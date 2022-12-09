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法證先鋒5 | 糖妹爆喊演技獲激讚 與王敏奕因1劇結緣 曾被誤認為親姐妹？

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《法證先鋒5》已經播出一半，劇情亦越來越緊湊。最新一集單元提及到糖妹所飾演的彭小薇，在劇中殺死丈夫，行兇的原因令人出乎意料。在劇中與糖妹飾演好朋友的王敏奕，原來兩人在現實中亦因8年前的MClub結緣，多年來一直感情深厚。

糖妹 王敏奕Youtube Channel拍片第一個嘉賓就邀請糖妹！
王敏奕Youtube Channel拍片第一個嘉賓就邀請糖妹！（圖片來源：[email protected]王敏奕 Venus Wong 截圖）

糖妹爆喊演技獲激讚

在《法證先鋒5》最新單元中，糖妹飾演的彭小薇由於丈夫不育而飽受壓力， 因失眠而服用有副作用的安眠藥，但因此患上夢遊症，於第19集在夢遊時用枕頭悶死丈夫丁志強，並於第20集承認行兇，當中有多場淚崩的演繹。其中在得悉丈夫是因為自己而離世的場面，糖妹悲傷痛哭的一幕，演技令觀眾眼前一亮，獲網民大讚有進步。

糖妹 糖妹悲傷痛哭的一幕，演技令觀眾眼前一亮，獲網民大讚有進步。
糖妹悲傷痛哭的一幕，演技令觀眾眼前一亮，獲網民大讚有進步。（圖片來源：TVB《法證先鋒V》截圖）
糖妹 糖妹在劇中親手殺死丈夫丁志強！
糖妹在劇中親手殺死丈夫丁志強！（圖片來源：TVB《法證先鋒V》截圖）
糖妹 在劇中，王敏奕飾演糖妹的好朋友、好同事，說服糖妹講出真相。
在劇中，王敏奕飾演糖妹的好朋友、好同事，說服糖妹講出真相。（圖片來源：TVB《法證先鋒V》截圖）

糖妹王敏奕因M Club結緣

在《法證先鋒5》中飾演好朋友的王敏奕和糖妹，在現實中亦是好姐妹。兩人從2014年《女人俱樂部》相識至今，感情非常深厚。

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（圖片來源：TVB《女人俱樂部》截圖）

曾被誤認為兩姐妹

王敏奕和糖妹感情深厚，經常出雙入對。王敏奕在接受訪問時，曾經大爆兩人出街曾被多次被人誤認是兩姐妹。王敏奕笑指可能是因為高度問題，所以每次一齊出街都會被人誤會。糖妹亦表示早已視王敏奕為屋企人，是自己入咗娛樂圈之後意外的收穫。糖妹仲話如果自己下世是男人，一定會同曾國祥爭娶王敏奕過門！

糖妹 王敏奕同糖妹經常出雙入對，曾經多次被人誤認為兩姐妹！
王敏奕同糖妹經常出雙入對，曾經多次被人誤認為兩姐妹！（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]

王敏奕大數糖妹「3宗罪」

王敏奕曾經邀請糖妹上自己個人Channel拍片，片中提及到「糖妹會讓王敏奕抓狂的事」，王敏奕即刻寫下糖妹的「3宗罪」：「唔知醒、遲到、唔用防曬！」王敏奕講到非常勞氣：「呢個人呢人鐘意叫我哋啲friend叫醒佢，但佢又好鐘意較Silent Mode，有一次我又唔食早餐，又就咩都唔理，咁好趕咁衝咗過去開佢道門，原來最終佢都係做嘢嘅。」

糖妹 糖妹話以前王敏奕會叫自己網民「kandybubu」，但王敏奕話宜家太肉麻，只會叫糖妹全名「黃山怡」
糖妹話以前王敏奕會叫自己網民「kandybubu」，但王敏奕話宜家太肉麻，只會叫糖妹全名「黃山怡」（圖片來源：[email protected]王敏奕 Venus Wong 截圖）

經常向朋友Sell糖妹

節目中亦提及到「糖妹不喜歡什麼類型的男仔」，王敏奕一聽到問題就話：「我知道佢鍾意咩類型嘅男仔，好膚淺㗎咋呢個女人！我就覺得佢唔鐘意唔靚仔同冇身材嘅人。」王敏奕又話有段時間好擔心糖妹未能找到男朋友：「我成日同身邊嘅人講，我有個朋友單身咗五年，如果有一日糖妹結婚，我會好好多謝我自己。」睇嚟兩個人真係無所不談，講咩都唔嬲。

糖妹 兩人在訪問中傾倒見牙唔見眼
兩人在訪問中傾倒見牙唔見眼（圖片來源：[email protected]王敏奕 Venus Wong 截圖）

https://www.youtube.com/watch?v=4PijYJoT3gQ

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圖片來源：TVB《法證先鋒V》截圖、TVB《女人俱樂部》截圖、[email protected][email protected]王敏奕 Venus Wong 資料或影片來源：[email protected]王敏奕 Venus Wong

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