晚吹｜女紋身師爆遭外傭虐待10年 父親回應令人最心寒

紋身師Nathalie在電台節目《晚吹》中首度公開童年創傷經歷，透露自己從3歲開始遭受家中外傭長達10年的虐待。她詳細描述了這段痛苦回憶，包括言語羞辱、身體暴力以及更嚴重的侵犯行為。這段黑暗經歷不僅對她的身心造成嚴重創傷，更在她心中留下難以磨滅的陰霾。