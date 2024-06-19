直播靈接觸｜梁思浩唔開名爆男星演濟公後 犯女色事業插水 網友估係佢
梁思浩唔開名爆藝人犯女色 事業一落千丈
很多演員都演過濟公，例如在《繁花》中飾演爺叔的內地演員游本昌，當年憑《濟公》劇集成名的他，在演出的十年內跟足風俗未有觸犯禁忌之餘，演完濟公後更短途出家感激神明。梁思浩說：「套劇有真實的四大奇蹟吸引很多觀眾睇，其中一個是只要濟公一撥扇、就會有漫天蝴蝶的效果。」他更大爆香港曾經有藝人飾演濟公，「他沒有尊重個角色、經常近女色，結果真的由頂跌到冇咗影。」
網友估最大嫌疑人係佢！
翻查曾演濟公的藝人，包括周星馳、梁榮忠、陳浩民等。不過有網友覺得最大嫌疑係梁榮忠，梁榮忠在1997年TVB電視劇《濟公》飾演濟公，但此劇之後，事業發展有如「由頂跌到冇咗影」，當中最轟動係在2005年，梁榮忠被拍到與朱慧敏在車內「車震」，事件間接嚴重影響兩人事業，梁榮忠因為背著女友鐘麗淇偷食而遭受眾人指責，形象受損，被封為「世紀賤男」。加上近年已甚少幕前工作，就好似梁思浩講嘅「冇咗影」一樣。
粵劇演員的嚴格規範與靈異經歷
節目中，輝哥分享了演員在扮演神明時必須遵守的諸多規則，如關公角色需要齋戒沐浴並避免接近女性。「因為你本身不是關公，你只是扮；另外我們報名話自己是誰時，通常遮住個臉，因為你不是那個人。」梁思浩則提到臺灣的「跳鍾馗」習俗，「扮鍾馗那位全晚十幾個鐘都不能說話，認識他的人也不可以叫他的名字。我估因為他負責捉鬼，咁即是跟鬼對立，如果（鬼）知道扮的人是誰會去尋仇，當然這只是傳聞。」
馬來西亞的靈異見聞與故事分享
節目的後半部分，輝哥和梁思浩轉向分享在馬來西亞遇到的靈異事件。「有個女藝人在馬來西亞登臺，睡覺時感覺間房有兩個大人、兩個細路在談天，當然都不是人，她一路唸經，好彩當時剛日出有光線透過窗簾照入，即刻聽到鬼大嗌，她開眼後就見到四道白光在窗口度飛出。之後她打開窗簾，就見到下面有四隻狗企起身吠。」輝哥則講述了一次在太平的演出經歷，「我們通常個臺好近個廟，有次在太平做到尾場、聽見廟入面有人大嗌，嗌到好得人驚、好盡，仲要不停，其實連續個幾兩個鐘這樣嗌法是不可行，我沒有辦法解釋。我們當時猛問甚麼事，他們就說是『財神上童』，叫我們煞科後去拜，看到很多人求籤又拜又盛。」