約埋班Friend去旅行｜周嘉洛驚喜現身泰國 「痞子團」4人成行大放笑彈
嘉洛扮去唔到 實情製造驚喜
本周先播出「痞子兄弟姊妹」篇，第一集講到，四人出發前收到噩耗，被告知嘉洛因拍劇關係未能隨團出發，眾人即時露出震驚錯愕的表情； 但實情是嘉洛除了獲得特赦，更提早出發到清邁準備為好友送上驚喜，就是在酒店戴假髮化身Bellboy迎接陳瀅、JW和朱仔。
不過三人因掛住參觀酒店，竟前後三次認不出嘉洛，嘉洛最終忍不住彈出來嚇他們，場面搞笑。四人重提當日向公司求情狀況時，爆出嘉洛忍不住喊，嘉洛笑言：「從未試過演個角色演得咁好， 我一幻想到唔可以一齊睇日出，我真係喊咗出嚟！」
JW挑戰食蟲蟲
首個行程，四人去到著名打卡熱點Tha Phae Gate與白鴿留倩影，惟JW非常膽小嚇到腳震。之後他們去Café歎啡，席間JW自爆：「我其實有個Dream，就係好想開 一間Coffee Shop。」陳瀅說：「我就好想擁有自己嘅酒莊。」晚上四人到周六夜市閒逛，並在街邊體驗蘭納傳統按摩；之後還挑戰食蟲蟲，萬蟲當前陳瀅和JW嚇到花容失色，將蟲食落口時即時面容扭曲，JW更是不停跺腳定驚；至於兩位男士 則照食無誤，還加碼食多幾隻嗌Not Bad！
JW被爆唔飲得兼愛隊人飲酒
星期二晚（19日）一集，著到靚一靚的四人到一間英國特務主題的餐廳食好西，眾人幾杯落肚玩爆料，陳瀅先說：「拍《痞子》時嘉洛係完全唔飲得，經過咗我同JW 兩年嘅Training之後飲得咗。」嘉洛聞言即說：「阿瀅係最飲得，朱敏瀚就天生好 飲得但冇Train，JW好唔飲得，但最大聲就係佢，試過左手撳住人哋膊頭，右手揸住酒杯隊畀人飲！」JW隨即即場示範，場面搞笑。
男士做「除衫擔當」陳瀅曬美背
節目尾聲，四人齊齊出發做 SPA，兩位男士自告奮勇做「除衫擔當」，更即場喪做掌上壓谷爆肌。嘉洛和朱仔被按期間，陳瀅和JW偷偷入內整蠱他們。至於陳瀅則孖住JW大歎四手按摩，相當享受。
周嘉洛IG另類宣傳谷收視
周嘉洛今日喺IG出post叫人留意佢隻眼，話好重要好重要，原來係另類宣傳叫大家今晚記得睇《約埋班Friend去旅行》，非常搞笑：
眼睛係靈魂之窗
所以我一般會比較保護佢
受保護率大概係80%
啫係五分之四
亦啫係你影我5次只會有一次成功
當成功嘅時候你要留意
因為好可能係我專登用靈魂向你表達緊啲嘢
朱敏瀚IG晒周嘉洛合照
拍攝期間，朱敏瀚在IG不時晒出同周嘉洛的合照，兩人老友鬼鬼，十足一對「男男CP」，朱仔仲互相晒出對方的視角照片，甜度非常高，連陳瀅都忍唔住要留言呀！
周嘉洛離奇No Show只係「扮去唔到」
之前娛樂新聞報道講到似層層，以為周嘉洛臨尾甩底！陳瀅、JW王灝兒同朱敏瀚早前去到機場，為全新綜藝節目《約埋班Friend去旅行》出發去清邁拍攝，不過原本約好一齊去嘅周嘉洛就離奇No Show，原來就係因為要回歸拍《愛．回家》而未能同行，所以就只得佢嘅《痞子》公仔成行喇。
去旅行唔齊人JW出發前爆喊
幾個老友夠晒義氣，精神上玩埋周嘉洛嗰份，朱敏瀚仲講笑話原本同床瞓，依家只可以同公仔瞓。不過得知唔齊腳出發之時，原來JW王灝兒出發前一度嬲到喊出嚟，陳瀅就猛咁咿咿哦哦唔識停，朱敏瀚仲呆坐一邊唔知點反應先好呀。朱敏瀚淨係講：「《愛．回家》需要佢，我哋心中需要佢﹗」陳瀅又叫JW王灝兒再喊多次，認真慘豬！
劇集升格旅遊綜藝慘變三缺一
由《痞子殿下》一直到《痞子無間道》，再殺到去拍旅遊綜藝，可知《痞子》組合相當受歡迎！周嘉洛之前喺《痞子無間道》收工飯局曾透露仍未收到返回《愛．回家》劇組的消息，並開玩笑表示：「有新加入的角色那麼強勁，不需要我了﹗」而這個新角色網民都猜測是指楊明。最後周嘉洛笑言指如有機會，都想回去玩。
估唔到，早前（19日）仲見到周嘉洛孖住JW王灝兒同朱敏瀚在《2023TVB年中節目巡禮》為旅遊綜藝做宣傳，現在周嘉洛卻被急急召回《愛．回家》，或者有機會同新角色楊明有對手戲喎！
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