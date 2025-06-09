簡淑兒婚禮只戴一對金鈪被質疑太寒酸 背後原因曝光原來係咁
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簡淑兒家中經營珠寶金飾生意，但在早前與機師麥大力的婚禮上，她只戴著一對龍鳳鈪出嫁，沒有其他金飾，惹來網民質疑她的打扮太寒酸。
簡淑兒只戴龍鳳鈪出嫁惹網民質疑
有網民直指簡淑兒在早前與機師麥大力的婚禮上，除了婚戒外，只戴著一對龍鳳鈪出嫁，沒有其他金飾，質疑她的打扮太寒酸，對此簡淑兒親自出po解釋背後原因！
簡淑兒親自解說背後原因
簡淑兒在婚禮上只佩戴了一對龍鳳鈪，原來是因為這對龍鳳鈪有著特殊的意義，她分享說：「只帶咗當年爺爺送俾媽咪嘅一對龍鳳鈪。#爺爺我出嫁啦 #大個女了 #希望你睇到」原來這是一對祖傳的龍鳳鈪。
簡淑兒父母係珠寶商人
現年35歲的簡淑兒父母據指係珠寶商，曾多次贊助過TVB及亞視藝人出席活動時的鑽石首飾，是圈中富二代之一。她自小移民美國，2012年回港參加香港小姐，並簽約TVB入行，以甜美形象成為「宅男女神」，曾有指她參選港姐後，一直與家人同住在九龍站上蓋凱旋門近2,000呎豪宅。
曾拒認有錢女：屋企搵幾多都唔關我事
對於一直被傳係有錢女，屋企好富貴，簡淑兒曾堅稱父母只是在美國做珠寶小生意，仲話有錢過佢嘅人大把：「我真係唔係好有錢，屋企人就算搵幾多都好，都同你冇乜關連，因為你自己都要有你自己生活，冇理由呢一世都係靠屋企㗎嘛！」
麥大力升職做大客機正機長月入逾20萬
而與簡淑兒拍拖4年後成婚的39歲麥大力，作為一名機師，在疫情期間一度失業，後來轉戰演藝界，參加了TVB《衝上雲霄大選》，成功奪冠。但他最終選擇回到他的老本行，並在今年3月升職為大客機正機長。
麥大力曾自爆在任職機師時，月薪高達20萬港元，並於英國擁有多達3間屋。現在麥大力已升職做大客機正機長，估計其月薪已超過20萬。
撰文：東方新地圖片來源：IG@kan_jessica、微博@簡淑兒Jessica、新傳媒照片庫資料或影片來源：原文刊於新假期