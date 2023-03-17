Erena素海霖自認淫賤早已為拍AV鋪路 自爆唔信男人到連菲傭都唔請

素海霖（日名：絵麗奈）成為香港第一位AV女優的消息傳出後人氣急升，有網民翻出素海霖兩年前接受DJ艾力訪問的片段。在訪問中，素海霖開口埋口不斷提AV之餘，又自爆自己幾年前已經開始學日文，看來早就為到日本拍AV而鋪路！