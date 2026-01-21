28歲素海霖回歸日本AV界再遇阻滯 透露將推出全裸寫真集

28歲素海霖以「繪麗奈」之名於2023年進軍日本AV界，成為首位在日本出道的港產AV女優，惟自前年起已絕跡AV界。原本續約問題重現曙光，無奈種種因素來襲再遇阻滯，令她回歸日本AV界的計劃再度擱淺。趁著這段空白期，素海霖繼續自尋吸金機會，並透露今年會推出全裸寫真集回饋支持者.