33歲簡淑兒孖陳婉衡出海抓緊夏日尾巴 鬥曬比堅尼有人心口谷到起角？

現年33歲的簡淑兒（Jessica）自今年6月離巢TVB後，極速過檔香港開電視拍攝節目《離鄉別井的故事》，已出發前往英國的她，日前不忘在社交網分享同好友陳婉衡玩直立板的靚相，希望抓住夏日的尾巴，不過不少網民都錯重點，留意到難得著上性感比堅尼的簡淑兒，心口似乎谷得太用力，甚至谷到變形起角！