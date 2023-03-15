素海霖IG更新！香港三線女星紅唔起 改名絵麗奈做日本首位港產AV女優
首位「真香港人」女優誕生 素海霖進軍日本完動作片之夢！
日本愛情動作片一直都相當發達，香港人一直都希望有位港女成為女優，而呢個夢想終於在近日成真了！素海霖最近易名為「絵麗奈Erena(繪麗奈)」，成為日本新晉女優，近日成功引起關注，而呢位女優的最大賣點便是「土生土長香港人」，成為了片商Faleno Star的首位外藉洋將。而且她的確於香港長大，所以能操流利的廣東話，有唔少網民都望能在影片中聽見她講廣東話，一定份外有親切感。
以前就已挑戰大尺度
而藝名「絵麗奈(繪麗奈) 」 的原因，便是其讀音為「Erena」，正正便是素海霖的英文名。而早在未成為一名真正女優前，素海霖作風都相當大膽，不時都會在IG上post出大尺度的性感照片。除此之外，她亦活躍在Twitter上面，時常post大尺度的影片照片等等，而素海霖亦有經營個人Patreon，有更多相同片供購買。
曾響應「真空散步」
除此之外，相信素海霖最為人熟悉的便是曾在早前香港掀起「真空散步」期間，就有在尖沙咀海邊度響應活動，並製成影片上傳到YouTube，到目前為止都有逾82萬的觀看次數。唔少人都大讚佢作風夠大膽。
網民期待成片
目前素海霖都已經幾乎清空個人IG，並開始用藝名以及日文活動，據了解她目前亦密鑼緊鼓地正在投入拍片當中。唔少港男都十分期待佢嘅作品，直言「又幾正」、「好過得把口嗰啲先啦」等等。而首波AV新作即將於3月尾發行。
Erena素海霖自爆與男友各自出軌自嘲係M底
素海霖早前曾上ViuTV節目《晚吹：戀講嘢》做嘉賓，透露在蘭桂芳結識到當時的男友，未開始拍拖前，對方已約她去夜總會唱K，並找了女陪酒，令她委屈離開，但過後她仍因對方厚面皮的追求，而接受了和他拍拖。
Erena又自爆曾發現男友偷食，為報復對方自己亦出軌，一年出軌四至六次，更指出軌是人之常情，不過男友由始到終都沒有發現她有任何異樣，最後她還向男友自爆罪證，展示與第三者的聊天記錄，男友為此嬲到向她動粗，她自嘲可能是M底，所以被人打都覺得冇咩嘢，但最後男友更揮刀傷到她要入院縫9針，甚至留下疤痕，至此Erena終於決定和對方分手。
常見問題
素海霖Erena加盟邊間日本片商？
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素海霖Erena改日本名正式出道？
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