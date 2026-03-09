晚吹｜素海霖上節目霸氣回應做雞標籤 自揭粉絲見面會被要求做1過分動作

AV女優素海霖今晚（9日）現身ViuTV《晚吹－怨女俱樂部》，大方回應坊間對她的「做雞」標籤爭議，更首度自揭參與粉絲見面會時遭遇的瘋狂經歷，包括被粉絲強吻及言語性騷擾等震撼內容。素海霖在節目中展現出驚人的霸氣回應，不但沒有迴避敏感話題，反而正面迎擊網民惡評，坦言自己並不介意被標籤，甚至反過來質疑批評者的心態，令現場氣氛相當火爆。