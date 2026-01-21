素海霖罕談已故前度2個月戀情 因1事無法見最後一面成遺憾
港產AV女優素海霖（繪麗奈）罕有開腔談感情觀，竟然爆出一段令人心碎的往事！這位曾經轟動日本AV界的28歲女星，首次公開分享最深刻的一段戀情，對象是一名30多歲的馬來西亞男子，可惜這段僅維持兩個月的愛情卻因對方心臟病發猝逝而劃下句號。素海霖更透露當時疫情阻隔，令她無法見愛人最後一面，成為終生遺憾。
素海霖首爆已故前度2個月戀情最刻骨銘心
向來甚少公開談感情生活的素海霖，今次破天荒分享了一段刻骨銘心的愛情故事。她透露最深刻的一段情只維持了短短兩個月，對方是一名30多歲的馬來西亞男子。素海霖回憶起這段感情時仍然動容：「覺得好少人可以會咁愛錫你，嗰份堅持……好似佢答應每日會致電我，雖然佢好忙，但都每日會打俾我；仲有我睇中一個名牌書包，然後就問我住邊，第二日就叫人送咗過嚟，我覺得係好難得。」這種無微不至的關懷和承諾，讓素海霖至今仍然難以忘懷。
疫情阻隔無法見最後一面成終生遺憾
然而這段美好的戀情卻因為意外而突然終結。素海霖透露，這名馬來西亞男友後來因心臟病發猝逝，兩人從此陰陽相隔。當時得知對方健康出現問題，素海霖曾經打算飛往大馬探望，可惜當時正值疫情期間，需要隔離14至21日，種種客觀因素令她最終無法見他最後一面。這個遺憾至今仍然深深烙印在素海霖心中，也成為她對愛情態度轉變的重要轉捩點。
素海霖坦言現實擇偶條件有錢最重要
經歷過生離死別後，素海霖對感情和婚姻的看法變得更加現實。被問到對結婚的看法時，她毫不掩飾地表示：「對方好有錢嘅話我會結，如果佢唔係好有錢，有朝一日佢要分我身家就唔好！」這種直白的金錢觀或許會引起爭議，但素海霖解釋自己累積以往經驗後，一直不太信任別人，所以不相信婚姻，覺得現今世代太容易離婚，應該想清楚結婚意義才作簽紙決定。在擇偶條件方面，她更揚言不會考慮年下男，直言比較喜歡被照顧，認為大自己12歲的男人最為理想。
