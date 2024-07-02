紙盒藏屍主角逝世再成熱話 TVB《法證V》早有改編為其伸冤？

由方東昇及黃曉瑩聯手主持《猜猜我是誰》引起舊聞考古新話題！節目雖然只有約兩分鐘，卻成功喚起了觀眾的集體回憶，第一星期突破性帶出了70年代「紙盒藏屍」案件的新進展，同時也有資深導演爆料，這樁奇案將會再度改編成電影搬上大銀幕！

