ViuTV兩大長腿女神同場交鋒！米媽超短裙VS Shirley沈殷怡極誘惑黑絲

ViuTV節目《8點直樂》最新一集掀起網絡熱話，兩大長腿女神米露迪與沈殷怡同場現身，各自以極具殺傷力的性感造型大騷招牌美腿。一場「短裙裸足vs性感黑絲」的世紀大論戰隨即在討論區爆發，網民為兩人的風格高下爭論不休。