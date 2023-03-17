Erena素海霖自認淫賤早已為拍AV鋪路 自爆唔信男人到連菲傭都唔請
素海霖自認淫賤 兩年前已經開口埋口提AV
DJ艾力在2年前已經訪問過素海霖，兩人更一起到市集行街。當時兩人路過一家賣日本傳統衣服的店鋪，DJ艾力一見到和服就話非常適合素海霖，素海霖亦表示：「係啊，好淫賤，仲要拿住把扇，露出一邊肩膀」，想象力非常豐富。之後素海霖開口埋口都提AV，一見到日本風嘅衫就提AV：「呢件就冇頭先嗰件咁淫賤，任何有關日本嘅嘢，香港男仔女仔聯想到AV都係好正常。」之後仲話啲衫有少婦、人妻嘅味道，被DJ艾力取笑素海霖「滿腦子都撞滿AV畫面」。
自爆討厭鬼佬 幾年前已經學定日文
素海霖在訪問中亦坦言自己討厭外國男人：「首先我唔鐘意鬼佬，之前我上網睇過一條片，啲鬼佬覺得亞洲女仔好容易上床，我覺得佢地毫無尊重香港女仔，所以我唔崇洋。」之後又自爆已經學緊日文，仲話希望之後可以遇到日本男生，睇嚟素海霖2年前已經為拍AV而鋪路！
講明不婚主義 唔信男人到連菲傭都唔請
素海霖亦有提到自己係「不婚主義」，對男人零信任，自己之所以會咁諗係因為本身無安全感之餘，亦怕對方會出軌：「我最近睇到一單新聞，一個男人連菲傭都啱，你仲叫我結婚，我唔會結婚囉，都已經唔好話請唔請菲傭喇，老實啲講句男女都會偷食，但我總之就唔信男人囉，講完。」
大談對約砲想法：做人別太羅志祥
素海霖性格爽直大膽，當被問到對賤男的定義時，素海霖大膽直指羅志祥係賤男，仲話羅志祥最賤嘅係約砲唔請食飯，並且多次在訪問中表示：「做人別太羅志祥」。
網民大讚素海霖性格貼地 笑指：兩年前已經成日諗住AV
隨著素海霖近日人氣急升，唔少網民到近日先發現呢段兩年前拍下嘅訪問。不少網民都留言大讚素海霖性格貼地，講嘢夠真；亦有網民留言恭喜幾年前已經開始學日文嘅素海霖，終於成為AV女優：「幾OK，貼地女神，兩年前已經成日諗住AV」、「恭喜你夢想成真，可做女優了」、「2023年03月15號，慶祝海琳衝出香港，登陸日本」等。
一齊睇素海霖兩年前精彩訪問：
素海霖大談戀愛觀，疑似早已為進軍日本AV界而鋪路？
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