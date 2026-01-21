28歲素海霖回歸日本AV界再遇阻滯 透露將推出全裸寫真集
廣告
28歲素海霖以「繪麗奈」之名於2023年進軍日本AV界，成為首位在日本出道的港產AV女優，惟自前年起已絕跡AV界。原本續約問題重現曙光，無奈種種因素來襲再遇阻滯，令她回歸日本AV界的計劃再度擱淺。趁著這段空白期，素海霖繼續自尋吸金機會，並透露今年會推出全裸寫真集回饋支持者.
全裸寫真集酬勞僅4位數掙扎合作
素海霖去年成就解鎖，如願集資自家製首本個人實體寫真集，不過今次標榜的是本藝術攝影集，直認能夠回本只是僥倖。她表示「下次應該唔會再出類似嘅書，首先呢本藝術攝影集同普通寫真集有啲不同，受眾都係鍾意我，否則都唔會買；我覺得係比較藝術，而且大家買寫真集都係要求性感。」她自爆已有出下一本寫真集的計劃「今年一定會出全裸寫真，一定唔會太厚，而且運費都好貴。」她承認正跟出版社斟合作，但目前仍十分掙扎，事關自資出書可以自己落袋，但卻有一定風險；若果是跟出版社合作，拍2至3天酬勞只得4位數港幣，銷量好也不會有分紅。
素海霖儲haters辦面談活動百毒不侵
出道以來，素海霖跟黑粉特別有緣，不過她編要再舉辦haters面談活動，並笑言「今年我要再儲一班忠實haters，因為好多都講唔夠兩句就離我而去，有啲講明唔會出現，好無誠意！」問到歷來最令她激氣的惡意留言，大概是咒她患性病，以及等她死後開香檳之類，而百毒不侵的她只會短暫動氣，忙其他事轉個頭便會忘記得一乾二淨。她補充「呢次我唔可以再吊大家胃口，我下一本再唔除衫肯定賣唔出，今次覺得係僥倖同埋幸運，始終我已經脫開依家又著衫，其實好難賣，唔會有一個AV女優可以出著衫嘅寫真集，所以我係好幸運。」
圖片來源：IG@thisisshl、[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期