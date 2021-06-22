31歲簡淑兒撻著前機師麥大力 斷正拍拖當街纏綿

宅男女神簡淑兒，去年被爆翻撻圈外前男友Marcus，點知戀情已靜靜玩完﹗簡淑兒因拍攝myTV SUPER節目《Super Five》同前機師、參加《衝上雲霄大選》奪軍的麥大力首次合作，一撻即著，近日被斷正當街纏綿，原來秘密拍拖兩個月，女神又封盤﹗

文：東方新地｜圖：簡淑兒、麥大力IG