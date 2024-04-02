素海霖驚爆「宣佈引退」嚇窒粉絲：一直以來都有唔少人想我引退
素海霖8字大爆引退宣言
素海霖晒出一張打格仔照片，並宣佈「拍攝最後引退之作」。不少網民和粉絲紛留言，有人問道：「聽說已經同FALENO 解約了？是不是真的？」素海霖本尊回覆：「洗乜聽説。睇唔到我caption嗎？」亦有網民質疑：「點解著晒衫都要打格仔」素海霖回覆：「不能公開服裝直至作品推出」。
素海霖回覆傳媒 澄清是愚人節玩意
事後，素海霖回覆傳媒查詢，稱只是愚人節玩意，又指一直以來都有唔少人想她引退，不過她不想令自己失望，更承諾目標可以拍到3年。至於今年計劃，更透露會推出一本大尺度寫真集。
素海霖早前在IG公開一段WhatsApp對話，指聲稱為J2台工作人員邀請她上節目，不過素海霖就一句霸氣婉拒邀請，獲網民大讚夠直率！
素海霖一句婉拒上J2節目：我唔上TVB的
素海霖日前於IG公開一段WhatsApp對話，對話內容為一名聲稱是TVB J2電視台的工作人員，表示正在籌備新節目，並希望邀請素海霖上節目當任嘉賓。不過素海霖收到訊息後就回覆道：「唔知你喺邊度拎我電話，另外我不上TVB的，多謝邀請。」素海霖將對話上傳到IG後，發文表示唔喜歡有人將其電話號碼隨便畀人：「其實真的很不喜歡無啦啦有人畀我電話人。仲試過我問返佢邊個畀佢，佢話唔方便透透露，咁點解佢方便透露我電話畀人。另外大家其實可以喺IG add我，我係會回覆。同埋正常嚟講，唔洗應該問咗當事人介唔介意畀電話其他人先嘅咩？」
素海霖透露不上TVB真正原因：唔希望被人打格仔
自從成為AV女優之後，素海霖一直受不同媒體平台邀請合作，素海霖亦曾經上過ViuTV《晚吹》、《喱騷》和《TO DO LIST》等節目做嘉賓。當有傳媒問到素海霖為何不願意上TVB，素海霖就表示自己風格比較直腸直肚，避免到時上TVB講錯嘢要幫佢打格仔。素海霖笑指：「我最好睇就係個樣，唔想被打格（笑 ，其他地方OK）。」
網民抵死建議超爆笑：可以搵湯洛雯
素海霖今次婉拒TVB J2節目的邀請，獲網民都大讚夠直率，紛紛留言表示「Respect」：「我係佢都唔上大台喇」、「J2 有後生仔睇？ 上去比呀婆睇？要上都上d 後生仔會睇既台啦」、「識玩呀條女」、「費事又好似李佳芯咁，無啦啦被打格」、「一陣嚇親啲老人家就唔好啦」等。網民更搞笑留言指：「其實J2可以搵湯洛雯試試，差唔多又就手」、「仲有陳瀅」等。
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