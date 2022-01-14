粗口港姐梁允瑜不忿落選曾表態唔稀罕入行 曾志偉一句點醒 走投無路簽無綫

去年參加《香港小姐2021》被封粗口港姐的1號梁允瑜（Chloe），在準決賽被foul後極度唔忿氣，真性情盡現，公開大講晦氣說話，反轉豬肚；梁允瑜還在社交網表示堅持會繼續講粗口，做番自己，又指做娛樂圈好被動，唔稀罕入行！半年後的今日，梁允瑜話因為曾志偉一句說話簽無綫，骨氣何在？