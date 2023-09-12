素海霖推第4部作品飾演廣東話老師 IG落力宣傳卻慘被檢舉兼刪post：暈了

現年26歲的素海霖（Erena/日本藝名：繪麗奈）進軍日本後聲名大噪，首套作品更成為上半年日本Amazon銷量亞軍，僅僅輸給三上悠亞，隨後每次推出新作品都引起外界轟動。日前她宣布將推出第4部作品，她將會在影片中化身廣東話老師，將廣東話宣揚到去日本！