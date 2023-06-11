中年好聲音2丨許志安62歲哥哥現身海選 騎呢參賽者一開聲聽到肥媽O曬嘴
許志安62歲哥哥參賽 兩兄弟一個餅印
今年62歲的許志安哥哥許志偉現身《中年好聲音2》海選，不過許志偉一出場並沒有表明自己係許志安嘅哥哥，直到評判伍仲衡指出其單眼皮令佢聯想到許志安時，許志偉先點頭承認自己身份。許志偉亦冇選擇細佬許志安嘅歌曲，反而選唱張學友的《忘情冷雨夜》，不過唔知係唔係太緊張，音準拍子都有啲甩漏。
呂良偉弟弟呂良國型爆出場
呂良偉的弟弟呂良國今日型爆現身，一出場冇講太多嘢就直接唱出李克勤的《一生不變》。今年已經62歲嘅呂良國帶上黑框眼鏡，穿上黑色西裝外套，打扮簡單得嚟非常有型，獲網民大讚！
曾志偉最冧台灣參賽者
除咗香港參賽者之外，今屆亦有海外參賽者報名參加。881號台灣參賽者Madeline Ko指自己特意從台灣飛到香港參加今次海選，總監製曾志偉一聽到就嚇到擘大口，評判肥媽同伍仲衡都未開口講嘢，曾志偉就忍唔住連問Madeline多條問題，仲大讚：「哇厲害哦！」
47歲馬評人馬可思宣傳賣口乖
47歲馬評人馬可思今日亦有參加海選，自我介紹嘅時候就宣傳自己頻道賣口乖：「我係MyTV super 18台賽馬主持馬克思，我係為咗MyTV Super 18台而嚟嘅」，賣完廣告就唱出黎明嘅《哪有一天不想你》，不過都係唱得冇幾句就被叮走！
兒童節目主持蔡偉光 為女兒報名參賽
53歲蔡偉光曾經喺亞視做過兒童節目主持、MV男主角，又參加過多個歌唱比賽，今次會參賽係因為想鼓勵個女做事要有信心。有豐富經驗嘅蔡偉光的確非常有台風，唱歌技巧亦一流！
騎呢參賽者逐個捉
《中年好聲音》海選當然唔少得騎呢參賽者。其中1293號網絡填詞人「苗姜」就最為奇葩，一出場就唱《女殺手》，聽到肥媽同伍仲衡都O曬嘴。
有片睇
https://www.youtube.com/watch?v=abfxgEtMji0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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