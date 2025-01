劉德華高唱「情人happy New Year 」迎2025 ！紅館三度跨年倒數

劉德華昨晚在紅館舉行「今天… is the day巡場」與萬千fans高唱一曲「情人Happy New Year」歡送2024迎接2025,在台上跟大家歡呼倒數,現場充滿節日氣氛,祝願在場每一位來年美好、美滿、美麗。