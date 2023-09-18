約埋班Friend去旅行｜周嘉洛驚喜現身泰國 「痞子團」4人成行大放笑彈

全新旅遊節目《約埋班Friend去旅行》今晚（18日）首播！節目集結圈中星級老友組成「死黨團」四圍玩，「痞子兄弟姊妹」周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）、朱敏瀚到訪泰國清邁大玩特玩，本來嘉洛扮去唔到原來只係節目效果，4人成行旅程中有笑有淚！