26歲素海霖一年內狂出6部作品 「香港首位女優」外形大走樣網民唔收貨
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26歲的素海霖（Erena/日本藝名：繪麗奈）今年3月進軍日本市場後，以「香港首位女優」身份推出多套作品都非常受歡迎。繼月頭先推出完作品的她，近日在IG宣佈將會月底將會再推出第6部作品。從預告片中可見，素海霖今次似乎更會解鎖其他「功能」，令網民表示非常期待！
素海霖繪麗奈︳約會主題最甜蜜 成就解鎖玩情趣用品
素海霖第6部作品是以「浪漫約會」為主題，今次會與男拍檔在沒有翻譯情況下共度一宵。從預告片中可見，2人一見面後即刻非常甜蜜，猶如一般情侶在街頭上漫步。每次新作都會逐漸解鎖更多「新技能」的素海霖，更會在新作中成就解鎖挑戰玩性玩具。男拍檔手上拿着一個疑似情趣用品，對住素海霖按下按鈕，令粉絲們非常期待之後的劇情……
素海霖繪麗奈︳連番大戰體力消耗大 開大餐食3人份
預告片中更有素海霖和男優「休戰」的場景，2人舉杯暢飲，場景浪漫。素海霖在社交平台亦有分享當日的拍攝花絮，上傳了多張美食照片，並發文指：「第6集來了，約會系列。一拍完就一個人嗌3份嘢食，好開心。」
素海霖繪麗奈︳網民狠批身材再走樣
素海霖從出道以來一直被網民狠批身形唔夠好，直到月頭推出的第5部作品中，身形Fit咗唔少令不少網民都對她刮眼相看。不過在今次新作，素海霖身材又似乎復胖，身上贅肉一覽無遺，就連皮膚都變得沒有之前光滑，毛孔明顯變得更加粗大。網民都留言狠批指：「趕客咩」、「點解又肥返？」、「我覺得佢最難頂嗰個部位係下巴同肚腩」等。不過亦有網民為她護航，直指她一年連出6部作品壓力極大，幾乎沒有休息過，非常關心她的身體健康。
素海霖Erena (繪麗奈)首部日本AV作品那裡看？
素海霖最近易名為「絵麗奈Erena (繪麗奈)」，加盟日本某著名片商成為首位外藉洋將，日前已釋出預告片，全程講廣東話勁有親切感⋯⋯按此看：絵麗奈Erena首部作品面世
素海霖Erena (繪麗奈)目前單身嗎？
素海霖Erena早前曾上ViuTV《戀講嘢》作嘉賓大爆情史，與男友各自出軌又曾經玩到入院，更強調現時⋯⋯按此看：素海霖上ViuTV自稱「暗黑港版王淨」
撰文：東方新地圖片來源：IG@thisisshl、X@FALENO_official