素海霖密實look慘被比下去 好姊妹打扮超性感備受網民注目

港產女優素海霖（Erena／繪麗奈）去年宣布出道後人氣持續高漲，更火速成為不少人心目中的女神！近日素海霖為好姊妹慶祝生日，更心情大靚在社交平台分享與好友的合照，而網民除了大讚素海霖的靚樣外，亦十分好奇她身旁同樣高質的索爆好友……