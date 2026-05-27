粗口校長李卓興鬧新加坡保安即時停職 網民翻出與鍾柔美邱晴合照引熱議
李卓興爆粗辱罵保安並揚言報警處理
事發於上周五（22日），李卓興帶領學生參與新加坡研學團，期間租用旅遊巴疑因泊車問題，與兩名非華裔女保安起爭執。從網上流傳片段可見，李卓興以粗口辱罵對方，並喝令保安「you shut up」，更以廣東話粗言穢語指罵。他其後向學生表示「我哋香港最鍾意報警」，並催促學生盡快下車。據悉，新加坡戰備軍協俱樂部其後發表聲明，確認保安公司已報警，當地警方正調查案件。
校董會即時停職並將報告提交教育局
法團校董之一、前立法會議員黃俊碩昨日（26日）回應事件，表示校董會在聽取隨團教師及校長本人陳述後，決定即時停止李卓興職務，由副校長暫代，直至完成調查報告為止。黃俊碩稱「校長嘅言行、表現未符合公眾期望」，但同時指校長出發點是以學生利益為依歸。校方已將調查報告提交教育局，教育局表示將嚴肅跟進，若違反專業操守或損害校譽，嚴重者可根據《教育條例》取消教師註冊。
校長曾邀鍾柔美及邱晴出席校園活動
事件曝光後，有網民翻出李卓興過往與女藝人的合照。2025年4月5日，學校主辦「傳承中華文化•關愛共融社區」嘉年華，邀請了曾就讀觀塘區基督教中國佈道會聖道迦南書院的聲夢小花鍾柔美（Yumi）擔任「關愛大使」並獻唱，校長當日與她合照留影。
另外，本月15日學校舉辦「薪火樂動學校巡禮」活動，邀請了曾就讀沙田博愛醫院陳楷紀念中學的前無綫藝員邱晴出席，校長同樣與她合照。兩次活動均見李卓興積極與女藝人互動，照片在事件爆發後被網民大量轉發。
網民批評校長言行不配為人師表
事件在網上引起極大迴響，有學生受訪時坦言感到「幾離譜」，指校長平日在早會經常勸學生勿講粗口，如今自己卻在學生面前爆粗，認為「有損校風」。網民紛紛留言批評，有人指「平時教學生唔好講粗口，自己就做最差示範」，亦有人質疑他帶團期間態度囂張，在外地丟盡香港人面子。更有網民翻出他與女藝人合照的帖文，諷刺他「見到女明星就笑騎騎，見到女保安就爆粗」。