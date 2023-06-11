中年好聲音2

中年好聲音2丨許志安62歲哥哥現身海選 騎呢參賽者一開聲聽到肥媽O曬嘴

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TVB選秀節目《中年好聲音》播出後大受歡迎，期後立即推出《中年好聲音2》，今日（11日）在TVB舉行海選，唔少市民到場報名參加。除咗有多位無名歌手、過氣藝人排隊報名之外，亦有多位重量級素人參賽者現身海選！

許志安62歲哥哥參賽 兩兄弟一個餅印

今年62歲的許志安哥哥許志偉現身《中年好聲音2》海選，不過許志偉一出場並沒有表明自己係許志安嘅哥哥，直到評判伍仲衡指出其單眼皮令佢聯想到許志安時，許志偉先點頭承認自己身份。許志偉亦冇選擇細佬許志安嘅歌曲，反而選唱張學友的《忘情冷雨夜》，不過唔知係唔係太緊張，音準拍子都有啲甩漏。

中年好聲音 素人 中年好聲音2 62歲的許志安哥哥許志偉有份參加海選
62歲的許志安哥哥許志偉有份參加海選（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
中年好聲音 素人 中年好聲音2 唱得非常投入
唱得非常投入（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
中年好聲音 素人 中年好聲音2 兩兄弟一個餅印
兩兄弟一個餅印（圖片來源：[email protected]

呂良偉弟弟呂良國型爆出場

呂良偉的弟弟呂良國今日型爆現身，一出場冇講太多嘢就直接唱出李克勤的《一生不變》。今年已經62歲嘅呂良國帶上黑框眼鏡，穿上黑色西裝外套，打扮簡單得嚟非常有型，獲網民大讚！

中年好聲音 素人 中年好聲音2 呂良國雖然已經年過半百，但依然非常有型！
呂良國雖然已經年過半百，但依然非常有型！（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）

曾志偉最冧台灣參賽者

除咗香港參賽者之外，今屆亦有海外參賽者報名參加。881號台灣參賽者Madeline Ko指自己特意從台灣飛到香港參加今次海選，總監製曾志偉一聽到就嚇到擘大口，評判肥媽同伍仲衡都未開口講嘢，曾志偉就忍唔住連問Madeline多條問題，仲大讚：「哇厲害哦！」

中年好聲音 素人 中年好聲音2 881號台灣參賽者Madeline Ko特意從台灣飛到香港參加今次海選
881號台灣參賽者Madeline Ko特意從台灣飛到香港參加今次海選（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
中年好聲音 素人 中年好聲音2 曾志偉對呢位參賽者非常好奇，搶先連問多條問題。
曾志偉對呢位參賽者非常好奇，搶先連問多條問題。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）

47歲馬評人馬可思宣傳賣口乖

47歲馬評人馬可思今日亦有參加海選，自我介紹嘅時候就宣傳自己頻道賣口乖：「我係MyTV super 18台賽馬主持馬克思，我係為咗MyTV Super 18台而嚟嘅」，賣完廣告就唱出黎明嘅《哪有一天不想你》，不過都係唱得冇幾句就被叮走！

中年好聲音 素人 中年好聲音2 47歲馬評人馬可思一出場就宣傳自己節目
47歲馬評人馬可思一出場就宣傳自己節目（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
中年好聲音 素人 中年好聲音2 總經理都睇到皺曬眉頭。
總經理都睇到皺曬眉頭。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
中年好聲音 素人 中年好聲音2
（圖片來源：MYTVSUPER截圖）

兒童節目主持蔡偉光 為女兒報名參賽

53歲蔡偉光曾經喺亞視做過兒童節目主持、MV男主角，又參加過多個歌唱比賽，今次會參賽係因為想鼓勵個女做事要有信心。有豐富經驗嘅蔡偉光的確非常有台風，唱歌技巧亦一流！

中年好聲音 素人 中年好聲音2 蔡偉光曾經喺亞視做過兒童節目主持。
蔡偉光曾經喺亞視做過兒童節目主持。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
中年好聲音 素人 中年好聲音2 都算有台風！
都算有台風！（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）

騎呢參賽者逐個捉

《中年好聲音》海選當然唔少得騎呢參賽者。其中1293號網絡填詞人「苗姜」就最為奇葩，一出場就唱《女殺手》，聽到肥媽同伍仲衡都O曬嘴。

中年好聲音 素人 中年好聲音2 1293號網絡填詞人「苗姜」大唱《女殺手》！
1293號網絡填詞人「苗姜」大唱《女殺手》！（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
中年好聲音 素人 中年好聲音2 睇到O曬嘴。
睇到O曬嘴。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
中年好聲音 素人 中年好聲音2 1114號參賽者被網民稱為「翻版蘭西」
1114號參賽者被網民稱為「翻版蘭西」（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖、[email protected]

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