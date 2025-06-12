素海霖冇新作品推出惹「引退」疑雲 背後原因曝光！網民潑冷水：即係無人簽佢

香港首位日本AV女優素海霖（繪麗奈）一向搞作多多，近日在社交平台自爆或將無法再拍AV，引發網民熱議。她坦言自己性格不太主動，圈中朋友不多，但在首個中環相展中，獲得前輩李珊珊及影帝黃秋生親自到場支持，合照曝光成為焦點。