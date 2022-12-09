法證先鋒5 | 糖妹爆喊演技獲激讚 與王敏奕因1劇結緣 曾被誤認為親姐妹？

《法證先鋒5》已經播出一半，劇情亦越來越緊湊。最新一集單元提及到糖妹所飾演的彭小薇，在劇中殺死丈夫，行兇的原因令人出乎意料。在劇中與糖妹飾演好朋友的王敏奕，原來兩人在現實中亦因8年前的MClub結緣，多年來一直感情深厚。