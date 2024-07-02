紙盒藏屍主角逝世再成熱話 TVB《法證V》早有改編為其伸冤？
《正義廻廊》班底改編成電影TVB《法證V》早有改編？
雖然案發接近50年，原來這一樁奇案的熱度並未過去 ，據知電影導演翁子光在今年初已經開拍新版本的《紙盒藏屍》，將這跑馬地奇案再度搬上大銀幕，其實這案件在90年代曾經由任達華飾演歐陽炳強，改編過一次作電影；去年播出的《法證先鋒V》也有參考這樁奇案，並由張國強飾演假釋出獄的歐陽炳強。
最新電影版秘密拍攝中：「我將飾胡鴻烈大律師」
資深導演張堅庭早前在社交媒體披露，自己將會在片中飾演一個重要角色，剛過去的6月13日他分享了這個消息：
趕回來拍翁子光編劇及監制，譚廣源導演的《紙盒藏屍》，都是《正義廻廊》班底，我演辯護律師（其原形是胡鴻烈大律師），我自己的《古惑大律師》電影，距今差不多三十多年，而40多年前我仍在浸會讀書，也在當編劇，為「執法者」系列劇集寫劇本，當中包括紙盒藏屍案件，我讀了光頭神探撰寫的案件報告，也看了所有現場照片，讓我震憟不已，因為是香港第一以科學鑒證判案的case，引起社會熱切的辯論。
方東昇節目播出情節引發熱烈討論
昨晚播出的《猜猜我是誰》第4集中，節目組為觀眾帶來了曾轟動一時的跑馬地「紙盒藏屍案」主角歐陽炳強的最新消息——歐陽炳強確認因病過身，離世時74歲。這一消息引起了網民的好奇，他們不解無綫為何在歐陽炳強過世兩年後才公開此事。
《尋人記》接觸過歐陽炳強跟進4年堅稱無辜
原來，製作團隊早在2020年拍攝《尋人記》期間就已經接觸過歐陽炳強，並且跟進了長達4年的採訪。歐陽炳強在多次面見和電話中堅稱自己無辜，並表示由於法律上翻案的機會微乎其微，加上不希望現身受訪影響家人，因此要求在他百年歸老後才公開討論以下內容⋯⋯
製作團隊面對挑戰 確認真相
由於歐陽炳強在過世前失聯，製作團隊需要反覆確認其死訊，因此報道延遲至歐陽炳強過世兩年後才公開。製作團隊透露，歐陽炳強曾主動提供精神報告、社會福利報告、個人法律文件及私人生活資料，但由於涉及敏感資料，只能公開部分內容。歐陽炳強在回憶案件時，感謝了審訊期間為他四處奔走的人，特別是他的大律師胡鴻烈和湯家驊。
否認講過：「咁重，點搬得郁」
對於有釋囚受訪時提到的疑問，歐陽炳強堅決否認曾有「咁重，點搬得郁」的對話。他還提到曾在獄中接受明珠台記者的訪問，但當時幾乎沒人知道他的身份。相關片段在節目中再度曝光，歐陽炳強背對鏡頭用英語說：「I don’t really want to kill her」、「I don’t want to kill her」。