？雖然話女大十八變啫，點解事隔多年冇人話心穎BB同千雪BB唔同晒樣嘅？又點解可以變變吓變咗撞埋Baby樣呢？
簡淑兒解釋：以前只係黑同肥
事隔10年，簡淑兒已面目全非，愈大愈靚，她曾經解釋係當初官方妝頭出事，又曾自post在2011年回流前美國留學舊照，自嘲曾經又肥又黑、再自嘲EQ差、話傳媒專揀妝頭出事的相片對比，水蛇春咁長hashtags，曲線自辯係女大十八變唔係整容囉！
重溫簡淑兒10年進化史
12年：面型尖咗，個鼻直咗，不過本來輪廓仲喺度，當年仲有少少似張慧儀。
13年：明顯下巴更尖，鼻型筆直，對眼都比選港姐時圓咗又深咗。
14年：多咗大眼仔美化對眼，不過明顯雙眼又大又圓，已見腰果眼初型。
16年：間尺鼻成型、嘴唇突然飽滿，角度突登低抄，其實拍埋一齊邊個係Baby，邊個係簡淑兒已經好難分！
16年：進化成功再加埋全新化妝，簡淑兒連pose表情都有意無意以Baby為藍本，正式變身成為新一代女神。
17-18年：新一代女神地位奠定，腰果眼笑臉已成招牌，整體樣貌都無咩改變，最多都係齊陰髮型有時會變吓。
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