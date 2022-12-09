法證先鋒5 | 糖妹爆喊演技獲激讚 與王敏奕因1劇結緣 曾被誤認為親姐妹？
糖妹爆喊演技獲激讚
在《法證先鋒5》最新單元中，糖妹飾演的彭小薇由於丈夫不育而飽受壓力， 因失眠而服用有副作用的安眠藥，但因此患上夢遊症，於第19集在夢遊時用枕頭悶死丈夫丁志強，並於第20集承認行兇，當中有多場淚崩的演繹。其中在得悉丈夫是因為自己而離世的場面，糖妹悲傷痛哭的一幕，演技令觀眾眼前一亮，獲網民大讚有進步。
糖妹王敏奕因M Club結緣
在《法證先鋒5》中飾演好朋友的王敏奕和糖妹，在現實中亦是好姐妹。兩人從2014年《女人俱樂部》相識至今，感情非常深厚。
曾被誤認為兩姐妹
王敏奕和糖妹感情深厚，經常出雙入對。王敏奕在接受訪問時，曾經大爆兩人出街曾被多次被人誤認是兩姐妹。王敏奕笑指可能是因為高度問題，所以每次一齊出街都會被人誤會。糖妹亦表示早已視王敏奕為屋企人，是自己入咗娛樂圈之後意外的收穫。糖妹仲話如果自己下世是男人，一定會同曾國祥爭娶王敏奕過門！
王敏奕大數糖妹「3宗罪」
王敏奕曾經邀請糖妹上自己個人Channel拍片，片中提及到「糖妹會讓王敏奕抓狂的事」，王敏奕即刻寫下糖妹的「3宗罪」：「唔知醒、遲到、唔用防曬！」王敏奕講到非常勞氣：「呢個人呢人鐘意叫我哋啲friend叫醒佢，但佢又好鐘意較Silent Mode，有一次我又唔食早餐，又就咩都唔理，咁好趕咁衝咗過去開佢道門，原來最終佢都係做嘢嘅。」
經常向朋友Sell糖妹
節目中亦提及到「糖妹不喜歡什麼類型的男仔」，王敏奕一聽到問題就話：「我知道佢鍾意咩類型嘅男仔，好膚淺㗎咋呢個女人！我就覺得佢唔鐘意唔靚仔同冇身材嘅人。」王敏奕又話有段時間好擔心糖妹未能找到男朋友：「我成日同身邊嘅人講，我有個朋友單身咗五年，如果有一日糖妹結婚，我會好好多謝我自己。」睇嚟兩個人真係無所不談，講咩都唔嬲。
https://www.youtube.com/watch?v=4PijYJoT3gQ
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