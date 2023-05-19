素海霖自爆最想同周星馳梁朝偉合作 直認有被問價：自己都唔得閒
想同周星馳梁朝偉合作
素海霖為代言男仕保健品拍廣告，見佢狀態相當fit，以背心短褲現身，誠意十足，相當吸睛！佢搞笑話：「第一次拍廣告好緊張，因為要着衫，講笑咋，其實未試過喺香港人面前唔着衫去拍嘢（會唔會想試吓？）我覺得將來一定會有機會，睇吓有冇人邀請。」素海霖又透露有電影公司想傾合作，她坦言：「我覺得要睇對手同埋睇劇情故事，同埋要睇製作，因為我都好想喺香港市場發展。（想係邊個對手？）呢個係遙不可及嘅對手，我心入邊就係周星馳先生同埋梁朝偉先生，佢哋唔赤裸都OK嘅！」
素海霖坦言被問價：自己都唔得閒
素海霖亦提到被人問價一事：「其實任何一個女仔啦，IG啦，都會俾人問㗎，反而依家啲人會講鍾意做愛，不如約出嚟見面。（有冇多咗人問價？） 反而少咗，（有冇覆佢哋？）唔會回應，自己都唔得閒。」至於問到家人同識男仔，素海霖大方回應：「怕（搵唔到男朋友）㗎，但係就算我唔怕AV之前都好難搵，因為有標籤。」至於家人對她拍AV是否已知情，「一定會知道，因為有咁多新聞，（返嚟有冇搵家人？）暫時未有聯絡，因為我覺得需要時間消化，精神上都未接受到，何況香港得我一個，亦都係全香港人都識我，順其自然，表弟搵過我，佢淨係叫我加油。」
預告今年再有新作
唔少粉絲都期待佢下套作品，素海霖同大家講「今年一定會繼續再有作品，好多謝大家嘅支持先可以令到我繼續去拍，今年會再飛過去。」她為自己定下3年時間表「其實以最高等級嘅AV女優，一年就唔會出太多AV作品，佢哋可能一年會出12部，但我自己個人嚟講，我會拍8至12部作品，希望可以搵夠錢喺香港置業。」
素海霖唔識Alice Wong
講到22歲第二位港產AV女優Alice Wong呢位競敵，素海霖表示：「從新聞中得知，本身唔識佢，但唔會同佢比較，我會將個焦點放返去日本市場。（會唔會想同佢合作？） 我暫時都係想AV作品入邊淨係得我一個AV女優！」
見面會終於來襲！
素海霖對於粉絲都抱以十分感謝之情，早前就為了答謝一路支持自己的粉絲，喪影超過100張的自拍照去答謝Fans，可見照片幾乎每一張都不同Pose，上身穿著黑白格仔背心，下身則穿著內褲，相當性感。她又指「多謝在日香港人支持」，而且亦都透露即將回港搞簽名會，仲會即場提供合照即影即有的環節。
素海霖5.31玩足6粒鐘
素海霖果然講得出做得到，日前她在社交平台宣佈將於5月31日在港舉行粉絲見面會，地點未定，活動時間為中午12時至下午6時，門票分為兩種，素海霖自製poster上載IG：「入場費$150，預售價$130，包簽名握手卷（券）、飲品、小食各一，只限簽一樣物件，敬請體諒。包署名加名和字句。」另外「即影即有留念合照卷（券）／攝影卷（券）」就承惠200港元一張，如果買滿5張或以上仲包簽名！素海霖更透露會有限量200件周邊商品發售。
素海霖Erena (繪麗奈)首部日本AV作品那裡看？
素海霖最近易名為「絵麗奈Erena (繪麗奈)」，加盟日本某著名片商成為首位外藉洋將，日前已釋出預告片，全程講廣東話勁有親切感⋯⋯按此看：絵麗奈Erena首部作品面世
素海霖Erena (繪麗奈)目前單身嗎？
素海霖Erena早前曾上ViuTV《戀講嘢》作嘉賓大爆情史，與男友各自出軌又曾經玩到入院，更強調現時⋯⋯按此看：素海霖上ViuTV自稱「暗黑港版王淨」