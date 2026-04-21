70歲米雪首開個唱慶祝入行55年 揭「處女騷」嘉賓 保證陣容勁過台慶
米雪6月舉行首個個人音樂演出
為慶祝入行55年，米雪將於今年6月13日晚上8時正，在旺角麥花臣場館舉行她入行以來首個個人音樂演出《寶和堂呈獻：友你有米55派對騷》，票價分別為$1,080、$880和$580三種，已於4月22日中午12時正在Cityline公開發售。主辦單位「本地舞台」特別安排記者會公佈詳情，並邀請了米雪兩位妹妹蘋果、雪梨、姨甥徐偉棟，以及相識數十載的螢幕「閨密男友」劉緯民到場打氣。劉緯民直言當自己是米雪的家人：「如果55年前好彩的話，今日已經係結婚55周年，但當年米雪唔理我。」他更向台下的雪梨說：「雪梨妳不用叫我姐夫，沒這個機會了，現在我和叫『身不由己夫』！」
派對騷嘉賓陸續邀請中保持神秘感 嘉賓陣容勁過台慶
在接受媒體訪問時米雪表示Party Show嘉賓陸續邀請中，包括她自己由佳藝電視入行到現在合作過的對手：「當初我打算邀請梁小龍，可惜…所以將交由大會研究嘉賓問題。」她也知道關菊英近年不太喜歡做演出，只做自己喜歡做的事，但一定會邀請她來欣賞。米雪笑說當初接下這個演出後確實有點後悔，現在隔日便要練歌及排舞。不過她要感謝周潤發帶她去跑步，令她人生展現多了一種不同階段。她又表示，這個音樂派對上將會是她和一班朋友在台上說說人生歷程，也會做一些她從未做過的事，希望能帶給觀眾驚喜。除了家人及劉緯民會擔任嘉賓外，其他嘉賓暫時不便透露，保持神秘感。監製楊紹鴻保證嘉賓陣容勁過台慶。
網民讚嘆米雪活得精彩
米雪的訪問內容在網上引起熱烈討論，不少網民都讚嘆她70歲依然活力充沛。有網民留言「米雪姐真係好inspiring，70歲仍然咁有活力」、「佢嘅心態真係值得學習，單身都可以活得咁精彩」。亦有網民感慨「尹佬走咗咁多年，米雪姐依然為佢守身如玉，真愛就係咁」、「佢哋嘅愛情故事真係好感人，即使人走咗都仍然在心中」。更有網民表示期待她的演唱會「一定要去睇米雪姐嘅騷，支持佢」。
米雪爆保養靠媽媽一句話
日前米雪接受製作人楊紹雄的YouTube節目《小鴻吹水站3》訪問時，被大讚70歲依然保持靚樣，她隨即撒嬌說「乘機又爆我幾多歲」。對於被指「冇變過」，米雪笑言有變但警告不要放大看，更透露自己一向非常自律，全因媽媽當年一句話。她表示初出道時媽媽跟她說「保重身體」等如孝順父母，後來才明白如果拍打戲受傷要媽媽去醫院探望，或者撞車都是不孝，所以她非常自律，一知道對身體不好的東西，即使很喜歡吃都會戒掉。此外，她亦感激周潤發帶領跑步，令她晚年仍能保持身體強健。
尹志強離世16年拒覓新歡
自至愛尹志強2010年因鼻咽癌病逝後，米雪一直維持單身狀態。被問到為何多年不找個伴時，她爽快回應「嘩，邊有時間！眨眼十幾年，好快，根本未停過」。米雪坦言完全不覺得回家欠缺什麼，反而笑指時間不夠用，一日48小時最好，連助手都說要辭職。至於會否感到寂寞，米雪果斷表示完全沒有，更透露拍戲只是她的副業，還有很多其他事情要做，形容自己是半個社工，經常聆聽別人訴苦。