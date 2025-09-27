米高嘉道理爵士罕有現身 上馬時亨清談節目力撐獅子山精神

ViuTV全新節目《馬時亨 ‧ 獅子山精神》昨晚播出，請來扎根香港超過140年的嘉道理家族主席米高嘉道理爵士，罕有地公開真情分享。他以橡皮球比喻香港，強調自身對香港的信心與期待，引來大批觀眾感動與共鳴。