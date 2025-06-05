37歲糖妹近況曝光童顏10年不變 網民勁讚仙氣十足撞樣1位女星
廣告
近日糖妹（黃山怡）為林敏驄於佛山舉辦的《作品交流流玩唱會》擔任嘉賓，其現場表演的片段引起網民廣泛討論，大讚她出道17年外貌仍keep住凍齡，充滿仙氣的靚樣令網民非常驚艷！
糖妹三度參與林敏驄作品展
現年37歲的糖妹（黃山怡）出道至今已17年，但她的外貌仍keep住年輕時的風采，她在社交網感嘆今次已是第三次參與林敏驄的作品展：「由紅館到走出香港，有幸第三次參與林敏聰大哥的作品展。非常感恩！舊作品在碰上新知己時，也就有了那刻的新鮮感和共鳴，因為欣賞和喜愛，作品便沒了時間的限制，所以……我退下寫下歌先喇！」
糖妹凍齡外貌引熱議
在網民分享的片段中，糖妹演唱了陳慧嫻的經典歌曲《跳舞街》，她的表現讓不少網民都感到驚喜，指她很像年輕時的陳慧嫻，直呼：「陳慧嫻變年輕了！」更有許多網民大讚她著上一身白紗露肩短裙充滿仙氣：「仙女下凡」、「巧靚！巧靚」、「正到呢」、「美如畫」、「點解越嚟越靚呢！」連好友王敏奕都心心眼留言：「Omg!!」
林敏驄的小朋友對於父母離婚有什麼行動？
在父母離異後，跟隨母親陳伶俐生活的他，曾經主動鼓勵母親主動去…詳見：林敏驄大仔遺傳爸爸好基因
陳伶俐改嫁新加坡富豪後，居山頂億半豪宅？
陳伶俐婚後搬入夫家位於山頂富豪級地段的布力徑獨立屋，屋內面積達三千呎、全海景花園超過千呎，以市值計算，物業價值超過億半。點擊即睇：豪宅室內圖
撰文：東方新地圖片來源：IG@kandybubu、微博@糖妹KANDY、小紅書、IG@priscillachanwaihan資料或影片來源：原文刊於新假期