糖妹與黃宗澤之最萌身高差 掀起全城猜猜高度之迷 盤點12位娛圈哈比女

糖妹黃山怡因拍攝《幕後玩家》同黃宗澤合作而成為朋友，私下好好朋友不時相約飯敍﹗日前黃宗澤（Bosco）貼出二人合照，大晒誇張的身高差，即成為網上熱話，黃宗澤連日「出賣」糖妹，搞到糖妹留言投訴：「要請我食飯彌補我嘅創傷」﹗