紙盒藏屍 正義廻廊

紙盒藏屍主角逝世再成熱話 TVB《法證V》早有改編為其伸冤？

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由方東昇及黃曉瑩聯手主持《猜猜我是誰》引起舊聞考古新話題！節目雖然只有約兩分鐘，卻成功喚起了觀眾的集體回憶，第一星期突破性帶出了70年代「紙盒藏屍」案件的新進展，同時也有資深導演爆料，這樁奇案將會再度改編成電影搬上大銀幕！
紙盒藏屍 正義廻廊 2002年高調出獄，歐陽炳強曾引起大批媒體追訪。（圖片來源：TVB）
2002年高調出獄，歐陽炳強曾引起大批媒體追訪。（圖片來源：TVB

《正義廻廊》班底改編成電影TVB《法證V》早有改編？

雖然案發接近50年，原來這一樁奇案的熱度並未過去 ，據知電影導演翁子光在今年初已經開拍新版本的《紙盒藏屍》，將這跑馬地奇案再度搬上大銀幕，其實這案件在90年代曾經由任達華飾演歐陽炳強，改編過一次作電影；去年播出的《法證先鋒V》也有參考這樁奇案，並由張國強飾演假釋出獄的歐陽炳強。

紙盒藏屍 正義廻廊 （圖片來源：《法證先鋒V》）
（圖片來源：《法證先鋒V》）
紙盒藏屍 正義廻廊 （圖片來源：《法證先鋒V》）
（圖片來源：《法證先鋒V》）
紙盒藏屍 正義廻廊 張國強飾演被告，出獄後面對的評頭品足。（圖片來源：《法證先鋒V》）
張國強飾演被告，出獄後面對的評頭品足。（圖片來源：《法證先鋒V》）
紙盒藏屍 正義廻廊 TVB版的劇情只係根據案情借題發揮，並非完全忠於案情。（圖片來源：《法證先鋒V》）
TVB版的劇情只係根據案情借題發揮，並非完全忠於案情。（圖片來源：《法證先鋒V》）

最新電影版秘密拍攝中：「我將飾胡鴻烈大律師」

資深導演張堅庭早前在社交媒體披露，自己將會在片中飾演一個重要角色，剛過去的6月13日他分享了這個消息：

趕回來拍翁子光編劇及監制，譚廣源導演的《紙盒藏屍》，都是《正義廻廊》班底，我演辯護律師（其原形是胡鴻烈大律師），我自己的《古惑大律師》電影，距今差不多三十多年，而40多年前我仍在浸會讀書，也在當編劇，為「執法者」系列劇集寫劇本，當中包括紙盒藏屍案件，我讀了光頭神探撰寫的案件報告，也看了所有現場照片，讓我震憟不已，因為是香港第一以科學鑒證判案的case，引起社會熱切的辯論。

紙盒藏屍 正義廻廊 （圖片來源：張堅庭Threads）
（圖片來源：張堅庭Threads）
紙盒藏屍 正義廻廊 （圖片來源：張堅庭Threads）
（圖片來源：張堅庭Threads）

方東昇節目播出情節引發熱烈討論

昨晚播出的《猜猜我是誰》第4集中，節目組為觀眾帶來了曾轟動一時的跑馬地「紙盒藏屍案」主角歐陽炳強的最新消息——歐陽炳強確認因病過身，離世時74歲。這一消息引起了網民的好奇，他們不解無綫為何在歐陽炳強過世兩年後才公開此事。

《尋人記》接觸過歐陽炳強跟進4年堅稱無辜

原來，製作團隊早在2020年拍攝《尋人記》期間就已經接觸過歐陽炳強，並且跟進了長達4年的採訪。歐陽炳強在多次面見和電話中堅稱自己無辜，並表示由於法律上翻案的機會微乎其微，加上不希望現身受訪影響家人，因此要求在他百年歸老後才公開討論以下內容⋯⋯

紙盒藏屍 正義廻廊 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
紙盒藏屍 正義廻廊 （圖片來源：TVB）
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製作團隊面對挑戰 確認真相

由於歐陽炳強在過世前失聯，製作團隊需要反覆確認其死訊，因此報道延遲至歐陽炳強過世兩年後才公開。製作團隊透露，歐陽炳強曾主動提供精神報告、社會福利報告、個人法律文件及私人生活資料，但由於涉及敏感資料，只能公開部分內容。歐陽炳強在回憶案件時，感謝了審訊期間為他四處奔走的人，特別是他的大律師胡鴻烈和湯家驊。

否認講過：「咁重，點搬得郁」

對於有釋囚受訪時提到的疑問，歐陽炳強堅決否認曾有「咁重，點搬得郁」的對話。他還提到曾在獄中接受明珠台記者的訪問，但當時幾乎沒人知道他的身份。相關片段在節目中再度曝光，歐陽炳強背對鏡頭用英語說：「I don’t really want to kill her」、「I don’t want to kill her」。

紙盒藏屍 正義廻廊 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
紙盒藏屍 正義廻廊 （圖片來源：TVB）
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紙盒藏屍 正義廻廊 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
紙盒藏屍 正義廻廊 相關片段在節目中再度曝光，歐陽炳強背對鏡頭用英語說：「I don’t really want to kill her」、「I don’t want to kill her」。（圖片來源：TVB）
相關片段在節目中再度曝光，歐陽炳強背對鏡頭用英語說：「I don’t really want to kill her」、「I don’t want to kill her」。（圖片來源：TVB）
紙盒藏屍 正義廻廊 （圖片來源：TVB）
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紙盒藏屍 正義廻廊 （圖片來源：TVB）
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紙盒藏屍 正義廻廊 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：張堅庭Threads, TVB

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