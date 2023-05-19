素海霖自爆最想同周星馳梁朝偉合作 直認有被問價：自己都唔得閒

素海霖（Erena）成為「香港第一人」進軍日本AV界，以藝名「繪麗奈」出道，一夜間成為不少香港網民的新女神！素海霖3月底推出首部出道作聲名大噪後，人氣倍增，仲畀廣告商睇中呀！素海霖今日（19日）受訪時仲講咗唔少未來大計！