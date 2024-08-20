素海霖推出「密友活動」收4位數包6種服務！網民反應兩極
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素海霖（繪麗奈）除了拍AV之外，亦非常用心經營自己的社交平台。素海霖在年初推出「密友」會員制度，日前就舉行「密友活動」，同粉絲們進行近距離接觸，不過部分網民認為價格偏高，搞到素海霖爆Seed反擊。
素海霖推出「密友」會員制度
素海霖早在今年年初已經推出過「密友」會員制度，會員每月支付669港元，便可享受多項特權，包括每天的私密故事更新、隨時可與素海霖聊天、偶爾進行錄音對話、深度交流等。
今次素海霖就推出「密友活動」，假如已經加入會員超過6個月，或者直接預付$4,014港幣，都能夠直接參加150分鐘的特別活動。活動內容6種服務包括合照環節、一分鐘特別服飾攝影、午餐/晚餐、慶生環節、抽獎、遊戲活動及唱K，只限10人以內報名參加！
素海霖發半裸照被秒封鎖
素海霖日前似乎為了宣傳活動，在IG上發布了數張大尺寸照片，其中包括一張只用布條遮掩下身的全裸照。這張照片很快被刪除，並導致她的IG帳戶被封鎖。對此，她在另一帳號發文表示：「主acc又被檢舉，太靚唔抵得呀？真無聊的你們。」
網民嫌票價貴 即刻爆Seed反擊
雖然素海霖發裸照用心宣傳活動，但部分網民依然覺得票價太貴。面對網民對票價的質疑，素海霖回應說：「你自己都有條數計，當合照有兩張，都179+179，午餐或者夜晚，係我自己拎錢出嚟請大家食，你預$300一個，唱K嗰啲，租party Room都要$250一個人，仲有攝影1分鐘，都要$500，仲要你係join六個月就免費參加，呢六個月係可以無限同我傾偈，每日都有story睇，真係唔明有咩貴？」
圖片來源：IG@thisis_shl