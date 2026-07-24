28歲素海霖涉賭網案後首現身 身形暴瘦惹關注 自爆年底有驚人計劃
素海霖現身深水埗警署粉紅打扮報到
素海霖於今日黃昏時分步出深水埗警署，有別於過往惹上官非人士遮遮掩掩的作風，她以一身清爽粉紅色裝扮示人，甚至向現場透露出門前曾經悉心打扮。她直指早前警方拍攝被捕影片截圖令她顯得頗為臃腫，為了在鏡頭前一雪前恥才刻意注重儀容。據悉她近期在家中親自下廚並保持清淡飲食，因此整體身形比以往清減不少，在鏡頭前展現出截然不同的狀態。
藝名繪麗奈坦言失去收入來源陷困局
針對是次涉嫌推廣賭博網站風波，素海霖向在場人士表示律師對案件進展認為情況樂觀，但她自爆今年犯太歲，雖然已經完成攝太歲儀式，現階段只能盡量保持低調。談及賴以維生的社交帳號相繼遭到封鎖，她一臉愁容地表示全靠網上平台作為生財工具，如今頓失主要收入來源，更直言沒有心機重新經營新帳號。不過她同時大爆年底前將有驚人舉動，揚言「今次真係全裸，搵咗支日本團隊拍攝。」
素海霖曾進軍日本市場現圖破釜沉舟
回顧素海霖三年前以藝名進軍日本成人產業，成為首位成功出道的香港本土代表，曾一度掀起極大迴響。然而自前年起她因合約阻滯等種種因素而絕跡當地市場，回歸計畫再度擱淺。在長達一段時間的空白期內，她不斷尋找各種吸金機會維持生計，傳聞她早前與出版社接洽拍攝時僅得超過1,000元微薄酬勞。如今她面臨官非與事業雙重打擊，決定破釜沉舟，積極與日本拍攝團隊接洽籌備真正的無底線寫真集。
網絡論壇留言狠批宣傳新寫真集徒勞
對於這位曾掀起全城熱話的話題人物捲入涉賭案件後再次高調預告推出大尺度寫真集，各大網上討論區隨即引發激烈爭議。有部分長期關注事件發展的網民對其反擊舉動不感意外，認為她一直極具話題性，但亦有大批網民對其惹上官非後仍借勢宣傳的做法感到反感。有網民直接在討論區毫不留情地留言狂踩「佢就算再拍都無人睇啦」，指責她在合約問題與官非纏身之下，企圖利用極端手段再次引起大眾的好奇心與購買慾。
素海霖被捕！西九重案拘29歲蘇小姐為賭網代言 大律師一句話揭穿其辯解
港產AV女優素海霖（原名：蘇凱琳；又名：繪麗奈，Erena）被捕！正值世界盃期間，素海霖為一個境外註冊賭博網站擔任代言人拍攝廣告，廣告已於YouTube及Facebook上架。大律師直指其行為涉嫌違反香港《賭博條例》，最高可判罰款500萬元及監禁7年，而素海霖堅稱自己奉公守法，事件引發極大爭議。
西九龍總區重案組拉人：涉「推廣或便利收受賭注」
今日（25日）警方表示，今日在深水埗拘捕一名29歲蘇姓本地女子，涉嫌「推廣或便利收受賭注」，被捕女子已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。 警方表示經深入調查後，西九龍總區重案組人員發現有非法賭博網站聘請代言人進行宣傳及推廣，據了解涉案外圍賭博網站境外註冊，廣告出動千萬名車，以MV手法拍攝「香車美人」宣傳。
素海霖寸口回應獲關注
素海霖獲准保釋候查，即社交網發文貼最新圖片：「差人哥哥 你影得麻麻地喎，下次影之前可摸以講聲￼補返幾張同日原圖直出」
素海霖賭網廣告上架被揭網站設香港聯絡方式
素海霖為涉事賭博網站拍攝的代言廣告，分別在YouTube及Facebook上架。該網站雖然在馬來西亞合法註冊，但在香港屬非法經營。網站內設有體育博彩、老虎機、捕魚、棋牌、電子競技及真人娛樂等多種賭博遊戲，自稱「自2018年以來是亞洲最具影響力和最受歡迎的線上博彩娛樂城品牌」，更聲稱涵蓋馬來西亞、香港、新加坡等地近百萬線上玩家。網站語言選擇欄設有「Hong Kong」選項，提供的WhatsApp聯絡號碼為「852」字頭，其YouTube頻道更標明是「全港最值得信賴嘅娛樂平台」，並稱素海霖為「特邀女神」。
素海霖強調奉公守法稱宣傳對象並非香港人
面對質疑，素海霖回應稱：「由於個廣告面向亞洲，宣傳嘅對象，並唔係喺香港。話晒我都係有亞洲知名度。」她又表示：「我哋奉公守法，絕對唔鼓吹賭博，見到個平台都冇講過。我嘅團隊亦都睇到有唔同嘅藝人，甚至乎比我更加出名嘅藝人都接過類似嘅廣告，所以我哋選擇咗接受這個工作邀請。」她更補充自己曾在兩次知名撲克比賽中獲得第一名及第二名。然而執業大律師陸偉雄強調，法律關鍵在於發布或推廣行為是否在香港境內發生：「你喺香港發布，你嘅罪行就喺香港完成咗。」他指出同時可能有香港人因廣告而參與賭博，「你話你對象係咩國家或咩地方嘅人，根本站不住腳。」根據香港法例第148章《賭博條例》，推廣或便利收受賭注最高可判罰款500萬元及監禁7年。
2022年世界盃曾有7名網紅推廣賭網被捕
翻查資料，2022年同樣是世界盃舉辦年份，當年警方曾以涉嫌推廣或便利收受賭注為由，拘捕7名在社交媒體宣傳非法賭博網站的網紅，當中包括貝依霖及蘇淼淼。值得留意的是，素海霖在2022年曾透露收到多個網上賭場邀請協助宣傳，報酬比其他廣告商高3至6倍，她當時表示曾經心動但因怕犯法而拒絕。事隔4年，她卻搖身一變成為賭博網站代言人，前後態度截然不同。目前已有媒體就事件向警方查詢，事態發展仍有待觀察。
網民質疑素海霖知法犯法嘲諷亞洲知名度說法
事件曝光後隨即引起網民熱議，不少人對素海霖聲稱「奉公守法」的說法嗤之以鼻。有網民留言「2022年話怕犯法唔接，依家又接咗，即係錢夠多就唔怕犯法？」亦有人針對她自稱「亞洲知名度」的回應大加嘲諷，「拍幾套片就亞洲知名度，同兩個KOL比較唔對稱？」更有網民翻出2022年7名網紅被捕的舊聞，直言「前車可鑑都唔怕，膽量真係大過人」。部分網民則關注法律後果，認為警方應一視同仁跟進處理。