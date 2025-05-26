簡淑兒麥大力補擺喜酒 信心滿溢自爆造人「大大力」老婆勁尷尬
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前TVB女神簡淑兒本月初已同機師男友麥大力在意大利低調成婚，昨晚（25日）兩人在香港補辦婚宴，有眾多明星好友前來祝賀，包括麥明詩、黃美棋、朱智賢、岑杏賢等，更有陳婉衡與余思霆擔任姊妹。
簡淑兒麥大力要生一隊足球隊？
在婚宴上，當被問及未來的「造人大計」時，簡淑兒表示一切隨緣，麥大力則幽默地回應：「let’s make a football team.（讓我們組一隊足球隊）」當眾人提議改為籃球隊時，他也表示同意。簡淑兒隨即笑說：「你生囉，我都唔係好有所謂，因為唔係你想要就有。」有記者鼓勵：「try harder.（努力些）」麥大力則搞笑回應：「大大力。」這番對話讓在場的賓客都忍不住大笑。
岑杏賢老公同麥大力係小學同學
除了簡淑兒與麥大力，其他明星好友也成為了婚宴的亮點。岑杏賢雖然與簡淑兒是同屆港姐，但原來她並非以新娘朋友的身份現身，她在接受訪問時透露，她的丈夫是麥大力的小學同學，並且還擔任了這對新人在意大利婚禮的證婚人，雖然其老公因為工作原因未能參加這場婚宴，但岑杏賢已準備了大利是給一對新人。此外，黃淑儀與潘嘉德也出席了這場星光熠熠的婚宴。
簡淑兒早前意大利浪漫註冊 婚照公開幸福滿瀉！
前TVB女神簡淑兒於上月宣布將與39歲機師男友麥大力結婚，並於本月初在意大利舉行了一場低調而浪漫的婚禮。簡淑兒在社交媒體上分享了多張婚禮當天的照片，展示了她的幸福時刻。
簡淑兒在社交媒體上寫道：「我記得所有……我享受每一刻……這月初我們在意大利舉行結婚儀式，主要給來自海外的親密朋友和家人。送給我們最愛的香港朋友和家人，很快再見。」許多朋友如楊秀惠、黃建東等也在網上送上祝福。
撰文：東方新地圖片來源：IG@kan_jessica、Viu1 HK資料或影片來源：原文刊於新假期