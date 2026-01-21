素海霖罕談已故前度2個月戀情 因1事無法見最後一面成遺憾

港產AV女優素海霖（繪麗奈）罕有開腔談感情觀，竟然爆出一段令人心碎的往事！這位曾經轟動日本AV界的28歲女星，首次公開分享最深刻的一段戀情，對象是一名30多歲的馬來西亞男子，可惜這段僅維持兩個月的愛情卻因對方心臟病發猝逝而劃下句號。素海霖更透露當時疫情阻隔，令她無法見愛人最後一面，成為終生遺憾。