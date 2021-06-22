31歲簡淑兒撻著前機師麥大力 斷正拍拖當街纏綿
文：東方新地｜圖：簡淑兒、麥大力IG
簡淑兒有一雙腰果眼，甚得宅男歡心，雖然已31歲，但童顏臉加甜美笑容，迷到不少男粉絲﹗去年被爆與分手一年的圈外男友Marcus復合，但戀情原來已告落幕，不過女神唔寂寞，因為身邊已換上35歲的麥大力。
簡淑兒和麥大力合作《SUPER FIVE》撻著
簡淑兒和麥大力因合作myTV SUPER真人騷節目《SUPER FIVE》，一拍即合，被指暗撻兩個月。日前簡淑兒和麥大力被斷正在西貢拍拖，在餐廳撐枱腳，並選中最僻靜位置談心，由五點坐到八點，離去時仍保持一定距離。但二人一行去暗黑位等𨋢，在四處無人時，麥大力立即從後攬實簡淑兒，戴住口罩都隔罩錫錫，sweet到爆，之後麥大力更升級雙手在簡淑兒腰間及胸前游走，簡淑兒一臉陶醉如連體嬰，熱戀中的男女份外癡纏﹗
簡淑兒孖麥大力考潛水牌
簡淑兒和麥大力擦出愛火花，全因二人都熱愛運動，同樣支持健康飲食生活，啱傾又啱feel，一撻即著，簡淑兒和好姊妹陳婉衡一直孖住去學潛水，早前突然多出一個麥大力，最後更一起考獲潛水牌，興趣相若，話題自然多﹗
簡淑兒家族經營珠寶生意，家庭雄厚，麥大力都唔輸蝕，當飛機師時月薪超過二十萬，懂得投資，在海外有不少物業，在英國已有三棟物業，絕對配得上女神簡淑兒﹗
簡淑兒《SUPER FIVE》鼻樑撞地下力證真鼻
簡淑兒當年參加港姐落選，經過多年進化由大媽樣變成仙氣女神，近年在無綫受力捧劇接劇，在熱播劇集《 C9特工》中飾演朱敏瀚的「完美女神」，現實生活中的她家族經營珠寶生意，珠寶店分布香港及國內，被指是千金小姐的她做藝員都只是打風流工。早前本刊獨家拍得簡淑兒巡視家族業務，離開時就由神秘男友做司機送回家，但原來已分手。近月有份參與新節目《SUPER FIVE》，當中一個遊戲更鼻樑撞落地下，被眾主持指成功實證真鼻無整過！
簡淑兒當場痛哭
《SUPER FIVE》為TVB旗下平台myTV SUPER的原創綜藝節目，五位主持包括麥美恩、馮盈盈、簡淑兒、朱敏瀚及麥大力。節目以挑戰不同任務為主題，近日主持之一的朱敏瀚及麥大力參與《SUPER FIVE》番外篇，大爆簡淑兒於遊戲中不幸鼻樑撞落地，她更當場痛哭！簡淑兒入行多年一直被傳整容，今次鼻樑撞落地被譽為「真假鼻測試」，觀眾會否相信簡淑兒無整過呢！
簡淑兒表明事業搏殺期感情先放一邊
簡淑兒的父母早已把珠寶公司做得有聲有色，成立廿八年除了香港的零售業務及出口生意外，在國內亦自設工廠與辦事處，09年更在香港創建了珠寶品牌「 Dazzle」，近年全力由簡淑兒擔任代言人，成為珠寶店的御用生招牌。早前簡淑兒拍完《一笑渡凡間 》休息了一段時間，再連踩兩劇開拍《智能愛（AI）人》及《我家無難事》，不用開工的日子，她都會抽時間返珠寶店返工。
對於感情生活，簡淑兒公開表示數月前才跟前度男友Marcus復合，二人分手一年藕斷絲連，仍然念念不忘對方，所以決定再走在一起，她說：「是緣份吧，感覺這回事難以去解釋，既然真的很喜愛對方，想給大家一次機會。」雖然與男友已復合，但簡淑兒表明現階段是工作排第一，除了拍劇和返珠寶公司，她的私人生活好像只有健身做運動，男友對她來說比較像隨傳隨到的貼身司機，她曾表示藝人工作日夜顛倒，以前遲覆短訊會惹男友生疑，現在正學習互相體諒及磨合：「盡量跟他多點聯繫，他亦要體諒我工作繁忙，大家宜將焦點放回工作上，始終現在是事業搏殺期。」
細數簡淑兒入行8年完美進化史
有機會成為珠寶公司未來揸fit人的簡淑兒，出道以來經歷完美大進化，對於多次被指曾在臉上「做手腳」，她都堅持自己貨真價實，其實除了個樣唔同晒，近年她更受好姊妹陳婉衡感染愛上健身操肌，簡淑兒由嬌滴滴瘦弱女，操到有腹肌有馬甲線，不時在社交網晒健美身材，先後畢業於美國紐約州立大學帕切斯分校和清華大學的簡淑兒，有樣有身材仲有家族珠寶公司做大後台，無綫中又一禾稈冚珍珠的女筍盤，難怪男友要管接送睇緊啲啦！
做幕前靠樣搵食，簡淑兒一早知道現實殘酷，12年參選港姐時眼細鼻扁顴骨大，被指生得一張大媽臉，相隔八年，明顯五官大變，現時擁一雙腰果眼、娃娃臉，再加甜美笑容，被網民大讚有仙氣，還可以駕馭學生妹角色，完全進化版跟初出道時比較面目全非。