粗口校長李卓興鬧新加坡保安即時停職 網民翻出與鍾柔美邱晴合照引熱議

屯門新會商會中學校長李卓興帶領學生到新加坡交流期間，疑因旅遊巴違泊問題與當地女保安爆發衝突，過程中以粗口辱罵對方，片段在網上瘋傳並登上新加坡媒體頭版。校董會已即時停止其職務，而網民翻出他過往與女藝人合照的畫面，令事件持續發酵。