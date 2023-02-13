情人節推薦丨素人《勾手指尾》純愛感覺獲讚 真摯不輸日劇《FIRST LOVE》
今次等小編為大家推介素人版《勾手指尾》，重新感受吓呢首戀曲嘅清新感覺。素人版尾隨2011年《勾手指尾》hit爆全城推出，MV由兩位素人陳柏麟、林汶靜澳門取景演出，兩人演出毫不怯場，完全表達出男女互生情愫、曖曖昧昧嗰種感情，連演唱方式都酷似情侶平時唱K的方式，難怪素人版在Youtube點擊率高企，仲成為90後成長回憶！
全素人班底翻唱《勾手指尾》拍出初戀感 演出真摯記載男女主角FIRST LOVE
《勾手指尾》在2010年代初爆hit，瘋魔萬千90後男女，係不少情侶K房的飲歌。當時音樂發燒友陳柏麟（素人版《勾手指尾》男角），加入RK Video拍攝自家MV，除了翻唱流行曲外，還會親自作曲、填詞同演出，絕對多才多華！
素人版《勾手指尾》係2013年10月推出，MV有故事連貫性：講述女角林汶靜慘被男伴甩底，餐廳偶遇另一主角陳柏麟。兩人一見鐘情，林汶靜主動提出帶陳柏麟往金色海岸散步。兩人散步嗰陣互生情愫，含情脈脈偷望對方，一直流連到夜宵先不捨道別…兩位素人演出好真摯，完全把嗰種「愛戀沒經驗」的期盼同害羞，演得淋漓盡致，論純愛嘅真摯程度，絕不輸給日本戲劇《FIRST LOVE》！
MV口碑與點擊率皆報捷 強烈純愛感覺賺盡網友熱淚
雖然MV男女主角唱功不算完美，但憑兩人傳神的演出，素人版《勾手指尾》成功收盡網民嘅心，獲得逾80幕點擊率，極多網友表示MV夠感動，回想起初戀心動的感覺：「成日聽人講真摯的歌聲最能感動人心，原來是真的」、「好感動…體驗到男女主角個份對愛情純真嘅渴求，加上佢地獨得鮮明嘅音色，絕對係張勾手指尾提升一個擋次」、「好好聽啊！聽到我流緊眼淚」、「高音甜，低音準，樂壇新希望！那天瀨之音直衝我天靈蓋，為我的人生注入新的靈魂，令我重黑暗中找回光輝的道理」。
甚至有網民認為兩人在MV的表現，可問津職業歌手：「有前途，可以同環球出唱片」、「快啲派歌上TVB」、「樂壇有救」、「繼小肥後,係澳門第2位歌手可以上到咁高views」。
MV故事具連貫性 原來有續集歌曲延伸
素人版《勾手指尾》熱爆港澳兩地，甚至有網民建議派歌到TVB。音樂發燒友陳柏麟當然不放過機會，乘勢推出故事延伸的歌曲《金色海岸》。可能《金色海岸》由陳柏麟單人上陣，欠缺觀眾期待見到的純愛拍拖鏡頭，所以點擊率都大不及前集《勾手指尾》。
陳柏麟曾短暫活躍樂壇 近年淡出後仍熱愛音樂
陳柏麟2015年曾憑單曲《勾手指尾》，打入「iMusic.hk」最新派台冠軍歌曲 ，但之後一直浮浮沉沉，音樂發展沒有起色。陳柏麟自2015年推出歌曲《分手倒數夜》後鮮有亮相幕前。翻查陳柏麟facebook，他曾在2021年更新自己動態，見他仍手持結他拍照，可知陳柏麟雖然淡出樂壇，但仍醉心音樂。
游學修吳肇軒曾翻唱素人版《勾手指尾》 果然威水
素人版《勾手指尾》影響力驚人，簡直深入民心，連游學修和吳肇軒都曾在開live時翻唱歌曲，滿足網民。陳柏麟當時亦有轉載消息，恭喜歌曲為人熟悉！
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