28歲素海霖涉賭網案後首現身 身形暴瘦惹關注 自爆年底有驚人計劃

28歲前日本AV女優素海霖出道三年來風波不斷，上月底因涉嫌為境外註冊賭博網站拍攝宣傳廣告，遭警方以涉嫌「推廣或便利收受賭注」拘捕震驚全網。今日（2026年7月24日）她獲准保釋候查並親自現身深水埗警署報到，身形明顯比以往清減不少。她在失去主要收入來源後陷入事業絕境，更當場揭露了年底即將實行的一項極端大尺度反擊計畫。