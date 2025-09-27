米高嘉道理爵士罕有現身 上馬時亨清談節目力撐獅子山精神
ViuTV全新節目《馬時亨 ‧ 獅子山精神》昨晚播出，請來扎根香港超過140年的嘉道理家族主席米高嘉道理爵士，罕有地公開真情分享。他以橡皮球比喻香港，強調自身對香港的信心與期待，引來大批觀眾感動與共鳴。
香港家族傳奇故事 積極慈善推動社會進步
米高嘉道理爵士在節目中暢談家族歷史，指管理事業多年來一直堅守核心價值觀，重視員工互動與夥伴合作。他坦言每個事業都要依賴人與人之間的信任和尊重，這種精神貫穿嘉道理家族一百多年歷史，成就了眾多行業發展。
除商業成功外，嘉道理家族一直投身公益，致力推動保育及教育。米高嘉道理坦言，過去六十年香港經歷過不少挑戰，但家族始終願意回饋社會，「有能力就要幫助有需要的人」，令觀眾對他的人生觀深感敬佩。
比喻香港如橡皮球希望年輕一代承傳精神
談及香港現狀，他引用父親的比喻：「香港就像一個橡皮球，跌得越低，反彈得越高。」米高嘉道理相信香港人自強不息，有能力在逆境中反彈，充滿希望。這一番話在社交平台激起熱議，網民表示「每一次低谷都值得期待重生」。
米高嘉道理最後寄語香港年輕人，只要裝備好自己、保持信念，未來必定充滿機遇，甚至可以比上一代走得更遠。他深信獅子山精神會由新一代再度發揚光大，成為香港繼續前行的力量。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期