素海霖推第4部作品飾演廣東話老師 IG落力宣傳卻慘被檢舉兼刪post：暈了
素海霖新作教講廣東話
素海霖昨日（11日）在社交網站親自發文宣傳新作，封面中的她以老師look現身，穿上超低胸白色背心之餘亦大騷其白滑肌膚和豐滿身材。另外，更附上「廣東語講師」、「胸部不自覺在誘惑中」、「無法忍受」、「我們越過了語言障礙」、「香港人．繪麗奈(專屬)、「第一部劇情作品」等字眼，與之前的作品題材極為不同：「劇情片真的來了，今次公司還特意設中文字幕，希望大家可以繼續大大力支持我。」另外，新作預告中亦見到除了飾演廣東話老師的素海霖之外，連飾演她學生的對手都用廣東話講「我需要呢個」，獲網民都大讚片商重視香港市場，更揚言要課金力撐。
被檢舉帖已刪
素海霖在IG上載的新作照片及花絮照，事隔一日卻疑因尺度太大而被檢舉，儘管她隨後將封面刪除，奈何帖文最終仍被刪︰「唔post la又檢」。有網民發現她過去曾經上載的大尺度性感照亦有得留低，甚至連之前作品的照片仍然能夠在其IG見到。有網民留言猜測她是否被人針對，素海霖回覆說︰「換個角度看啦唯有，被針對代表佢留意到我，花時間係我身上。」
黑粉煽風點火
有haters趁素海霖帖文被刪除而衝出來攻擊她，指責她「走去拍AV同屋企人斷六親」、「有得呃好呃埋呢幾年喇」，她隨即不客氣反擊說：「你究竟有冇睇清呢個世界㗎，其他AV女優都有用緊IG。」、「咁得人驚嘅你」。
素海霖預告第三部作品面世 首度推出高難度劇情片！
素海霖指新作是「難度極高的題材」，繼續請大家多多指教，最後加上一句「拍得一部得一部」。而第3部作品的主題是「豪華泡泡浴 由香港人繪麗奈提供服務」，在預告片中可見她的表情對比以往只有「迷濛樣」，今次有更多發揮；當中亦有不少廣東話金句首度出現，不再局限於以往的「我唔得啦」、「頂唔順啦」，今次在預告片中預告會有「舒唔舒服啊」、「我開始按摩啦」、「下次仲會唔會過嚟啊」等句子出現，令人遐想到底繪麗奈會在甚麼情況下吐出這些句子，而她亦曾表示今次需要好多體力。
IG一句話令網民懷疑有暗示：係咪被收山啦？
另外，素海霖身形備受關注，以往被指「多肉」、「身形唔好睇」，繪麗奈本人都會親自還擊，惟今次討論區亦出現不少護花使者「叫人收聲」，指「好心你班人收吓把口，真心覺得佢都已經瘦咗D，起碼見到人哋有努力，仲想人哋瘦到點樣，究竟要J有幾瘦，一句抹殺人哋背後努力」。 不過亦有網民留意到她的一句「拍得一部得一部」，懷疑是否日本廠商發現她的吸金能力有限，稱「係咪被收山啦？」、「再唔博盡D就無片拍要收山」、「個樣又得一個樣，淨係得幾個表情，香港人貪新鮮嘅熱度無咩啦，又唔受日本人歡迎，睇佢呢句都覺得危危乎」。
繪麗奈 打正香港首名女優之名3月出道
素海霖Erena今年3月以藝名繪麗奈出道，處女作品推出後成為日本銷量排行榜第一名。FANZA成人DVD銷量榮登亞軍，素海霖在社交網開心分享殊榮，並寫道：「多謝大家支持，令我出道作贏了三上老師，我一直希望成為有影響力的女性，我認為令到香港人支持正版不容易，也許算是一個影響力…外界會話香港人三分鐘熱度，但我相信絕對唔係，今年會推出第3 部作品，係大家期待以久的劇情片。」
素海霖衝去寸嘴回應負評：你可以睇自己鍾意嗰啲
不少網民對於素海霖撼贏三上悠亞唔太接受到，紛紛留言，不過素海霖面對「看不順眼」的留言，毫不客氣回覆：「如果唔係睇正版/有買正版嗰啲，希望你哋唔好inbox我講太多，因為我會唔鍾意，但對於其他訪問及其他作品，絕對歡迎dm我」甚至，會衝去不同平台的留言。有網民寫道：「都係睇日本妹開心啲，三上正咁多」，素海霖就衝去別人的平台留言：「梗係啦，人地出道咁多年」」，網民則反擊：「出道幾耐同作品有幾正係無關係，如果係成正比，夕樹舞子出返嚟拍咪正到飛起」，繪麗奈再寸爆反擊：「希望你唔係睇翻版啦，每個人睇法唔同，我認為出道幾多年係一定有少少關係，因為會不停改進」，有網民即表示同意，並建議她要改進的話是身材方面，「操番啲身型，相信更多人支持，三上以前都肥過，佢修身後就更紅，相信你可以更成功」，素海霖睇嚟未有接愛善意批評，「每人有鍾意嘅嘢同類型不同，你去搵番啲啱你睇嘅嘢睇啦。」
素海霖Erena (繪麗奈)首部日本AV作品那裡看？
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素海霖Erena (繪麗奈)目前單身嗎？
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