中年好聲音2丨許志安62歲哥哥現身海選 騎呢參賽者一開聲聽到肥媽O曬嘴

TVB選秀節目《中年好聲音》播出後大受歡迎，期後立即推出《中年好聲音2》，今日（11日）在TVB舉行海選，唔少市民到場報名參加。除咗有多位無名歌手、過氣藝人排隊報名之外，亦有多位重量級素人參賽者現身海選！