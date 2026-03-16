晚吹｜女紋身師爆遭外傭虐待10年 父親回應令人最心寒
外傭虐待升級 從言語羞辱到身體暴力
Nathalie在節目中回憶，虐待行為分為多個層次，最初是言語上的羞辱和身體暴力。她表示外傭會經常嘲笑她的身體發育，指著她說「你睇下你幾醜，你睇下你嗰度呢度」，令她從小對自己的身體缺乏自信。身體虐待方面，外傭會捉住她的頭髮或腳部，將她從走廊一端拖到另一端，然後用藤條抽打她的腳底和手掌。Nathalie形容這已成為一種「儀式」，每次都會撞到父母房間的門，然後開始毆打。
Nathalie父母工作繁忙 虐待行為白天進行
Nathalie解釋父母都需要朝九晚六工作，所有虐待行為都在白天進行，令外傭有充足時間進行這些惡行。她提到外傭很聰明，懂得選擇時機，而且會說流利廣東話，在父母面前表現正常。由於年幼無知，Nathalie當時並不理解外傭在家中的角色定位，只知道父母對外傭很好，甚至會為她慶祝生日和準備禮物，這令她更加困惑和無助。
虐待手法變本加厲 涉及性侵犯行為
隨著年齡增長，外傭的虐待手法變得更加惡劣。Nathalie透露外傭會跟隨她進入廁所洗澡，要求她清洗身體的私密部位，並會長時間監督。更令人髮指的是，當她因為年幼而弄濕內褲時，外傭會將沾有尿液的內褲抹在她的臉上。這些創傷經歷令她經常發惡夢，夢見紅蘿蔔湯，因為湯的顏色和味道令她聯想起那些痛苦回憶。
首次向父親求助 得到輕描淡寫回應
Nathalie表示她一直希望能有傷痕作為證據，因為「得個講字，我唔覺得會有人信我」。直到有一次外傭打傷她的頭部，造成明顯傷痕，她才向父親求助。然而父親只是輕描淡寫地對外傭說「下次唔好再打」，這個反應令她深感失望，意識到即使有證據也無法改變現狀。她在演藝學院的學生作品中重現了這個真實情景，展現當時的無助感受。
紋身師身份獲關注 作品富深層意義
Nathalie現職紋身師，平時經常在社交平台分享日常生活和紋身作品。她曾在IG分享對紋身工作的感悟，表示「回想過去執業七年，絕大部份的客人回饋的都是在紋身之後，紋身圖案彷彿提供了一個空間，讓他能享受片刻的寧靜，去思考與好好安放各種情緒」。她希望透過紋身創造另一個維度，讓客人日後看到紋身時能好好與自己相處。
網民同情遭遇 呼籲關注兒童保護
節目播出後，網民紛紛留言表達同情和支持。有網民表示「太心痛了，細路仔咁細個要承受咁多痛苦」，亦有人指出「父母真係要小心選擇工人姐姐，唔可以掉以輕心」。不少網民讚揚Nathalie的勇氣，認為「願意公開講出嚟已經好勇敢，希望佢可以走出陰霾」。