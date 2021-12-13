糖妹與黃宗澤之最萌身高差 掀起全城猜猜高度之迷 盤點12位娛圈哈比女
糖妹、黃宗澤之最萌身高差
糖妹黃山怡身形嬌小，之前與黃美棋及鄺潔楹主持節目，被網民稱哈比一族﹗糖妹從未公開過真實身高，卻連日被黃宗澤Bosco「出賣」，在IG貼出合照，糖妹只到黃宗澤的胳肋底，形成強烈的最萌身高差，黃宗澤貼出合照並留言「阿妹呢個身高差好正喎﹗」糖妹即回覆「喂呀」撒嬌﹗糖妹同黃宗澤的最萌身高差即在網上引起熱話﹗
糖妹與黃宗澤相差29厘米 被質疑相片造假
不過有網民質疑指黃宗澤身高178cm與149cm的糖妹相差雖然29厘米﹗但不至於合照中的誇張身高差，網民紛紛留言質疑「有冇差咁遠？」、「呃人啦﹗一定係企咗上櫈，除非唔係﹗」、「係咪企高一級呀？」、「最cute身高，好似老竇湊女」、「Bosco出貓啦，冇相差咁誇啩﹗」、「拍埋去先知黃宗澤有咁高﹗」、「變咗巨人」﹗
袁偉豪篤爆黃宗澤真實高度
黃宗澤貼出與糖妹的最萌身高差合照後，引起網上熱話，有質疑黃宗澤「造假」，亦有指糖妹被「出賣」，黃宗澤其後再貼合照並留言「糖妹身高的奧秘2之佢要高過我﹗」大賣關子，其後再貼出「平起平坐」合照，並留言「 都話咗待續，當然有最終篇啦！糖妹身高的奧秘之平起平坐﹗」再次引起網民猜猜糖妹與黃宗澤的真實身高，雖然維基百科資料顯示黃宗澤身高有 180cm，不過有不少網民指無咁高，與黃宗澤合作多次的袁偉豪就火速篤爆Bosco身高178cm。
糖妹150cm都無、鄧紫棋16歲後無再高過！娛樂圈女哈比人逐個look
娛樂圈唔係個個都手長腳長model身形，都有的的骰骰嬌小玲瓏嘅哈比人。事實證明事業發展同身形高矮並冇直接關係，只要有才華性格又討好，一樣發光發亮做宇宙最強。
鄧紫棋 157cm
16歲已經出道，16歲以後亦都再冇長高過，G.E.M. 嘅例子話畀大家知，人生得細粒但係肺可以生得好巨。
糖妹 149cm
150cm都冇只得149cm嘅糖妹（黃山怡），的骰身形加埋招牌瀏海同甜美童顏，已經成為個人標記。
鄭融 157cm
出道17年，鄭融最出名梗係健康膚色又夠wild人稱小野貓，生得細粒咋，無阻佢上山下海熱愛運動同長跑。
林欣彤 158cm
都係人仔細細個肺好巨，講到身高呢個話題，林欣彤都曾經以前老闆王祖藍做例子，話生得矮一樣可以好有頭腦好有成就。
何雁詩 157cm
新婚幸福人妻何雁詩都係出名生得細細粒，不過佢經常著短裙仔亮相，懂得晒腿拉長身形比例，睇落唔似咁矮。
黃美棋 153cm
香港觀眾個個睇住黃美棋長大，不過淨係年紀有增長，但外形同身高就好似冇分別，依然停留喺小芬女階段。維基資料顯示美棋BB身高有160cm，美棋BB早前拍片公開度高澄清只有153cm，唔介意被指是哈比族，好鬼可愛。
鄺潔楹 155cm
生得細細粒，不過勝在樣貌夠甜美，鄺潔楹喺無綫一樣機會多多，佢仲識得換轉角度睇輸蝕身形：「可能就係因為我嘅身形，所以特別容易被人記得呢？」
波波黃婧靈 157cm
喺節目《 後生仔傾吓偈 》中人稱「 波波 」嘅黃婧靈（前名黃凱儀）嬌滴滴，但身材勁爆，曾被網友質疑佢上圍係僭建出嚟，又被指經常背住男友偷食，勁多負皮！
鄧卓殷 160cm
2018香港小姐亞軍兼最上鏡小姐，鄧卓殷可算是三甲哈比港姐嘅佼佼者！除咗身形矮小成標記，最令人難忘嘅，一定係佢當年參選時幫農夫起外號為「播種的機」。
阮小儀 148cm
糖妹原來唔係全行最矮，仲有小儀比佢再矮多1cm。可能人生得嬌小特別可愛有助凍齡，剛剛過完50歲生日嘅小儀，竟然容貌同三十多年前嘅學生look冇乜分別。
林穎彤 163cm
林穎彤Bella都上榜其實係想幫佢洗底，皆因入行多年都令人有細細粒既定形象，自稱163cm又被指講大話，事實係 《娛樂大家》 現場幫Bella、糖妹同何雁詩度高，Bella真係最高嗰個真係有163cm高。一度被阿Bob林盛斌稱作「哈比界張曦文」的林穎彤，佢話雖然與身形嬌小，但卻喜歡高大男仔「另一半有180到183我都接受到，感到特別有安全感。」 。
譚嘉儀 154cm
譚嘉儀話自細外國長大，外國人鍾意佢細細粒夠可愛，不過入行拍劇影相，就經常要墊完木箱著埋高踭鞋至可以襯得起對手。