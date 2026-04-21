70歲米雪首開個唱慶祝入行55年 揭「處女騷」嘉賓 保證陣容勁過台慶

70歲的米雪依然美得令人驚艷，入行55年來首次挑戰個人演唱會，證明「人生七十才開始」絕非空話！這位縱橫演藝圈超過半世紀的美魔女，即使至愛尹志強離世16年，依然活得精彩絕倫，靠自律保養、運動健身和豐富友誼，打破年齡框架展現優雅單身學，更透露將於6月13日在旺角麥花臣場館舉行《友你有米55派對騷》，與影迷同樂慶祝入行55載。