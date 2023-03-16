素海霖爆志願成女優｜繪麗奈初戰清水健激讚姿勢溫柔：感到痛但異常興奮
東方昇搶先訪問香港首位日本女優 – 素海霖（日名：絵麗奈）
東方昇拍攝的影片往往令人驚喜萬分，而最新一集《國家級任務》中更訪問了近日全城熱話的焦點人物——素海霖，大尺度談及首部作品的拍攝過程！在訪問一開始，東方昇即表示超興奮「好鼓舞啊！為港爭光！」，更口快快將「你依家係我偶像」講成「我依家係你偶像」，非常爆笑。素海霖即指自己是土生土長的香港人，更直言「你想我講咩粗口都講得出！」。素海霖訪問中大爆自己連第一條 Trailer 都沒有看過，因為「我唔係好鐘意自己個樣囉」，亦不敢去看成片。
素海霖自薦成為 AV 女優：我發咗 3 次夢係做得成女優
出道消息公布前，素海霖亦很擔心自己會被很多人踩，想不到都算多人支持。對於出道原因，素海霖坦言「唔係人哋搵我㗎，係我自己爭取」，一開始上網搵完資料打完履歷書寄去日本後，一直沒有成功﹐但素海霖一直都很想做 AV 女優，「我想做唔係一時三刻，我諗咗年幾﹐年幾入面我發咗 3 次夢係做得成女優」，後來想到去台灣叩門聯絡日本公司，才終於成功。
繪麗奈首部作品全程廣東話拍攝 大讚清水健好溫柔期待下一次
素海霖再分享第一次拍攝時拍了兩套 AV，「男友視覺拎住錄影機，普通做愛但有唔同感受，因為有唔同人㗎嘛」，在拍攝過程中更是全部廣東話，會講「唔好停啊！」等等，但怕講太多廣東口會令對方不理解而停下來，但過程是很開心的。對於首戰即對戰人氣資深男優清水健，更大讚對方「好 Nice，會帶我入戲囉，會教我就鏡頭、轉位置」，「對比其他都算溫柔」。拍攝過程大部分都是一氣呵成，日本拍攝方非常尊重女優，「有 2-3 次身體突然很痛叫停，對方亦會停下來再來過」。素海霖更指在回憶中都是「好開心、好享受、好想快啲下次再拍」。
網民熱烈支持：睇完訪問都更加鍾意佢
網民看完東方昇的訪問後，都紛紛留言表示支持，大讚「我係女仔睇完佢訪問都更加鍾意佢，談吐得體又努力又有夢想，加油！支持香港人！」、「個女仔嘅性格比想像中好，談吐又得體，有文路，加上佢積極捍衛廣東話真係十分感動。」、「好豪邁、又有膽識」，同時有不少人讚東方昇「做到嘢」、「快啲升東方昇人工！呢集堅做到嘢」，主持表現出色。
訪問原片：
常見問題
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