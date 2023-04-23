「粗口港姐」梁允瑜曼谷博命露 泳衣設計極 一個部位震懾網民眼球

梁允瑜（Chloe）於2021年參選港姐因爆粗片流出而被封「粗口港姐」，落選後加入了無綫至今2年都被投閒置散，只曾在《愛·回家之開心速遞》中飾演接龍人事部職員Mocha，近月冇工開索性周圍飛，年初飛到歐洲多國玩完，近日再晒在曼谷的水著照，言行向來大膽嘅佢永遠唔會令人失望，件泳衣真係好誇張！