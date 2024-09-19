叱咤903再辦AllStar籃球賽 陣容名單全公開 MIRROR、籃球女神再出戰

叱咤903宣布將於2024年11月23日（星期六）晚上7時，在亞洲國際博覽館AsiaWorld Arena再次舉辦《903 AllStar 籃球賽》。今年的賽事將由森美領軍的「九零三人隊」對抗張繼聰帶領的「歌星勇士隊」，雙方將在籃球場上展開激烈對決。

