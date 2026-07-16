ViuTV兩大長腿女神同場交鋒！米媽超短裙VS Shirley沈殷怡極誘惑黑絲
廣告
ViuTV節目《8點直樂》最新一集掀起網絡熱話，兩大長腿女神米露迪與沈殷怡同場現身，各自以極具殺傷力的性感造型大騷招牌美腿。一場「短裙裸足vs性感黑絲」的世紀大論戰隨即在討論區爆發，網民為兩人的風格高下爭論不休。
36歲米露迪化身黑天鵝挑戰跳舞環節騷長腿
在《8點直樂》的跳舞挑戰環節中，36歲的米露迪穿上一襲黑白相間的芭蕾舞風吊帶超短裙亮相，仿如「黑天鵝」降臨錄影廠。由於裙子剪裁極短，加上腳踏露趾高跟涼鞋，一雙修長美腿與精緻腳趾表露無遺。她事後更在IG貼出走廊照，幽默笑稱：「大家都話我好似準備跳黑天鵝💃🏻（條裙好靚☺️）其實我真係學過芭蕾舞……幾堂😜」
32歲沈殷怡白恤衫配黑絲襪造型殺入錄影廠
同場另一焦點落在32歲的「學霸女神」沈殷怡身上。她以微透白恤衫透出粉紅色打底衣，下身配上黑色超短熱褲，最致命的是穿上若隱若現的半透明透肉黑絲襪配漆皮高跟鞋，將誘人腿部線條修飾得近乎完美，散發出極致女人味。這身造型與米露迪的清爽裸足風格形成強烈對比，兩種截然不同的性感路線令網民陷入選擇困難。
兩位女神背景大不同卻同樣以長腿聞名
米露迪向來以貼地親民的「港Feel」形象深入民心，主持風格幽默自然，加上逆天長腿令她成為ViuTV當家花旦之一。沈殷怡則出身顯赫法律世家，擁有五國語言能力及DSE 4科5**佳績，從法律精英轉戰娛樂圈後憑高挑身材與知性氣質走出獨特路線。兩人雖然背景迥異，但同樣以超過1.7米的大長腿成為ViuTV的標誌性女神，今次在《8點直樂》同場較量可謂針鋒相對。
網民掀起短裙裸足對決黑絲的世紀論戰
兩人造型曝光後，討論區隨即湧現大量比較帖文。支持米露迪的網民大讚：「米媽條腿真係好完美！」、「中意米媽條裙短啲，有露腳趾，米媽贏個腳趾！」更有人霸氣護航：「50我都奶！」力撐米媽的貼地魅力無可替代。沈殷怡的支持者則高呼「投降」，直言：「一定Shirley！相頭、身材、年齡、家底，冇一樣唔係Shirley贏！」兩派網民各執一詞，令這場視覺對決的討論熱度持續攀升。
資料或影片來源：原文刊於新假期