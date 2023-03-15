素海霖IG更新！香港三線女星紅唔起 改名絵麗奈做日本首位港產AV女優

娛樂圈向來殘酷，唔係個個女星撈得掂，曾經拍攝電影《#PTGF出租女友》的素海霖星途一直麻麻，而該電影埋單票房只得232萬，成績好一般！為咗改寫命運，佢除咗試過挑戰「真空散步」，最近素海霖仲易名到日本成為女優，「終極一脫」成為首位來自香港的AV女優！與此同時網友亦發現素海霖IG更新，所有舊相清空，只餘2019年的舊照一張⋯⋯