素海霖密實look慘被比下去 好姊妹打扮超性感備受網民注目
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港產女優素海霖（Erena／繪麗奈）去年宣布出道後人氣持續高漲，更火速成為不少人心目中的女神！近日素海霖為好姊妹慶祝生日，更心情大靚在社交平台分享與好友的合照，而網民除了大讚素海霖的靚樣外，亦十分好奇她身旁同樣高質的索爆好友……
素海霖sweet爆慶祝好姊妹生日
素海霖早前在社交平台分享了一則限時動態，照片中是素海霖與好友Elly慶祝生日的合照，Elly更sweet爆表示：「年年都準備靚靚蛋糕俾我，好感動」，又向素海霖高呼：「love u」，可見二人的感情十分好！而素海霖當日的打扮亦相當低調，她以一身長袖連身裙示人，避免搶走壽星嘅風頭！
素海霖好友Elly生活超富貴
除了素海霖與Elly的靚樣備受關注外，網民對身材索爆的Elly亦十分好奇！雖然Elly的個人社交平台沒有太多的資訊，但是從她分享的照片中，除了超出眾的身材極吸睛，直頭拍得住好友素海霖外，亦不難發現她的生活非常富貴和奢華！
素海霖Erena (繪麗奈)首部日本AV作品那裡看？
素海霖最近易名為「絵麗奈Erena (繪麗奈)」，加盟日本某著名片商成為首位外藉洋將，日前已釋出預告片，全程講廣東話勁有親切感⋯⋯按此看：絵麗奈Erena首部作品面世
素海霖Erena (繪麗奈)目前單身嗎？
素海霖Erena早前曾上ViuTV《戀講嘢》作嘉賓大爆情史，與男友各自出軌又曾經玩到入院，更強調現時⋯⋯按此看：素海霖上ViuTV自稱「暗黑港版王淨」
撰文：東方新地圖片來源：IG@xxellyhung、IG@thisisshl