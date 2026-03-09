晚吹｜素海霖上節目霸氣回應做雞標籤 自揭粉絲見面會被要求做1過分動作
AV女優素海霖今晚（9日）現身ViuTV《晚吹－怨女俱樂部》，大方回應坊間對她的「做雞」標籤爭議，更首度自揭參與粉絲見面會時遭遇的瘋狂經歷，包括被粉絲強吻及言語性騷擾等震撼內容。素海霖在節目中展現出驚人的霸氣回應，不但沒有迴避敏感話題，反而正面迎擊網民惡評，坦言自己並不介意被標籤，甚至反過來質疑批評者的心態，令現場氣氛相當火爆。
素海霖霸氣回應做雞標籤
面對主持提及她是眾多女性嘉賓中最多次被網民標籤為「雞」的一位，素海霖竟然大方笑著回應：「你話我做雞，即係你都認同我有返咁上下（姿色）啦。」她更直指部分網民「睇AV睇上腦」，誤以為作品中與男演員說兩句便發生關係的情節就是現實，認定她在房事上同樣隨便。素海霖更進一步質疑某些經常指控KOL是妓女的人，背後是否有著「我得不到的女性，她們就是妓女」的妒忌心態，言論相當犀利。
自揭曾被標籤電子雞經歷
對於被標籤為妓女，素海霖坦言並不介意，並自揭過往售賣個人照片時已曾被標籤為「電子雞」。她表示反而最令她感到噁心的是惡毒詛咒，有人曾叫她去死，甚至留言「死咗開香檳」、「祝你有性病」等惡毒言論。素海霖透露每當感到心累時，她便會檢查自己的儲蓄存款，藉此提醒自己是因為成為了公眾人物才賺到錢，而身為公眾人物被觀眾咒罵亦是一件平常的事，展現出相當實際的金錢觀念。
粉絲見面會遭強吻性騷擾
被問到舉辦粉絲見面會時遭遇過什麼瘋狂行為，素海霖更公開驚人內幕。她透露曾有粉絲在離開後私下跟她說：「我頭先見到你又硬喇。」素海霖稱這反而證明了自己即使沒有脫下衣服，仍然具備一定的性吸引力。然而另一場活動經歷則令她頗為不快，在一次「名器」拍賣會中，有一位粉絲企圖強吻她，該名粉絲除了嘗試強吻外，更在拍照環節對她進行言語性騷擾，要求她做出「伸隻手入去摷」、「扮做緊愛」等不雅動作。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期