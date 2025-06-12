素海霖冇新作品推出惹「引退」疑雲 背後原因曝光！網民潑冷水：即係無人簽佢
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香港首位日本AV女優素海霖（繪麗奈）一向搞作多多，近日在社交平台自爆或將無法再拍AV，引發網民熱議。她坦言自己性格不太主動，圈中朋友不多，但在首個中環相展中，獲得前輩李珊珊及影帝黃秋生親自到場支持，合照曝光成為焦點。
素海霖攝影展獲李珊珊力撐
日前，素海霖在中環舉辦個人攝影展，並於社交平台分享與李珊珊的合照。她透露，兩人因宣傳展覽而認識，李珊珊不僅有耐性，更是義氣十足，特意抽空到場支持。素海霖感激表示：「我邀請佢，佢真係抽時間過來。」這次展覽讓外界見證到兩人深厚的友情。
素海霖自爆1原因恐難再拍AV！
素海霖坦言，自己已經有一段時間沒有拍攝AV作品，近日更在社交平台公開：「如果解決不了合約問題，有機會未必再拍到AV。」她強調並非因為金錢，而是合約細節未能協調，令她的AV之路陷入不確定。過去，素海霖因進軍日本AV界而備受關注，短短時間內已拍攝六部作品，但新作遲遲未有下文，粉絲亦相當關心她的動向。
素海霖還分享獲秋生鼓勵：「佢同我講：『其實你而家唔使拍都得，大把嘢可以做，出下個人產品、護膚品啊，甚至乎試吓畫畫…」
網民唔睇好：佢就算再拍都無人睇啦
消息一出，不少網民感到惋惜，認為素海霖作為港產首位日本AV女優，發展可謂一波三折。有人為她打氣，希望她能突破難關，繼續發展事業：「都好難做，佢真係好勇敢去搏，搏一個香港成名機會」；亦有網民批評：「佢就算再拍都無人睇啦」、「合約問題係咪即係無人簽佢拍AV」、「佢唔拍定冇人搵佢拍」。
港產女優素海霖強勢出道 一度榮升官網No.1片商大愛
2023年3月，港產女優素海霖近日以藝名「絵麗奈」強勢出道，雖然她的出道作至今仍未正式出街，但人氣爆升的她單靠一段幾分鐘的預告片已成功榮升出道片商Faleno官網No.1，更一度癱瘓片商的官網！其實素海霖的出道作已與知名男優「清水健」合作，曾獲片商栽培，至今共有6套作品。
圖片來源：IG@thisisshl、Faleno官網圖片資料或影片來源：原文刊於新假期