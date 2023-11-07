26歲素海霖一年內狂出6部作品 「香港首位女優」外形大走樣網民唔收貨

26歲的素海霖（Erena/日本藝名：繪麗奈）今年3月進軍日本市場後，以「香港首位女優」身份推出多套作品都非常受歡迎。繼月頭先推出完作品的她，近日在IG宣佈將會月底將會再推出第6部作品。從預告片中可見，素海霖今次似乎更會解鎖其他「功能」，令網民表示非常期待！