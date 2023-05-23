素海霖唔只似33歲陳瀅 仲撞樣埋36歲湯洛雯？ 網民：第一眼已經覺得似
廣告
年僅26歲的素海霖以藝名「繪麗奈」在日本出道，成功一炮而紅後，有網民就覺得她同33歲的陳瀅好似樣，陳瀅亦大方回應，大讚素海霖幾cute！但有網民就持不同意見，認為同素海霖撞樣的，其實是36歲的湯洛雯！
網民力指湯洛雯更似素海霖：兩個都係闊面
對於被指撞樣素海霖，陳瀅日前出席劇集《痞子無間道》拜神活動時首次大方開腔回應，不過有不少網民就反駁指：「我覺得佢似馬明條女靚湯」、「最初第一眼，我已經覺得似靚湯啦」、「兩個面形都闊」、「係陳瀅加湯洛雯呀！」、「更似湯洛雯，像她的失散妹妹」等等。
陳瀅大方回應撞樣素海霖
而陳瀅回應被指同素海霖撞樣時，就指兩人可能側面有點像，笑容亦相似，又讚素海霖笑得幾sweet。她表示知道有位香港代表，好似進軍日本，但她笑言無乜睇AV。陳瀅表示忙於拍劇無時間觀看，及後有記者向她展示素海霖的相片比較，陳瀅看後大讚素海霖幾cute啊！
素海霖Erena (繪麗奈)首部日本AV作品那裡看？
素海霖最近易名為「絵麗奈Erena (繪麗奈)」，加盟日本某著名片商成為首位外藉洋將，日前已釋出預告片，全程講廣東話勁有親切感⋯⋯按此看：絵麗奈Erena首部作品面世
素海霖Erena (繪麗奈)目前單身嗎？
素海霖Erena早前曾上ViuTV《戀講嘢》作嘉賓大爆情史，與男友各自出軌又曾經玩到入院，更強調現時⋯⋯按此看：素海霖上ViuTV自稱「暗黑港版王淨」
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]、[email protected]