「粗口港姐」梁允瑜曼谷博命露 泳衣設計極 一個部位震懾網民眼球
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梁允瑜（Chloe）於2021年參選港姐因爆粗片流出而被封「粗口港姐」，落選後加入了無綫至今2年都被投閒置散，只曾在《愛·回家之開心速遞》中飾演接龍人事部職員Mocha，近月冇工開索性周圍飛，年初飛到歐洲多國玩完，近日再晒在曼谷的水著照，言行向來大膽嘅佢永遠唔會令人失望，件泳衣真係好誇張！
梁允瑜曼谷大晒火辣Body
「粗口港姐」梁允瑜（Chloe）雖然簽約做無綫親生女，不過冇份被力捧，只獲安排入《愛·回家之開心速遞》中飾演接龍人事部職員Mocha，角色mean爆，觀眾緣亦麻麻未能入屋，為自我提升人氣，梁允瑜不時在社交平台派福利照吸like，近半年工作寥寥無幾頻頻外遊，前日又po出在曼谷影的一輯惹火泳衣照。
一件頭性感過三點式 重要部位勁少布
見慣梁允瑜著三點式，今次的黑色一件頭驟眼睇好似平平無奇，其實呎度仲勁過三點式，只見梁允瑜置身酒店泳池中，身高176cm的她身材玲瓏浮凸，44吋的逆天長腿好搶fo，她擺出多個性感撩人的甫士，其泳衣的下身重要位置非常少布， 睇見都好牙煙，而且真係好蝦人著，好明顯梁允瑜事前已經做好一切準備，清理好所有會礙眼的毛髮。
網民笑指一種白色動物先可以Handle
梁允瑜完全駕馭到呢件泳衣，而網民反應都幾激烈，有人留言讚佢火辣同索，不過亦有人留言「去泰國會唔會畀人誤會係人妖？」「下身咁誇張，使唔使咁博呀？」不過當中最出色都係「白虎(意指私密處沒有毛)先著得呢啲泳衣」。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]