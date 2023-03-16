素海霖爆志願成女優｜繪麗奈初戰清水健激讚姿勢溫柔：感到痛但異常興奮

素海霖（日名：絵麗奈）成為香港第一位 AV女優的消息傳出後，網民隨即沸騰更大叫「支持香港人、支持正版」，今日（16日）東方昇最新一集《國家級任務》中更率先訪問素海霖，素海霖更大方透露下海原因及拍攝內幕，聽到眾人「荷爾蒙急升」。